【「100日後に死ぬ×(バッテン)ネズミ」】12月18日 発売価格:1,320円

双葉社は、マンガ「100日後に死ぬ×(バッテン)ネズミ」を12月18日に発売する。価格は1,320円。

本作はX上で連載された4コママンガ「100日後に死ぬワニ」の続編。ネズミ、ワニ、モグラ……それぞれの目線を通して、ワニに悲劇が訪れた“あの日”からの新たな100日間を描いている。

また、センパイとワニの恋愛と最期の別れを描いた30ページの描き下ろし新作エピソード「センパイとワニ 『17日間の恋人』」も収録されている。

書籍発売を記念して、書店限定オリジナル特典が用意されているほか、紀伊國屋書店ではイラストが印字されたレシートの発行も実施される。

【「100日後に死ぬ×(バッテン)ネズミ」あらすじ】

X「いいね数」日本一を記録したあの名作漫画の続編。日本中の涙を誘った4コママンガ『100日後に死ぬワニ』の続編となる『100日後に死ぬ×(バッテン)ネズミ』が発売。ワニは死んだのか? 残されたネズミはどう生きたのか、そして事故の真相が描かれる。衝撃の一日、100日目の「あの日」から、ネズミ、ワニ、モグラ……それぞれの新たな100日間を描いた物語。本作には新エピソードが掲載。センパイとワニの恋愛と最期の別れを描いた「センパイとワニ 『17日間の恋人』」描き下ろし新作もお楽しみください。

(C) Futabasha Publishers Ltd. All Rights Reserved