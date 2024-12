【「うる星やつら公式ファンブック DancingStar」】12月18日 発売価格:2,530円

小学館は、「うる星やつら公式ファンブック DancingStar」を12月18日に発売する。価格は2,530円。

本書は高橋留美子氏が手掛けた「うる星やつら」の公式ファンブック。漫画家・藤田和日郎氏と島本和彦氏によるファン代表熱烈対談や、椎名高志氏が「うる星やつら」に出会った衝撃を描く描き下ろしエッセイマンガなどが収録されている。

また、連載当時を知る友人代表の漫画家・山本貴嗣氏、アシスタント代表・さいとう邦子氏、担当編集者へのインタビューなども収録し、さまざまな方向から「うる星やつら」とは何だったのかを探っていく。

そのほか、尾田栄一郎氏、板垣恵介氏などの作家陣が参加した「週刊少年サンデー」掲載の「うる星やつら」45周年お祝い色紙も収録される。

【「うる星やつら公式ファンブック DancingStar」の内容】

ファンのための真のファンブック決定版!

高橋留美子の連載デビュー作にしてコミック界を揺るがしたレジェンド作品『うる星やつら』初の(!?)公式ファンブック。

従来のファンブックとは一線を画すファンによるファンのための真のファンブックが発刊。

『うる星やつら』に多大なる影響を受けた漫画家・藤田和日郎と島本和彦とのファン代表熱烈対談。若き漫画家・椎名高志が『うる星やつら』に出会った衝撃を描く描き下ろしエッセイ漫画。連載当時、高橋留美子はいかにしてキャラクターたちを生み出したのかを本人が詳細に解説するなど、ここでしか聞けない、見られない『うる星やつら』に関する新証言が満載。その他、週刊少年サンデー掲載の「うる星やつら」45周年お祝い色紙(サンデー連載陣をはじめ、尾田栄一郎、板垣恵介など豪華作家陣)も収録。『うる星やつら』ファン必読の豪華永久保存版。

