¡Ú¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È¡Û¤³¤Î¤Þ¤Þ»ÔÀî¤¬Ãª¶¶¤È¤Î°úÂà»î¹ç¤Çà¤é¤·¤¯á»¶¤ë¡¡ºÇ¸å¤ÏÈó¾ð¤Î¡Ö¿©¤é¤Ã¤È¤±¡ª¡×¥³¡¼¥ë¤Ç¡Ä
¡¡¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È£±£·Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ»ÔÀî¤¬°úÂà»î¹ç¤ËÎ×¤ß¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÃª¶¶¹°»ê¡Ê£´£¸¡Ë¤ÎÁ°¤Ëà¤é¤·¤¯á»¶¤Ã¤¿¡£
¡¡»ÔÀî¤Ï£±£¹£¹£¸Ç¯£±£²·î¤ËÆ®Î¶Ìç¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼»ÔÀî¤Î¥ê¥ó¥°¥Í¡¼¥à¤Ç³èÌö¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÅ·Î¶¸»°ìÏº¡¢Æ£ÇÈÃ¤¼¤¡¢Ä¹½£ÎÏ¡¢ÉðÆ£·É»Ê¤éÂ¿¤¯¤ÎÂçÊª¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤ÎÂÐÀï¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤ÏºÆÍèÇ¯¤Î£±·î£´Æü¤Ç¤Î°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëÃª¶¶¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡»î¹çÁ°¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿»ÔÀî¤ÏÃª¶¶¤Ë¡Ö°úÂà»î¹ç¤ËÌµ»ö¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¤È»×¤¦¤Ê¤è¡£º£Æü¡¢¤ªÁ°¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¿ÍÀ¸¤ò½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤ä¤ë¤è¡ª¡×¤ÈµõÀª¤òÄ¥¤Ã¤Æ½±¤¤³Ý¤«¤ë¤È¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¥Ó¥ó¥¿¤ò¿©¤é¤Ã¤Æ£Ë£Ï¤µ¤ì³«»Ï£³£°ÉÃ¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å£³ÉÃ¤Û¤É¤Ç¹âÂ®¤Î£±£°¥«¥¦¥ó¥È¤¬ÌÄ¤é¤µ¤ì¡¢°úÂà¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ï½ªÎ»¡Ä¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡Ö²¶¤Î£²£¶Ç¯¤ò¤Ê¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡×¤ÈÊ°¤Ã¤ÆºÆ»î¹ç¤ò»Ö´ê¡£Ãª¶¶¤«¤é¤â£Ï£Ë¤¬½Ð¤ÆºÆ¤Ó¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤é¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ºÆ»î¹ç¤Ç¤â²¿ÅÙ¤âµçÃÏ¤Ë´Ù¤Ã¤¿»ÔÀî¤À¤¬¡¢Âç´¿À¼¤ò¼õ¤±¤ÆÉ¬»à¤ÎÇ´¤ê¤ò¸«¤»¤ë¡£ÃæÈ×¤Ë¤Ï¥Æ¥¥µ¥¹¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼¥Û¡¼¥ë¥É¤òÁÀ¤¦Ãª¶¶¤ò½³¤ê¾å¤²¤ÆÃ¦½Ð¤·¡¢¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥«¥ó¥Á¥ç¡¼¤«¤é¥é¡¦¥Þ¥Ò¥¹¥È¥é¥ë¤Ç´Ý¤á¹þ¤ß¤âÁÀ¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¤³¤ì¤òÊÖ¤µ¤ì¤ë¤È¥Ä¥¤¥¹¥È¥¢¥ó¥É¥·¥ã¥¦¥È£³Ï¢È¯¤«¤é¥¹¥ê¥ó¥°¥Ö¥ì¥¤¥É¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ì¡¢¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥Õ¥í¡¼¤òÁÀ¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡»ÔÀî¤Ï¤½¤ÎÂ¸µ¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤Ê¤ó¤È¤«Ã×Ì¿½ý¤òµñÈÝ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÈó¾ð¤Î¡Ö¿©¤é¤Ã¤È¤±¡ª¡×¥³¡¼¥ë¤¬È¯À¸¡£»ÔÀî¤Ï¤½¤Ã¤È¤½¤Î¾ì¤Ë²£¤¿¤ï¤ê¡¢¹ë²÷¤Ê¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥Õ¥í¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡Ãª¶¶¤«¤é¤Í¤®¤é¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢»Õ¾¢¤Î¥¦¥ë¥Æ¥£¥â¡¦¥É¥é¥´¥ó¤«¤é²ÖÂ«¤òÂ£¤é¤ì¤¿»ÔÀî¤Ï¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ä¤È¡Ö£²£¶Ç¯´Ö¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤Ê¤¬¤é¤¢¤¤¤µ¤Ä¤À¡£¤½¤·¤Æ¡Ö°ì¿Í¤Ç¤Ï¤³¤ó¤Ê£²£¶Ç¯¤â´èÄ¥¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤À¤±¤É¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤Æ¡¢¹»Ä¹¤â¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖËÍ¤Ï¥ì¥¹¥é¡¼¤ò°úÂà¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢»ÔÀî´²Æó¤È¤·¤Æ¤Þ¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë»þ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡¢¾Ð´é¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÏÃ¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡Ö£±£¶£µ¥»¥ó¥Á¡¢£´£²¥¥í¤¯¤é¤¤¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ»ÔÀî¡ª¡×¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¡¢£±£°¥«¥¦¥ó¥È¤¬ÌÄ¤é¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤«¤éÆ¹¾å¤²¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£