¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤Ø¤Îº¹ÊÌÈ¯¸À¤Ç7»î¹ç½Ð¾ìÄä»ß¤Î¥Ù¥ó¥¿¥ó¥¯¡¼¥ë¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Î°ÛµÄ¿½¤·Î©¤ÆµÑ²¼¤Ç»Ä¤ê2»î¹ç¾Ã²½¤Ø
¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Î¥¦¥ë¥°¥¢¥¤ÂåÉ½MF¥í¥É¥ê¥´¡¦¥Ù¥ó¥¿¥ó¥¯¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ÛµÄ¿½¤·Î©¤Æ¤¬µÑ²¼¤µ¤ì¤¿¡£
¥Ù¥ó¥¿¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ï¡¢11·î20Æü¤Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(FA)¤«¤é7»î¹ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß¤È10Ëü¥Ý¥ó¥É(Ìó2000Ëü±ß)¤ÎÈ³¶â½èÊ¬¤¬²¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÌäÂê¤Ïº£Ç¯6·î¤ËÈ¯À¸¡£¥Ù¥ó¥¿¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ï¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¡ØCanal 10¡Ù¤ÎÈÖÁÈ¡ÖPor La Camiseta¡×¤Ë½Ð±é¡£»Ê²ñ¼Ô¤Î¥é¥Õ¥¡¡¦¥³¥Æ¥í»á¤«¤éÁª¼ê¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤ÎÈ¿±þ¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ù¥ó¥¿¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ï¡Ö¥½¥Ë¡¼(¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó)¤Î¡©¡¡¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤é¡¢¥½¥Ë¡¼¤Î½¾·»Äï¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¤¢¤ëFW¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ¿Í¤Ï»÷¤¿¤è¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤¦¥¸¥ç¡¼¥¯¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬Âç¤¤ÊÌäÂê¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¡£
FA¤Ï¡Ö¹ñÀÒ¡¢¿Í¼ï¡¢Ì±Â²Åªµ¯¸»¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¡¢FAµ¬Â§E3.2¤Ë´ð¤Å¤¯¡Ö°¼Á¤Ê°ãÈ¿¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ½Å¤¤½èÊ¬¤ò²¼¤·¤¿¤¬¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ï¤³¤ì¤Ë°ÛµÄ¿½¤·Î©¤Æ¤òÈ¯É½¡£¤·¤«¤·¡¢FA¤Ï¤³¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤ò´þµÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥Ù¥ó¥¿¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ï7»î¹ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß¤¬³ÎÄê¡£¤¹¤Ç¤Ë5»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢»Ä¤ê2»î¹ç¤ò¾Ã²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×(EFL¥«¥Ã¥×)¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÀï¤Ç½Ð¾ìÄä»ß¤È¤Ê¤ë¡£
¥Ù¥ó¥¿¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ï¡¢11·î20Æü¤Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(FA)¤«¤é7»î¹ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß¤È10Ëü¥Ý¥ó¥É(Ìó2000Ëü±ß)¤ÎÈ³¶â½èÊ¬¤¬²¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÌäÂê¤Ïº£Ç¯6·î¤ËÈ¯À¸¡£¥Ù¥ó¥¿¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ï¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¡ØCanal 10¡Ù¤ÎÈÖÁÈ¡ÖPor La Camiseta¡×¤Ë½Ð±é¡£»Ê²ñ¼Ô¤Î¥é¥Õ¥¡¡¦¥³¥Æ¥í»á¤«¤éÁª¼ê¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤ÎÈ¿±þ¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ù¥ó¥¿¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ï¡Ö¥½¥Ë¡¼(¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó)¤Î¡©¡¡¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤é¡¢¥½¥Ë¡¼¤Î½¾·»Äï¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¤¢¤ëFW¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢´Ú¹ñ¿Í¤Ï»÷¤¿¤è¤¦¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤¦¥¸¥ç¡¼¥¯¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬Âç¤¤ÊÌäÂê¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥Ù¥ó¥¿¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ï7»î¹ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß¤¬³ÎÄê¡£¤¹¤Ç¤Ë5»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢»Ä¤ê2»î¹ç¤ò¾Ã²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×(EFL¥«¥Ã¥×)¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëÀï¤Ç½Ð¾ìÄä»ß¤È¤Ê¤ë¡£