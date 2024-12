話題の新店3軒をまとめて紹介！ 名料亭が手掛ける菓子店から、圧倒的なコスパのすき焼き＆出汁しゃぶ店まで

先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

週刊New Open News

注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました! まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。

1. 菓子 たかむら(東京・神谷町)

2024年7月、神谷町、麻布台ヒルズ横に「菓子 たかむら」がオープンしました。秋田に本店がある名料亭「日本料理 たかむら」が作る和菓子店です。

菓子 たかむら 出典:Casual Gourmet Questさん

2. 麦円(東京・東向島)

<店舗情報>◆菓子 たかむら住所 : 東京都港区虎ノ門5-3-3 神谷町プレイスTEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年10月、東向島駅から徒歩2分ほどの場所に、テイクアウトのみの小ぢんまりとしたベーグル屋さん「麦円」がオープンしました。

麦円 出典:ayumax666さん

3. 黒毛和牛とお出汁 日本橋 いちり(東京・三越前)

<店舗情報>◆麦円住所 : 東京都墨田区東向島5-2-7 ダイアパレス東向島 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年9月、東京メトロ三越前駅A1出口から徒歩約1分のところに、すき焼きとしゃぶしゃぶのお店「黒毛和牛とお出汁 日本橋 いちり」がオープンしました。

黒毛和牛とお出汁 日本橋 いちり 写真:お店から

<店舗情報>◆黒毛和牛とお出汁 日本橋 いちり住所 : 東京都中央区日本橋室町1-11-16 イースト室町ビル 1FTEL : 050-5595-1738

文:食べログマガジン編集部

