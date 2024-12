by Jako K中国が課した輸出制限の影響で、半導体や先端技術に使用されるガリウムの価格が1kg当たり595ドル(約9万円)という高値に急騰したと報じられています。Gallium Prices Jump to Highest Since 2011 Following China's US Export Curbs - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2024-12-13/gallium-rises-to-highest-since-2011-following-china-export-curbs

Pricing for key chipmaking material hits 13-year high following Chinese export restrictions - China's restrictions on Gallium exports hit hard | Tom's Hardwarehttps://www.tomshardware.com/tech-industry/pricing-for-key-chipmaking-material-hits-13-year-high-following-chinese-export-restrictions-chinas-restrictions-on-gallium-exports-hit-hard2024年12月2日、アメリカ政府は中国向けの半導体関連輸出の規制を強化する制裁措置を発表しました。半導体製品全般の禁輸措置をとる「エンティティ・リスト」に中国企業140社が追加され、半導体製造に必要な機材やメモリーなどの輸出が事実上禁じられました。アメリカが中国のAI軍事利用を懸念して広帯域幅メモリ(HBM)の輸出規制を強化し中国企業140社をエンティティリストに追加 - GIGAZINEアメリカ政府の発表を受けて、中国商務省は2024年12月3日に発表した声明で、ガリウムやゲルマニウム、アンチモンなどの輸出を今後禁止すると発表しました。中国が半導体とバッテリーに使用される主要鉱物のアメリカへの輸出を禁止、軍事転用防止で半導体の規制を強めるアメリカへの対抗策として - GIGAZINEアメリカ地質調査所によると、2023年におけるガリウムの世界生産量の98%は中国が占めています。窒化ガリウムは青色発光ダイオードや充電器用半導体の素材に、ヒ化ガリウムは半導体素子の材料として使われており、ガリウムの入手が難しくなると半導体や電子部品の製造に大きな打撃を与えることとなります。中国は2023年7月からガリウムの輸出規制を行っていましたが、今回の決定により、ハイテクや軍事用途でアメリカへのガリウムの輸出が禁止されることとなります。これを受けて、ガリウムの価格は12月13日に1kg当たり595ドルまで上昇。これは12月11日の価格から17%の高騰となり、2011年以来の最高値を更新しています。中国の動きは、より広範な重要鉱物市場にも影響を及ぼしています。輸出規制は、他の戦略的資源に対するさらなる規制への懸念を引き起こし、アメリカやヨーロッパなどでは中国からの供給への依存を減らす取り組みが強化されています。しかし、ガリウムの抽出と処理にはコストがかかるため、代替生産を確立するのは困難です。アナリストは、カナダや欧州などの地域で生産を増やすには何年もかかる可能性があり、短期的には価格が高止まりする可能性があると指摘しました。