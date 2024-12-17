栃木県宇都宮市と壬生町で震度4 津波の心配なし 震源は茨城県南部
17日午後10時11分ごろ、茨城県南部を震源とする地震があり、最大震度4を観測した。
気象庁によると、震源の深さは約50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは4.2と推定される。この地震による津波の心配はないという。
各地の震度は次の通り。
＜震度4＞
栃木県：宇都宮市、壬生町
＜震度3＞
栃木県：足利市、栃木市、鹿沼市、真岡市、下野市、益子町、茂木町、高根沢町
茨城県：常陸大宮市、古河市、筑西市、桜川市
埼玉県：東松山市
＜震度2＞
栃木県：佐野市、小山市、さくら市、那須烏山市、上三川町、市貝町、芳賀町、野木町、那珂川町、日光市、大田原市、那須塩原市
茨城県：水戸市、日立市、常陸太田市、笠間市、小美玉市、城里町、東海村、大子町、土浦市、石岡市、結城市、下妻市、常総市、つくば市、守谷市、坂東市、かすみがうら市、八千代町、五霞町、境町
埼玉県：熊谷市、加須市、羽生市、久喜市、滑川町、嵐山町、さいたま市大宮区、さいたま市岩槻区、春日部市、宮代町
福島県：白河市、棚倉町、矢祭町、玉川村、浅川町、檜枝岐村
群馬県：片品村、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、渋川市、みどり市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町
千葉県：野田市
＜震度1＞
栃木県：矢板市、塩谷町、那須町
茨城県：高萩市、北茨城市、ひたちなか市、那珂市、茨城町、大洗町、龍ケ崎市、取手市、牛久市、鹿嶋市、稲敷市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、美浦村、阿見町
埼玉県：行田市、本庄市、鴻巣市、深谷市、小川町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村、美里町、神川町、さいたま市西区、さいたま市北区、さいたま市見沼区、さいたま市中央区、さいたま市桜区、さいたま市浦和区、さいたま市南区、さいたま市緑区、狭山市、上尾市、越谷市、蕨市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、吉川市、白岡市、伊奈町、三芳町、毛呂山町、越生町、川島町、松伏町、秩父市、皆野町、長瀞町
福島県：郡山市、須賀川市、二本松市、田村市、本宮市、川俣町、鏡石町、天栄村、西郷村、泉崎村、塙町、鮫川村、石川町、古殿町、小野町、下郷町、南会津町、いわき市、広野町、楢葉町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
群馬県：沼田市、東吾妻町、昭和村、みなかみ町、前橋市、高崎市、富岡市、榛東村、吉岡町、神流町、甘楽町
千葉県：千葉市花見川区、千葉市稲毛区、千葉市美浜区、市川市、船橋市、成田市、習志野市、柏市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市、印西市、白井市、栄町、香取市、山武市、神崎町、芝山町
東京都：千代田区、中央区、新宿区、文京区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、北区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、調布市、日野市、国分寺市、東大和市、西東京市