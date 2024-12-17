17日午後10時11分ごろ、栃木県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さはおよそ50km、地震の規模を示すマグニチュードは4.2と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度4を観測したのは、栃木県の宇都宮市と壬生町です。

【各地の震度詳細】

■震度4

□栃木県

宇都宮市 壬生町

■震度3

□栃木県

足利市 栃木市 鹿沼市

真岡市 下野市 益子町

茂木町 高根沢町





□茨城県常陸大宮市 茨城古河市 筑西市桜川市□埼玉県東松山市

■震度2

□栃木県

佐野市 小山市 栃木さくら市

那須烏山市 上三川町 市貝町

芳賀町 野木町 栃木那珂川町

日光市 大田原市 那須塩原市



□茨城県

水戸市 日立市 常陸太田市

笠間市 小美玉市 城里町

東海村 大子町 土浦市

石岡市 結城市 下妻市

常総市 つくば市 守谷市

坂東市 かすみがうら市 八千代町

五霞町 境町



□埼玉県

熊谷市 加須市 羽生市

久喜市 滑川町 嵐山町

さいたま大宮区 さいたま岩槻区 春日部市

宮代町



□福島県

白河市 棚倉町 矢祭町

玉川村 浅川町 檜枝岐村



□群馬県

片品村 桐生市 伊勢崎市

太田市 館林市 渋川市

みどり市 板倉町 群馬明和町

千代田町 大泉町 邑楽町



□千葉県

野田市

■震度1

□栃木県

矢板市 塩谷町 那須町



□茨城県

高萩市 北茨城市 ひたちなか市

那珂市 茨城町 大洗町

龍ケ崎市 取手市 牛久市

茨城鹿嶋市 稲敷市 行方市

鉾田市 つくばみらい市 美浦村

阿見町



□埼玉県

行田市 本庄市 鴻巣市

深谷市 小川町 吉見町

鳩山町 ときがわ町 東秩父村

埼玉美里町 埼玉神川町 さいたま西区

さいたま北区 さいたま見沼区 さいたま中央区

さいたま桜区 さいたま浦和区 さいたま南区

さいたま緑区 狭山市 上尾市

越谷市 蕨市 朝霞市

志木市 和光市 新座市

桶川市 北本市 八潮市

富士見市 三郷市 蓮田市

坂戸市 幸手市 吉川市

白岡市 伊奈町 埼玉三芳町

毛呂山町 越生町 川島町

松伏町 秩父市 皆野町

長瀞町



□福島県

郡山市 須賀川市 二本松市

田村市 本宮市 川俣町

鏡石町 天栄村 西郷村

泉崎村 塙町 鮫川村

石川町 古殿町 小野町

下郷町 南会津町 いわき市

福島広野町 楢葉町 川内村

大熊町 双葉町 浪江町

葛尾村 飯舘村



□群馬県

沼田市 東吾妻町 群馬昭和村

みなかみ町 前橋市 高崎市

富岡市 榛東村 吉岡町

神流町 甘楽町



□千葉県

千葉花見川区 千葉稲毛区 千葉美浜区

市川市 船橋市 成田市

習志野市 柏市 八千代市

我孫子市 鎌ケ谷市 浦安市

印西市 白井市 栄町

香取市 山武市 神崎町

芝山町



□東京都

東京千代田区 東京中央区 東京新宿区

東京文京区 東京世田谷区 東京渋谷区

東京中野区 東京杉並区 東京北区

東京板橋区 東京練馬区 東京足立区

東京葛飾区 東京江戸川区 調布市

日野市 国分寺市 東大和市

西東京市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。