『UniteUp!』TVアニメ第2期オープニングテーマ「Uni:Birth」のシングル発売が決定

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■初回生産限定盤には恵比寿The Garden Hallにて開催された単独ライブ『sMiLea LIVE -Unite with You- ELEVEN』2部公演の映像などを収録！

多次元アイドルプロジェクト『UniteUp!』が、2025年2月12日にニューシングル「Uni:Birth」をリリースする。

12月17日から先行配信が開始した表題曲の「Uni:Birth」は、2025年1月11日からTOKYO MX、BS11他でスタートするTVアニメ第2期『UniteUp! -Uni:Birth-』のオープニングテーマ。シングルには、この曲に加え、配信楽曲「Ready Steady Live」などを収録。

初回生産限定盤には東京・恵比寿The Garden Hallにて開催された単独ライブ『sMiLea LIVE -Unite with You- ELEVEN』の2部公演や、そのドキュメンタリー映像、表題曲「Uni:Birth」のMVを収録したBlu-rayが付属する。

また、シングルの発売を記念したリリースイベントの開催も決定。アニメ『UniteUp! -Uni:Birth』PV第2弾も公開された。リリースイベントの詳細はオフィシャルサイトで。

(C)Project UniteUp!

リリース情報

2024.12.17 ON SALE

DIGITAL SINGELE「Uni:Birth」

2025.02.12 ON SALE

SINGELE「Uni:Birth」

イベント情報

「Uni:Birth」リリースイベント

[2025年]

02/15日（土）埼玉・イオンレイクタウンkaze 光の広場 13:00～ / 16:00～

出演：戸谷菊之介、山口諒太郎、平井亜門、助川真蔵、森蔭晨之介、坂田隆一郎、masa、下前祐貴、馬越琢己、高本学

イベント内容：ミニライブ＋特典会（お見送り会＋特典お渡し会）

TVアニメ第2期『UniteUp! -Uni:Birth-』番組サイト

https://uniteup.info/anime/2nd/

UniteUp! OFFICIAL SITE

https://uniteup.info