Re:nameがオリジナルフルアルバム『GENIUS FOOL』を、2025年2月26日にリリースすることを発表した。同アルバムは、昨年末にリリースされTikTokで話題になりスマッシュヒットを記録した「24/7」や、今年シングルとしてリリースした「Donut Song」「Living Fool」「Vague (feat. 可不)」など全12曲を収録。デジタルだけではなく、CDでもリリースされる。アルバムリリース発表とともに、アルバムのジャケットアートワークやバンドの新ビジュアルも解禁された。

『GENIUS FOOL』



2025年2月26日(水)リリース(CD&DL&STREAMING)https://lnk.to/rename_geniusfoolCD品番:PCCI_00023 / CD価格:¥3,300(税込)予約:https://lnk.to/rename_geniusfool_cd※CDの収録内容のみ変更の可能性あり【収録曲】01. BABY BOY02. Vague (feat. 可不)03. Living Fool04. Magic Hour (※12月18日から先行配信)05. 24/706. Saturday, Sunday.07. gen!us08. Donut Song09. sorry my bad :(10. TOY11. Not a Love Song12. Happy End Roll