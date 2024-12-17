´ã¸÷±Ô¤¤¥«¥ó¥à¥ê¥ï¥·¤¬¹ßÎ×¡ª¡©¡¡¶ñ»Ö·øÍÑ¹â»á¤È¥Þ¥¹¥¹¥Ñ¡¼¤ËÎ×¤ó¤À¾®¹ñ°ÊºÜ¡Ö¥¢¥«¥ó´é¤·¤Æ¤ë¡£ÉÝ¤¤¡×
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¸µWBAÀ¤³¦¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤Î¶ñ»Ö·øÍÑ¹â»á¡Ê69¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¶ñ»Ö·øÍÑ¹â¤Î¥Í¥¯¥¹¥È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ò17Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¡£¸µIBFÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Î¾®¹ñ°ÊºÜ¡Ê36¡á³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤È¥Þ¥¹¥¹¥Ñ¡¼¤ÇÂÐ·è¡ª¡©¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤¬¶ì¼ê¡×¤È¸ø¸À¤¹¤ë¾®¹ñ¤ËÂÐ¤·¡¢¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤Î¶ñ»Ö·ø»á¤¬¤Þ¤º¼«¿È¤Ç¥ß¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ»ØÆ³¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¡£º¸¥¸¥ã¥Ö¤òÊü¤Ã¤¿¸å¤Ï¤¹¤°¤Ëº¸¤Ø¡ÊÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼Â¦¤«¤é¸«¤ì¤Ð±¦¤Ø¡Ë²ó¤ê¹þ¤à¤è¤¦½õ¸À¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤¤¤¤¤Í¡£¥¸¥ã¥Ö¤Ï¶¯¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£¤â¤Ã¤È±ó¤á¤Îµ÷Î¥¤«¤éÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¥ï¥ó¥Ä¡¼¤òÊü¤Æ¤Ð°ÒÎÏ¤ò½Ð¤»¤ë¤Ê¤É¤È¶â¸À¤¬Â³¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¡Êº¸¡Ë¥Õ¥Ã¥¯¤¬¶ì¼ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¾®¹ñ¤ËÂÐ¤·¡Ö¸ª¤òÆþ¤ì¤ÆÂÇ¤Ä¡×¤è¤¦½õ¸À¤·¤¿¡£¤Ò¤ÈÄÌ¤ê¥Ñ¥ó¥Á¤ò¼õ¤±½ª¤¨¤¿¶ñ»Ö·ø»á¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡£¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬¤¤Á¤ó¤È¶µ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á´Éô¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£Îý½¬¤·¤¿¤³¤È¤¬»î¹ç¤Ç½Ð¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¡¢¤¢¤È¤Ïµ¤»ý¤Á¡£»î¹ç¤ÇÍ¦µ¤¤ò½Ð¤»¤ÐÅö¤¿¤ë¡£¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤òÉÝ¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¥Ñ¥ó¥Á¤ò¤â¤é¤¦¡×¤È¶ì¼ê°Õ¼±¤Î¹îÉþ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë30ÉÃ¤Û¤É¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÅö¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦À£»ß¤á¤¹¤ë¥Þ¥¹¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ËÎ×¤ó¤À¡£³«»ÏÁ°¤Ë¾®¹ñ¤Ï¡Ö¡Ê¥Ñ¥ó¥Á¤òÅö¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¤¡ËÅÝ¤·¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¡×¤È¿´ÇÛ´é¡ª¡©¤À¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë»Ï¤Þ¤ë¤È¶ñ»Ö·ø¤ËÂÐ¤·¡ÖÉáÄÌ¤ËÆ°¤±¤Æ¤Þ¤¹¤ä¤ó¡ª¡ª¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÆ°¤±¤Æ¤ë¡£´é¤¬¥¢¥«¥ó´é¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£ÉÝ¤¤´é¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÀ¤³¦²¦ºÂ13Ï¢Â³ËÉ±Ò¤ÎÆüËÜÃË»ÒµÏ¿¤ò»ý¤Ä¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¡£¸½Ìò»þÂå¤Ë¥«¥ó¥à¥ê¥ï¥·¤È¤¤¤¦°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ã¤¿¶ñ»Ö·ø»á¤Ï¡ÖÂÎ¤¬³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤ä¤á¤Æ¤â¤Í¡×¤È¡¢¤Þ¤ó¤¶¤é¤Ç¤â¤Ê¤¤É½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£