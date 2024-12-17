Snow Man佐久間大介＆Aぇ! group佐野晶哉の『ラヴィット！』自撮りオフショット公開
■佐久間と佐野は12月17日の『ラヴィット！』で共演
【写真】佐久間大介＆佐野晶哉の『ラヴィット！』自撮りオフショット
Snow Man佐久間大介が12月17日の『ラヴィット！』に出演し、番組オフショットをX（旧Twitter）に投稿した。佐久間は『ラヴィット！』に火曜メンバーの隔週レギュラーとして出演中。
同じ事務所に所属しているAぇ! group佐野晶哉も12月17日の放送に出演。佐久間のＸでは、番組ロゴをバックに佐久間と佐野が『ラヴィット！』ポーズをきめた自撮りショットが公開されている。
なお、佐久間は
「晶哉！！
『#ヨウゼン』おめでとう！！！！ (^^)」
と、中国発3DCGアニメ映画『ヨウゼン』の主演を声優で務めることが発表された佐野へ、祝福コメントも添えている。
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