µÆÃÓÉ÷Ëáà¹½Ê¸áÃÂÀ¸¥·¡¼¥ó¤ò²ó¸Ü¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¸õÊäÀ¸¤Ë¤Ï¡Ö´¶¼Õ¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¡×¡Êº´Æ£¾¡Íø¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¡¢¾¾ÅçÁï¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¸«¼è¤ê¿Þ¤¸¤ã¤ó¡×¤Ë½Ð±é¡£ÏÃÂê¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯£³·îËö¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæÅç·ò¿Í¤¬Â´¶È¡£»Ä¤Ã¤¿£³¿Í¤Ï¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò°ìÈÌ¸øÊç¤·¡Ö£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¡¡£ð£ò£ï£ê£å£ã£ô¡×¡Ê¥¿¥¤¥×¥í¡Ë¤ÈÂê¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Í£Ã¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¸«¼è¤ê¿Þ¡¦À¹»³¿¸ÂÀÏº¤«¤é¡ÖÂ´¶È¤·¤¿¥Þ¥ê¥¦¥¹ÍÕ¤µ¤ó¤ä¡¢ÃæÅç¤Î¤è¤¦¤Ê¿Íºà¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢£³¿Í¤Ï°ìÀÆ¤Ë¼ó¤ò¿¶¤ê¡¢¤³¤ì¤òÈÝÄê¡£¾¾Åç¤Ï¡Ö£²¿Í¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ê¡¢º´Æ£¤Ï¡Ö¡Ø£Ó£å£ø£ù¡¡£Ú£ï£î£å¡Ù¤ò¿·¤¿¤Ë¤Ä¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¿·¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥×¥í¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²Î»ì¤òËº¤ì¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¸õÊäÀ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢µÆÃÓ¤¬¡Ö²Î»ìËº¤ì¤Æ¤ë¤è¤¦¤¸¤ã¡¢ÌµÍý¤«¡£²Î»ì¤Ï¤Í¡¢Æþ¤ì¤È¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤È¸À¤¤Êü¤Á¡¢£Ó£Î£Ó¤ÇàµÆÃÓÉ÷Ëá¹½Ê¸á¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡À¹»³¤«¤é¤³¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢µÆÃÓ¤Ï¡Ö¤¢¤ì´¶¼Õ¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡¡Èà¤Ë¤è¤Ã¤ÆËÍ¤é¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤¬¸«¤¨¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ó¤Ê¡Ê¸±¤·¤¤¡Ë´é¤ÎÁï¤Á¤ã¤ó¤Ê¤ó¤«¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¾¡Íø¤Ê¤ó¤«¿Í¤ò¤¢¤ä¤á¤ëÌÜ¤ò¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£ËÜµ¤ÅÙ¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÌ¾¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£