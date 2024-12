「EOS R1」機能編レビューでは、基本的なスペックのほか、特徴的な機能を紹介しました。今回は、撮影した作例をもとに、いくつかの機能を具体的に紹介していきたいと思います。ついに登場したEOS Rシステムのフラグシップモデル「EOS R1」。圧倒的な速写&AF性能に加え、多彩な機能を搭載し、撮影者を強力にサポートします。キヤノン直販サイトでのボディ単体価格は108万9000円です

圧巻の被写体認識AF、ブラックフリー撮影も快適改めて、EOS R1のスペックを簡単に振り返ってみることにします。キーデバイスであるイメージセンサーはフルサイズ有効2400万画素裏面照射積層CMOSセンサー。このイメージセンサーは新開発で、注目は積層型と銘打っているところでしょう。積層型とは、裏面照射型イメージセンサーの配線部分をフォトダイオードの周囲に配置するのではなく、フォトダイオードと基板の間に入れたものを言います。そのため、マイクロレンズとフォトダイオードの間には何もなく、結果集光効率が高く階調再現性や高感度特性などが向上すると言われています。常用での最高感度はISO102400を実現しています。映像エンジンは従来の「DIGIC X」に加えて「DIGIC Accelerator」を搭載。これらのシステムを総称して「Accelerator Capture」と言うようになりました。大量の画像データの解析や高速のAF処理、AE検出を行うほか、トラッキングや被写体認識AF、あらかじめ人物の顔をカメラに読み込ませておくとその人物を優先して検出する登場人物優先なども、このAccelerator Captureが貢献。撮影をパワフルにサポートします。AFはクロスAFを採用。ファインダーエリア内すべてで縦線検出と横線検出のフォトダイオードを規則的に配列することで実現したといいます。これにより被写体の捕捉精度が向上し、横線移動が多い被写体などでも粘り強くトラッキングを行います。そのトラッキングは「デュアルピクセル Intelligent AF」により強化され、一度捕捉した被写体への食いつきはさらに向上しています。被写体認識機能である「検出する被写体」も人物/動物優先/乗り物優先の3つのモードを搭載。「人物」は瞳/顔/頭部/胴体/上半身、「動物優先」は犬/猫/鳥/馬、「乗り物優先」はモータースポーツ(クルマ、バイク)/鉄道/飛行機に対応します。作例の撮影では、「人物」ではサッカーを、「動物優先」で馬を、「乗り物優先」で鉄道と飛行機を狙ってみましたが、それぞれ動く被写体であるにもかかわらず捕捉精度はきわめて高く、実用的といえます。さらに「アクション優先」では、サッカー、バスケットボール、バレーボールの3つのスポーツを対象に、それぞれの特有の動きをする人物をカメラが瞬時に認識し、ピントを合わせます。被写体や撮影意図などによっては、どの機能を選べばよいか選択に悩んでしまいそうです。「検出する被写体」は「動物優先」を選択しています。こちらもドライブモードは40コマ/秒の「高速連続撮影+」で撮影し、そのなかから掲載する写真を選びました。迫力を出すためにアンダーの露出としていますが、馬の躍動感ある動きと巻き上がった砂で迫力ある写真となりました。AFフレームは左端と左から3番目の馬を選択したようですが、ピント位置としては問題ないように思います EOS R1・RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM・絞り優先AE(絞りF7.1・1/4000秒・-1EV補正)・電子シャッター・サーボAF・ISO800・AWB(雰囲気優先)・JPEG「検出する被写体」は「人物」を、「アクション優先」で「サッカー」を選択しています。キヤノンの画像ソフトである「Digital Photo Professional」でAFフレームの位置を確認すると、ドリブルする赤いユニフォームを着る選手の顔を確かに選択しており、その精度の高さには驚かされます。撮影感度はISO51200。ノイズの発生は確認できますが、スポーツの写真ということもあり、あまり気にならないように思えます。もちろん電子シャッターでの撮影です EOS R1・RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM・絞り優先AE(絞りF6.3・1/1600秒・-1EV補正)・電子シャッター・サーボAF・ISO51200・AWB(雰囲気優先)・JPEGこの写真も「検出する被写体」は「人物」、「アクション優先」で「サッカー」を選択しています。同様にDigital Photo ProfessionalでAFフレームの位置を確認すると、やはりボールを蹴って走る選手の顔にピントを合わせています。ドライブモードは「高速連続撮影+」で40コマ/秒で撮影。そのなかからベストと思われるカットを選びました。なるべく速いシャッターを切るため感度はISO2000に設定しましたが、ノイズの発生はほとんど気にならないレベルです EOS R1・RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM・絞り優先AE(絞りF5.6・1/2000秒)・電子シャッター・サーボAF・ISO2000・AWB(雰囲気優先)・JPEG電子シャッターにまつわる機能の充実も本モデルの特徴。最高40コマ/秒の連続撮影コマ速は電子シャッターならではですし、最高シャッター速度は1/64000秒を実現しています(シャッター速度優先AEとマニュアル選択時)。シンクロ同調速度もこれまでになく高速で、1/320秒を達成(メカシャッター時1/200秒、電子先幕シャッター時1/250秒)。シャッターボタンを半押した状態を続け、その後全押しで撮影を開始すると、その瞬間から最大20コマ分さかのぼって記録する「プリ連続撮影」も搭載しています。電子シャッターで気になるローリングシャッター歪みの発生については、メーカーの説明によると「EOS-1D X Mark III」のメカシャッターと同等とのこと。電子シャッターは動体撮影に弱い、という考えはもう忘れてよさそうです。作例の撮影では、カメラの性格から主に動体をメインに狙いました。もちろん、シャッター方式はすべて電子シャッターを選択しています。そのほかの設定としては、サーボAFをメインに、被写体認識AFや「アクション優先」など状況によって使い分けています。結果は、いずれもとても満足できるもので、特にファインダー画像が露光のたびに瞬間的に暗くならないブラックアウトフリー機能を併用すると、動く被写体がファインダーで追いやすく、写真が上手くなったかと勘違いしてしまうほど。シャッターボタンを全押ししてから実際に露光を開始するまでのシャッタータイムラグや、EVFに表示される画像の遅延も、今回の撮影ではほとんど気になるようなことはありません。動体撮影は長く撮ってないと腕が落ちてしまうものですが、そんな筆者をしっかりと支えてくれました。「検出する被写体」については、いずれも該当する被写体を正確に捕捉します。私個人としては、この機能に頼っても問題ないように思えました。ただし、同じ被写体が複数画面のなかにある場合は、写したい被写体を選択しないことも。そのようなときは、視線入力を使ってピントを合わせたい被写体を見つめると素早くAFエリアが乗り移ってくれるので、便利に思えました。また「検出する被写体」を使用したとき40コマ/秒のコマ速で撮影しましたが、シャッタータイミングを見逃すことが少なく思われました(無駄打ちも増えましたが)。「検出する被写体」は言うまでもなく「乗り物優先」としています。AFフレームは「Digital Photo Professional」で確認すると車両正面の窓と重なる位置でした。車両の最後尾までファインダーに入ったときから「高速連続撮影+」で撮影を開始。撮影中はもっと被写体を引き寄せたカットの掲載がいいだろうと思っていましたが、画面左端に車掌さんが顔を覗かせている別の車両がタイミングよく写っていため、このカットとしました EOS R1・RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM・絞り優先AE(絞りF7.1・1/800秒・-0.67EV補正)・電子シャッター・サーボAF・ISO400・WB太陽光・JPEGこちらも「検出する被写体」は「乗り物優先」で撮影しました。実際、カメラが被写体を認識した瞬間から、画面の外に出て行くまでAFフレームは車両正面の窓をずっと追いかけていました。どちらかといえば大きく重い部類に入る望遠ズームを付けたEOS R1を手持ちの縦位置で撮影しましたが、縦位置グリップのおかげでしっかりと構えられました EOS R1・RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM・絞り優先AE(絞りF6.3・1/2500秒・-0.33EV補正)・電子シャッター・サーボAF・ISO400・AWB(雰囲気優先)・JPEG40コマ/秒の「高速連続撮影+」で撮影。ファインダーの画像が露光のたびに瞬間的に暗くならないブラックアウトフリー機能も併用したため、離陸する航空機がファインダー画面から大きく外れることなく撮影できました。この機能を使うと、動き物の撮影がうまくなったような気がします。「検出する被写体」はもちろん「乗り物優先」を選択しています EOS R1・RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM・絞り優先AE(絞りF7.1・1/4000秒・-0.33EV補正)・電子シャッター・サーボAF・ISO800・WB太陽光・JPEGプリ撮影やカメラ内アップスケーリングも期待以上の仕上がりノイズレベルについては、カラーマネージメントモニター(EIZO CG2420-Z)を使い、画像拡大率50%でチェックしてみました。「高感度撮影時のノイズ低減」はデフォルトの「標準」としています。まずISO3200まではノイズレスと言ってよいレベル。色合いや階調の変化もありません。ノイズが気になる人も、この感度までなら安心して使えるように思えます。ISO6400でわずかにノイズが乗りはじめますが、解像感の低下などは見受けられません。ISO12800になるとノイズの発生が見極めやすくなり、ISO25600ではハッキリ認識できるようになります。ただし、さほど悪い印象はありません。解像感の低下や色のにじみもわずかです。これはISO51200も同様です。ISO102400になると、輝度ノイズに加え色ノイズが現れるようになり、解像感の低下や色のにじみも目立つようになります。ただし、ISO102400という高感度であることを考えれば、これはこれでノイズや画質の低下をよく抑えているもので、フルサイズ2400万画素の裏面照射積層CMOSセンサーの実力と述べてよいでしょう。▲ISO3200▲ISO6400▲ISO12800▲ISO25600▲ISO51200▲ISO102400▲ISO H1▲ISO H2EOS R1は、常用感度ISO100からISO102400まで、拡張によりISO50相当のL、ISO204800相当のH1、ISO409600相当のH2の選択が可能。本文でも記していますが、パソコンのモニターを使い拡大率50%で確認した状態では、ISO3200までノイズの発生を感じさせません。それ以上でも、常用感度のISO51200まではノイズの発生は穏やかで、画像の破綻もほとんど見受けられません。2400万画素で裏面照射積層型のCMOSセンサーであるがゆえに効率よくフォトダイオードに光が取り込める結果といえます 共通撮影データ:EOS R1・RF85mm F2 MACRO IS STM・絞り優先AE(絞りF8・-0.33EV補正)・電子シャッター・ワンショットAF・MWB・JPEG▲オリジナル▲カメラ内アップスケーリング後縦横の画素数をそれぞれ元画像の2倍とする「カメラ内アップスケーリング」のビフォー&アフターの画像となります。2400万画素の画像が9600万画素の画像となりましたが、ディープラーニング技術を用いた補間処理によりシャギーの発生など緩い写りはほぼ見当たりません。モニターの画面でそれぞれの画像に写る被写体を同じ大きさに表示したとき、カメラ内アップスケーリングで解像度をアップした方は解像感も向上しています。インクジェットプリンターでプリントする際も、プリントサイズにかかわらずシャープネスが向上するので、積極的に使いたい機能です EOS R1・RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM・絞り優先AE(絞りF7.1・1/6400秒・-0.67EV補正)・電子シャッター・サーボAF・ISO800・AWB(雰囲気優先)・JPEG「プリ連続撮影」については、サギ(チュウサギ?)を狙いました。カメラは構えていたものの、油断した隙に飛び立ってしまい慌ててシャッターを切ったカットですが、しっかり飛び立つ瞬間も写し止めることができました。この機能は、野鳥や昆虫など思いもよらぬ動きをする被写体や、水が水面に落ちた瞬間のような一瞬を捉える撮影などでは重宝しそう。電子シャッターの可能性を強く感じさせるものです。ただし、シャッターチャンスだと思って何度もシャッターボタンを全押しすると、あっという間に無駄な画像が記録されてしまうのと、長時間シャッターボタンの半押しを続けるとバッテリーの減りが速くなり、さらにイメージセンサーが熱を持ち出すので注意が必要です。シャッターボタンを半押した状態を続け、その後全押しすると、その瞬間から最大20コマ分さかのぼって記録する「プリ連続撮影」。シャッターを全押したのは、最下段の白枠の写真のあたり。その前のタメをつくって飛び立とうとする瞬間も記録できました。ネイチャーやスポーツなど応用範囲は広そうです 共通撮影データ:EOS R1・RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM・絞り優先AE(絞りF7.1・1/1600秒・-0.67EV補正)・電子シャッター・ワンショットAF・ISO400・AWB(雰囲気優先)・JPEG今回の作例撮影は楽しいものでした。掲載した写真はそのほんの一部ですが、特に動体撮影では狙い通りの写真が撮れたときにこのカメラの実力の片鱗を見せつけられたように思えるとともに、写真が上手くなった気になりました。高機能・高性能であるEOS R1は、以上のように高いポテンシャルを秘めたカメラです。その実力を遺憾なく引き出すには、搭載される機能を理解し、そしていかに応用していくかが、ユーザーに与えられた命題となりそうです。一般向けとは言い難いプライスタグを提げていますが、スポーツやクルマ・オートバイなどのレース、鉄道、航空機など動くものだけでなく、ポートレートや動物なども含めシャッターチャンスに神経を尖らす被写体の撮影では、使い込むことで頼もしい相棒となるカメラであることは間違いないようです。EOS R1でスナップにもトライしてみました。フォーカス動作はワンショットAF、AEB機能を使用し最適と思われる画像をアップしています。写真は古い倉庫を写したもの。快晴の空の青さとのコントラストが面白く感じカメラを向けています。先鋭度の高い描写が得られました EOS R1・RF24-105mm F4 L IS USM・絞り優先AE(絞りF5.6・1/2000秒・-0.67EV補正)・電子シャッター・ワンショットAF・ISO100・AWB(雰囲気優先)・JPEG明暗差がある条件での撮影なので、背景が盛大に白トビしてしまうかもと思いつつカメラを向けましたが、結果を見るとそこまでなく、広い階調再現性を持つことが分かります。944万ドットと解像度のきわめて高いEVFは、よりじっくり被写体と対峙できるように思えます EOS R1・RF24-105mm F4 L IS USM・絞り優先AE(絞りF5.6・1/50秒・+0.33EV補正)・電子シャッター・ワンショットAF・ISOL・AWB(雰囲気優先)・JPEGレンズに依存するところもありますが、フルサイズらしい立体感のある写りが得られました。解像感も高く繊細な写りです。カメラのデジタルレンズオプティマイザ機能とレンズの描写特性の合わせ技で、画面周辺部の写りも文句のつけどころがないものに仕上がりました EOS R1・RF24-105mm F4 L IS USM・絞り優先AE(絞りF5.6・1/800秒・-0.33EV補正)・電子シャッター・ワンショットAF・ISO100・AWB(雰囲気優先)・JPEG本来無音である電子シャッターのシャッター音というとちょっとおかしな言い方ですが、高速の連写から1枚撮影までキレがよく撮る気にさせる心地よいものです。曇天ながらオートホワイトバランス(雰囲気優先)の結果も上々です EOS R1・RF24-105mm F4 L IS USM・絞り優先AE(絞りF4・1/250秒・-1EV補正)・電子シャッター・ワンショットAF・ISO100・AWB(雰囲気優先)・JPEG測距エリアは領域拡大AFを選択しています。指当て部分の形状が広く、操作しやすいマルチコントローラーにより、測距エリアの移動を長時間行っても苦になりません。高解像度のEVFにより、ピントの状態も鮮明に把握できます EOS R1・RF24-105mm F4 L IS USM・絞り優先AE(絞りF4・1/400秒・-0.33EV補正)・電子シャッター・ワンショットAF・ISO100・AWB(雰囲気優先)・JPEGピクチャースタイルの「モノクロ」で撮影してみました。やや硬めの写りですが、ハイライトからシャドーまで階調は豊か。合焦した部分の先鋭度は高く、緻密な描写が得られます。このカメラの用途を考えると、「モノクロ」に設定して撮影を楽しむユーザーはそう多くないと思いますが、機会があったら試してみてほしい写りです EOS R1・RF24-105mm F4 L IS USM・絞り優先AE(絞りF4・1/1250秒・-0.33EV補正)・電子シャッター・ワンショットAF・ISO100・JPEG海水で錆びた犬釘を写したものです。ピントの合ったところの解像感は高く、パソコンの画面から飛び出してきそうに思えるほど立体感ある描写です。センサーサイズは大きいほうが写りに有利であることがよく分かる結果といえます EOS R1・RF24-105mm F4 L IS USM・絞り優先AE(絞りF8・1/100秒・-0.33EV補正)・電子シャッター・ワンショットAF・ISO100・AWB(雰囲気優先)・JPEG逆光に近い条件での撮影のため、明暗比の高い結果となりました。しかしながら、ハイライトの階調はよく粘っており白トビしている部分は最小限に抑えています。黒ツブレも同様で、ダイナミックレンジの広い写りが得られました EOS R1・RF24-105mm F4 L IS USM・絞り優先AE(絞りF5.6・1/1250秒・+0.33EV補正)・電子シャッター・ワンショットAF・ISO100・AWB(雰囲気優先)・JPEG*掲載した作例はすべて撮ったままのJPEG画像となります。撮影後の編集加工やトリミングは一切行っていません。著者 : 大浦タケシ おおうらたけし 宮崎県都城市生まれ。日本大学芸術学部写真学科卒業後、雑誌カメラマンやデザイン企画会社を経てフォトグラファーとして独立。以後、カメラ誌および一般紙、Web媒体を中心に多方面で活動を行う。日本写真家協会(JPS)会員。 この著者の記事一覧はこちら