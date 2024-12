【ライブレポート】FRUITS ZIPPER、初の全国ホールツアーを完走！約4万人を動員

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「こうやってみんなのことを幸せに、笑顔にできるなら、たとえ挫折があったとしても、ステージに立ち続けたいと思いました」(真中まな)

FRUITS ZIPPERが、初の全国ホールツアー『FRUITS ZIPPER JAPAN TOUR 2024 - AUTUMN - THE STORY OF SEVEN COLORS』ファイナル公演を12月16日、東京ガーデンシアターにて開催した。

本ツアーは総動員数約4万人を記録するほどの反響となっており、2023年10月の東京体育館、2024年5月の日本武道館2daysと着実にステップアップを遂げてきた彼女たちにとって、2024年のグループの成長を裏付けるツアーとなった。

「ある小さな王国に7人のプリンセスが生まれる話」を伝えるオープニング映像を経て、ステージに設置されたおとぎ話のお城に登場するようなアーチ型の階段にメンバーが登場。本ツアーの開催がサプライズ発表された日本武道館公演にて初披露された「虹」でライブは開幕した。約半年前の「アイドル以上のアイドルを目指す」という決意の答え合わせをするように、メンバーカラーのプリンセス風ドレスを身にまとった7人は自信に満ち溢れた表情で観客席を見わたし、再会の瞬間を噛み締めた。

豪華なドレスからアイドル衣装へとチェンジし、続けて「君の明るい未来を追いかけて」を披露。1階席からスタンド席までぎっしり詰めかけたふるっぱー(ファンの呼称)を歓迎するMCを挟んで、「ぴゅあいんざわーるど」では“レペゼン原宿”なパーティータイムにガーデンシアターは早くもダンスフロア状態に。一転、ツアーを振り返るMCに続いて届けられた「キミコイ」ではイントロから歓声が沸き、今日まで共に歩んできた相思相愛なふるっぱーとの揺るぎない絆を重ね合わせてしっとりと歌い上げた。

中盤では、“あまれん姉妹”こと月足天音・松本かれんによる「ぴんきーれっど!」、仲川瑠夏・早瀬ノエルによる「Bye-Bye」、鎮西寿々歌・櫻井優衣・真中まなによる「天真爛漫」とユニット曲を立て続けに披露。それぞれの持ち味がより際立つ楽曲が、1人ひとりのパフォーマンススキルの高さや個性を浮き彫りにした。そして松本かれんのソロ曲「すーぱーかれんたいむ」では、ステージを可憐に動き回る彼女に会場中が釘付となった。

虹色の生地が使われているという新衣装にチェンジした7人が再びステージに集結し、櫻井優衣の「みなさん! ツアーファイナルいちばんかわいく踊ってください!」と力強く呼びかけた「わたしの一番かわいいところ」から恒例の他己紹介ソング「うぇるかむとぅ~ざ♡ふるっぱー!」でギアを上げる。そして2ndシングルCD「NEW KAWAII / フルーツバスケット」のカップリング曲「スターライト・ヴァルキリー」では、マリオネットのような儚く憂いを帯びた表情、力強いダンス&ボーカルで新境地を見せつけた。

終盤には、グループの代名詞「フルーツバスケット」でメンバーカラーのサイリウムが瑞々しく輝く。そして、“ちょめでたソング”こと「超めでたいソング ~こんなに幸せでいいのかな?~」では各メンバーのコールが盛大に飛び交い、「おめでとう!」の歓声とともにツアーファイナルの特別な高揚感を分かち合った。

そしてFRUITS ZIPPERの「原宿から世界へ」のコンセプトを体現するべく2024年も数々のステージで歌い継がれてきた「NEW KAWAII」を披露。7色のカラーテープが噴射され大団円となった。

アンコールでは、この日2回目の「フルーツバスケット」でメンバーが客席側の至近距離まで近づいて歌われ、さらに、さいたまスーパーアリーナで開催されることがすでに発表済みの『FRUITS ZIPPER 3rd ANNIVERSARY 超めでたいライブ』に神戸ワールド記念ホール2公演が追加されることをサプライズ発表。会場はステージも客席も一体となって歓喜の渦に包まれた。

そして2024年の活動を振り返るように「NEW KAWAII」が再び届けられると、7人それぞれのNEW KAWAIIエピソードを発表してエンディング。追加公演も含めて全国12都市15公演に及ぶ初の全国ホールツアーは終幕となった。

最後のMCで真中まなは、3ヵ月にわたる最長ツアーを開催するにあたって不安な気持ちがあったことを吐露するも、「ステージに立つたびにみんながわたしたちを応援して、たくさんのパワーを与えてくれます。こうやってみんなのことを幸せに、笑顔にできるなら、たとえ挫折があったとしても、ステージに立ち続けたいと思いました」と涙ながらに感謝を伝えた。2025年もファンクラブツアー、結成3周年記念のアリーナ公演と目白押しのFRUITS ZIPPERから目が離せない。

PHOTO BY ヨシモリユウナ、森好弘

<セットリスト>

01.虹

02.君の明るい未来を追いかけて

03.完璧主義で☆

04.ぴゅあいんざわーるど

05.ハピチョコ

06.世界はキミからはじまる

07.キミコイ

08.ぴんきーれっど! / 月足天音、松本かれん

09.Bye-Bye / 仲川瑠夏、早瀬ノエル

10.天真爛漫 / 鎮西寿々歌、櫻井優衣、真中まな

11.すーぱーかれんたいむ / 松本かれん

12.わたしの一番かわいいところ

13.うぇるかむとぅ~ざ♡ふるっぱー!

14.Going!

15.スターライト・ヴァルキリー

16.RADIO GALAXY

17.フルーツバスケット

18.超めでたいソング ~こんなに幸せでいいのかな?~

19.NEW KAWAII

20.フルーツバスケット

21.NEW KAWAII

ツアー情報

『FRUITS ZIPPER 3rd ANNIVERSARY 超めでたいライブ』

2025年

05/10(土)兵庫・神戸ワールド記念ホール

05/11(日)兵庫・神戸ワールド記念ホール

06/03(火)埼玉・さいたまスーパーアリーナ

