MAN WITH A MISSION『Tales of Purefly』ストーリーブックを“Story Movie”としてデジタル復刻

■『Tales of Purefly』のアートワークの挿絵は『デビルマン』などで知られる永井豪率いるダイナミックプロが担当!

MAN WITH A MISSIONが2014年にリリースした3rdアルバム『Tales of Purefly』の発売10周年を記念したデジタル企画が決定した。

『Tales of Purefly』はアルバム全13曲を通してひとつの物語を描き、立体的な表現に挑戦したMAN WITH A MISSION初のコンセプトアルバム。

アートワークの挿絵は『デビルマン』などで知られる永井豪率いるダイナミックプロが担当し、初回生産限定盤には収録楽曲からインスパイアされたオリジナルのストーリーブックが付属。壮大なSF冒険活劇とビジュアルが融合された傑作として、発売当時大きな話題を呼んだ。

同ストーリーブックは現在では入手困難となっており、この10周年を機に、あらたに世界中のファンにも届けるべく、複数言語化され、デジタル復刻されることが決定した。

デジタル復刻となる“Story Movie”はStagecrowdを使った有料動画配信。ストーリーブックと楽曲をあわせたもので、一部楽曲は編曲も加えられている。

日本時間の12月24日から配信を予定しており、ストーリー字幕はオリジナルの日本語はもちろんのこと、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、中国語(繋体字)の言語に対応。マルチアングルを使い複数言語字幕をユーザー自身で切り替えて視聴することができ、海外からの視聴も可能だ。

視聴チケットは日本語版・英語版いずれかのデジタルブックレットがダウンロードできる配信チケット、視聴のみの配信チケットの合計3種類が用意され、12月17日から事前販売が開始する。

なお、12月25日に発売される『Tales of Purefly Complete Box』にはこのストーリームービーの配信視聴が可能となるシリアルナンバーが封入される。

MAN WITH A MISSIONは2025年2月からアリーナツアー『MAN WITH A “15th” MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025』(8都市11公演)を開催。バンドの15周年にちなみ、本ツアーで披露する15曲をファン投票で決定する投票企画「CHOOSE WHAT U WANT ~ALL STAR MY BEST SONGS~」も実施中だ。詳細は特設サイトで。

リリース情報

2024.12.25 ON SALE

ALBUM『Tales of Purefly Complete Box』

ツアーセットリスト投票企画特設サイト

https://www.mwamjapan.info/pages/tour2025

MAN WITH A MISSION OFFICIAL SITE

https://www.mwamjapan.info/