本日の【新規公開(IPO)】公開価格決定 (17日大引け後 発表分)
※12月26日、東証グロース市場に上場予定のＧＶＡ ＴＥＣＨ <298A> [東証Ｇ]、フォルシア <304A> [東証Ｇ]は17日、公開価格を発表した。
●ＧＶＡ ＴＥＣＨ <298A>
上場市場：東証グロース市場
上場予定日：12月26日
事業内容：リーガルテックサービスの開発・提供
公開価格：690円
仮条件：590円～690円
想定発行価格：790円
上場時発行済み株式数：462万0498株
公募：80万株
売り出し：33万5100株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限17万0200株
申込期間：12月18日～23日
払込日：12月25日
主幹事：みずほ証券
●フォルシア <304A>
上場市場：東証グロース市場
上場予定日：12月26日
事業内容：膨大・複雑なデータから必要な情報を的確に探し出す
検索テクノロジーを基にしたシステム開発・サービス
提供並びにコンサルティング
公開価格：1750円
仮条件：1700円～1750円
想定発行価格：1700円
上場時発行済み株式数：120万株
公募：20万株
売り出し：1万3100株
オーバーアロットメントによる売り出し：上限3万1900株
申込期間：12月18日～23日
払込日：12月25日
主幹事：野村證券
[2024年12月17日]
株探ニュース