

※12月26日、東証グロース市場に上場予定のＧＶＡ ＴＥＣＨ <298A> [東証Ｇ]、フォルシア <304A> [東証Ｇ]は17日、公開価格を発表した。



●ＧＶＡ ＴＥＣＨ <298A>



上場市場：東証グロース市場

上場予定日：12月26日



事業内容：リーガルテックサービスの開発・提供



公開価格：690円

仮条件：590円～690円

想定発行価格：790円



上場時発行済み株式数：462万0498株

公募：80万株

売り出し：33万5100株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限17万0200株

申込期間：12月18日～23日

払込日：12月25日



主幹事：みずほ証券



●フォルシア <304A>



上場市場：東証グロース市場

上場予定日：12月26日



事業内容：膨大・複雑なデータから必要な情報を的確に探し出す

検索テクノロジーを基にしたシステム開発・サービス

提供並びにコンサルティング



公開価格：1750円

仮条件：1700円～1750円

想定発行価格：1700円



上場時発行済み株式数：120万株

公募：20万株

売り出し：1万3100株

オーバーアロットメントによる売り出し：上限3万1900株

申込期間：12月18日～23日

払込日：12月25日



主幹事：野村證券



[2024年12月17日]





株探ニュース

