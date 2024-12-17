※12月26日、東証グロース市場に上場予定のＧＶＡ　ＴＥＣＨ <298A> [東証Ｇ]、フォルシア <304A> [東証Ｇ]は17日、公開価格を発表した。

●ＧＶＡ　ＴＥＣＨ <298A>

　上場市場：東証グロース市場
　上場予定日：12月26日

　事業内容：リーガルテックサービスの開発・提供

　公開価格：690円
　仮条件：590円～690円
　想定発行価格：790円

　上場時発行済み株式数：462万0498株
　公募：80万株
　売り出し：33万5100株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限17万0200株
　申込期間：12月18日～23日
　払込日：12月25日

　主幹事：みずほ証券

●フォルシア <304A>

　上場市場：東証グロース市場
　上場予定日：12月26日

　事業内容：膨大・複雑なデータから必要な情報を的確に探し出す
　　　　　　検索テクノロジーを基にしたシステム開発・サービス
　　　　　　提供並びにコンサルティング

　公開価格：1750円
　仮条件：1700円～1750円
　想定発行価格：1700円

　上場時発行済み株式数：120万株
　公募：20万株
　売り出し：1万3100株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限3万1900株
　申込期間：12月18日～23日
　払込日：12月25日

　主幹事：野村證券

[2024年12月17日]


株探ニュース