【ZUIKI:「クリスマス&年末年始ウルトラセール」】セール期間:12月18時12時~2025年1月14日12時まで

瑞起は、セール「クリスマス&年末年始ウルトラセール」をオフィシャルECサイト「ZUIKIストア」と「AMAZON瑞起直販」にて12月18日12時より開催する。セール期間は2025年1月14日12時まで。

「クリスマス&年末年始ウルトラセール」では「X68000 Z 専用モニター(ブラック)」 が数量限定で販売されるほか、「X68000 Z PRODUCT EDITION BLACK MODEL ベーシックパック」をクーポン付きの特別価格で販売を予定している。

また、12月26日からの年末年始セールでは福袋の予約受付を開始する。

X68000 Z 専用モニター(ブラック)

価格:24,900円

コンプリートパック限定でセット販売されていた専用モニターが追加販売される。HDMI接続でプレイするとブラウン管テレビでレトロゲームをプレイするような、懐かしくもあり新鮮な感覚が味わえる。

X68000 Z PRODUCT EDITION BLACK MODEL ベーシックパック

通常価格:65,780円

セール価格:55,900円

※期間限定5,000円クーポン付き

※クーポン配布は予告なく終了する可能性がございます。

X68000 Z 本体、キーボード、マウス、ジョイカード、グラディウス等がセットになった商品。ゲームで遊ぶのはもちろん、当時を再現したキーボードとマウスで懐かしさを感じながらプログラミングを楽しむことができる。

X68000 Z PRODUCT EDITION BLACK MODEL コンプリートパック

価格:87,780円

セール価格:74,050円

※期間限定5,000円クーポン付き

※クーポン配布は予告なく終了する可能性がございます。

X68000 Z 本体、専用モニター、キーボード、マウス、ジョイカード、グラディウス、ゲームコレクション、CD等がセットになったコンプリートパック。

X68000 Z PRODUCT EDITION BLACK MODEL スターターパック

価格:29,535円

セール価格:25,160円

X68000 Z 本体のほか、直ぐにゲームが遊べるようにグラディウスとジョイカードがセットになった商品。

EVOTOP(BLACK)

価格:34,430円

EVOTOPのメインフレームにアラミド繊維、グリップにフェイクレザー(合皮)、十字ボタンと背面パドルにメタルを採用しており、高い耐久性能とグリップ力を兼ね備えた高機能コントローラー。

EVOTOP(WHITE)

価格:29,800円

新色WhiteモデルがZUIKI STOREおよびAmazon瑞起直販サイト限定で登場

DanceDanceRevolution Classic Mini

価格:49,500円

セール価格:43,500円

音楽ゲーム「DanceDanceRevolution」を過去の様々なレトロゲームミニ筐体の製造経験を活かし、実筐体の約5分の1サイズにリメイクした製品。

ズイキマスコン for Nintendo Switch BLACK / BLUE / RED

価格:14,850円

セール価格:12,620円

運転士が電車の速度を制御するため操作する装置のマスターコントローラー(略してマスコン)をベースに本物を追求した志向のコントローラー。

ズイキマスコン for Nintendo Switch RED特別セット

価格:19,800円

セール価格:18,150円

電車でGO! PLUG&PLAY2 山陽新幹線編EX

価格:19,580円

セール価格:14,280円

2007年度発売の「電車でGO! 新幹線EX 山陽新幹線編」が解像度アップしてリアルな映像になって再び登場。

年末年始セール 限定お楽しみ福袋

12月26日 予約受付開始

(C) ZUIKI.Inc

Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

(C) Nintendo

(C) TAITO CORP.1996,2024

JR東海承認済 JR西日本商品化許諾済

「電車でGO!(R)」および「電車でGO!!(R)」は株式会社タイトーの登録商標です。

「X68000」はシャープ株式会社の登録商標です。