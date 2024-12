カレーおじさんの今年イチは、東京から何度も通いたくなる大阪の黒毛和牛ホルモンカレー！

食通たちが、2024年に惚れ込んだ名店や極上の一皿をご紹介。年間平均カレー食数が1,000を超えるカレーおじさん\(^o^)/のベストカレーは?

〈2024 食通が惚れた店〉

みんなが再び日常的に外食を楽しめるようになった2024年。インバウンドの盛り上がりもあり、飲食業界も新しいチャレンジに目を向けた一年だったのではないでしょうか。

そんな2024年に、グルメ情報を熟知した有識者が惚れ込んだお店や料理についてアンケートを実施。「最も印象に残った店」「3,000円以下のお手軽グルメ」をうかがいました。

今回は、カレーの達人・カレーおじさん\(^o^)/にお答えいただきます。

教えてくれる人

カレーおじさん\(^o^)/

連載「今週のカレーとスパイス」でお馴染み、2006年から毎日カレーを食べ続けているカレーアディクト。世界各地約7,000店舗で様々なカレーを食べ歩く。年間平均カレー食数は1,000以上、生涯通算カレー食数は優に20,000を超える。CSフジ「スパイストラベラー」レギュラー出演をはじめ、TBS「マツコの知らない世界」など、メディア出演の他、小学館「Oggi」やイープラス「SPICE」などでカレー記事を連載。さまざまな形でカレー情報を発信している。

2024年のベストカレー

Q. 2024年、最も印象に残った店とメニューを教えてください

A. 「モダンスパイス 虹の仏」の「黒毛和牛ホルモンカレー」です

「黒毛和牛ホルモンカレー」 出典:カレーおじさん\(^o^)/さん

カレーおじさん\(^o^)/

大阪カレーの人気店「虹の仏」のシェフによる創作スパイス料理のお店が数年の時を経て移転復活。アラカルト営業では鮮魚のアチャールや日替わりカレーを楽しめ、コースではカレーのみならず和食、洋食の経験もあるシェフならではのさまざまな料理を堪能できます。日替わりカレーの黒毛和牛ホルモンカレーは和洋印の見事なフュージョン。東京在住の僕ですがすでに何度も通っています。

アンダー3,000円のお手軽グルメ

Q. 2024年に食べた〈3,000円以内の感動の味〉を教えてください

A. 「堕楽暮」の「ゴルゴンゾーラと生胡椒のバスクチーズケーキ」500円&「深煎りコーヒーウイスキー」600円です

「ゴルゴンゾーラと生胡椒のバスクチーズケーキ」 写真:カレーおじさん\(^o^)/

<店舗情報>◆モダンスパイス 虹の仏住所 : 大阪府大阪市中央区千日前2-3-24 久富千日プラザ 2FTEL : 070-8569-7348

カレーおじさん\(^o^)/

僕はカレーおじさん\(^o^)/ですが、チーズケーキも好きで全国食べ歩いています。そんな中で僕が日本一だと思うのが、ここのチーズケーキ。甘さ相当控えめで生胡椒の刺激がコーヒーウイスキーと非常に相性が良く、こちらは独創的カレーの名店でもあるのですが、チーズケーキのおかわりをしてしまうくらい好きです。

<店舗情報>◆堕楽暮住所 : 大阪府大阪市阿倍野区松虫通1-1-4TEL : 不明の為情報お待ちしております

※価格は税込です。

※アンケート内容と「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額を掲載しています。最新の情報はお店にご確認ください。

文:カレーおじさん、食べログマガジン編集部

