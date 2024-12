FRUITS ZIPPERが、3周年記念ライブ『FRUITS ZIPPER 3rd ANNIVERSARY 超めでたいライブ』の追加公演を兵庫県 神戸ワールド記念ホールにて2025年5月10日、11日に開催する。

本情報は、12月16日に東京ガーデンシアターで行われた初の全国ホールツアー『FRUITS ZIPPER JAPAN TOUR 2024 - AUTUMN - THE STORY OF SEVEN COLORS』最終公演にて発表されたもの。なお、本公演は6月3日にさいたまスーパーアリーナで開催されることがすでに発表されていた。

本追加公演のチケットは、FRUITS ZIPPER OFFICIAL FANCLUB最速先行(抽選式)にて12月22日23時59分まで受付中。プレイガイド最速先行先行は12月27日12時から1月6日23時59分までの予定となっている。

(文=リアルサウンド編集部)