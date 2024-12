【「Stellar Blade」クリスマスアップデート】12月17日 追加

SHIFT UPは、プレイステーション 5用アクションゲーム「Stellar Blade」にて、12月17日にクリスマスアップデートを実装した。

今回のアップデートでは「ザイオン」がクリスマス仕様に変更。クリスマスのデコレーションが追加され、クリスマスツリーが置かれる。

キャンプでは季節のBGMとして「Dawn(Winter)」と「Take me away」が流れる。またクリスマス仕様のミニゲームの他、「イヴ」用のサンタドレス、「アダム」用「クリスマスツリーサンタ」コスチュームなどが追加されている。

キャンプ

ミニゲーム

サンタドレス

クリスマスツリーサンタ

ルドルフパック

(C) 2024 SHIFT UP Corporation. All rights reserved. Published by Sony Interactive Entertainment Inc.