フジミ模型、「日本海軍航空母艦 瑞鶴」など2025年3月発売新商品を公開！帝国海軍乗組員フィギュア付き「日本海軍航空戦艦 伊勢」なども登場
1/350 艦船モデルシリーズ №17 日本海軍航空母艦 瑞鶴 (昭和16年/開戦時)
フジミ模型は、2025年3月に発売を予定している艦船模型の新商品を公開した。
2025年3月新商品には、1/350 艦船モデルシリーズより「№17 日本海軍航空母艦 瑞鶴 (昭和16年/開戦時)」や、帝国海軍乗組員フィギュア付きの「日本海軍航空戦艦 伊勢」と「日本海軍戦艦 山城 昭和18年」、「ちび丸33EX-2 ちび丸艦隊 長門(エッチングパーツ付き)」などがラインナップされている。
1/350 艦船モデルシリーズ №17 日本海軍航空母艦 瑞鶴 (昭和16年/開戦時)
発送予定日：3月21日
価格：24,200円
コードNO.4968728600888
太平洋戦争開戦時の「瑞鶴」が1/350 艦船モデルシリーズに登場。艦底部を含むフルハルスタイルとなっている。
□商品ページ
1/350 艦船3EX-2 日本海軍航空戦艦 伊勢(帝国海軍乗組員フィギュア付き)
発送予定日：3月19日
価格：25,300円
コードNO.4968728600901
昭和19年10月の捷一号作戦時がモチーフになっており、デカールには艦載機マーキング、国旗を収録。
士官・水兵、水兵事業衣(夏・冬服)のフィギュアパーツを353体分（2種/計5ランナー）が封入されている。パーツは未塗装のため夏服・冬服とどちらも塗装で再現できる。
□商品ページ
1/350 艦船7EX-2 日本海軍戦艦 山城 昭和18年(帝国海軍乗組員フィギュア付き)
発送予定日：3月25日
価格：25,300円
コードNO.4968728600918
艦橋上の21号電探が装備される前の1943年（昭和18年）の姿をモチーフにしており、デカールには艦載機マーキング、国旗を収録。
士官・水兵、水兵事業衣(夏・冬服)のフィギュアパーツを353体分（2種/計5ランナー）が封入されている。パーツは未塗装のため夏服・冬服とどちらも塗装で再現できる。
□商品ページ
1/350 艦船6EX-2 日本海軍戦艦 扶桑 艦橋(木甲板シール付き)
発送予定日：3月24日
価格：5,280円
コードNO.4968728600895
昭和19年10月のレイテ沖海戦時をモチーフにしており、艦橋の主パーツは呉海軍工廠色を模したグレーの成型色。艦橋窓および探照灯はクリアー成型パーツが用意されている。展示用の台座および艦名表示のシールが付属する。
□商品ページ
フジミ模型 1/700 艦NEXTシリーズ No.8 EX-5 日本海軍航空母艦 信濃(軍艦色)エッチングパーツ付き 艦NEXT-8 EX-5
発送予定日：3月13日
価格：7,920円
コードNO.4968728461137
昭和19年11月の竣工時を形状モチーフとし、2017年完全新設計・新金型で立体化。インジェクションパーツでは表現しきれない繊細な艦船の艤装をエッチングパーツで収録。エッチングパーツは手摺、梯子、ラッタル、13号電探、遮風柵、エレベーター、クレーン、煙突キャップ、飛行機プロペラなど。
□商品ページ
1/700 FH17EX-2 日本海軍航空母艦 翔鶴 フルハルモデル (木甲板シール付き）
発送予定日：3月26日
価格：6,050円
コードNO.4968728452319
翔鶴の1941年、太平洋戦争開戦時をモチーフにしており、艦底まで再現できるフルハル仕様で、完成後に飾って楽しめる台座が付属する。艦載機の日の丸や甲板上の白線、国旗などを収録したデカールも封入
□商品ページ
ちび丸33EX-2 ちび丸艦隊 長門(エッチングパーツ付き)
発送予定日：3月26日
価格：3,520円
コードNO.4968728423173
ちび丸長門にエッチングパーツが付属して登場。エッチングパーツは手摺、ファンネルキャップ、カタパルト、着艦表示灯などを収録している。
□商品ページ
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