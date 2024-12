シウミンにインタビュー!

『社長ドル・マート』でテホを演じたシウミン

日本でも絶大な人気を誇るアイドルグループEXOのメンバー シウミン。そんな彼が2023年、7年ぶりに俳優としての才能を発揮した韓国ドラマ『社長ドル・マート』。いよいよ2024年12月4日にレンタル開始、2024年12月18日にはDVD BOXが発売されます!■『社長ドル・マート』あらすじある出来事がきっかけで解散してしまったアイドルグループ“サンダーボーイズ”。

ホラン&テホ&イェリムは三角関係に?

トラブルメーカーだけど、情に厚いテホを演じたシウミン

たくさん失敗もするけど乗り越えていこうとするテホ

ケンカも多いホラン&テホ

テホのイメージカラーである青がよく似合うシウミン

青いシャツを爽やかに着こなすシウミン

まっすぐな眼差しのシウミン

ロマンチックコメディーにも挑戦してみたいと語ってくれた

立ち姿も素敵なシウミン

DVDBOX1 2024年12月18日発売

DVDBOX2 2024年12月18日発売

元リーダーのチェ・ホラン(イ・シニョン)は、ある日、練習生時代の思い出の地である“ポラムマート”が火事になりかけるのを発見し、消火する。その後、警察署に呼び出され、元メンバーのシン・テホ(シウミン)と5年ぶりの再会を果たす。そこで、警察官からサンダーボーイズのメンバーがポラムマートのオーナーになっていると知らされる。ホランは離れ離れになっていた元メンバーのチョ・イジュン(チェ・ヒョンウォン)、ウン・ヨンミン(チェ・ウォンミョン)、ユン・サンウ(イ・セオン)を呼び寄せる。だが、マートは経営難で、メンバー内でもマートを経営するか売却するか意見が対立し…。■シウミンが演じるテホってどんな人物?“サンダーボーイズ”の元メインダンサー、シン・テホ。ポラムマートではレジ担当、イメージカラーは青。グループが解散してからは姉が運営するテコンドー教室で、運転手として働いていた。ホランとよくケンカをする上、トラブルを起こしがちだが、お客さんに親身になって接し、マートの顔として活躍する。アルバイトのイェリム(チェ・ジョンウン)のことが気になる…?■シウミン プロフィール1990年3月26日生まれ。2012年、アイドルグループEXOのメンバーとしてデビュー。その後、2015年11月「Love Me Right 〜romantic universe〜」で日本デビューし、オリコン週間アルバムランキング初登場1位を獲得。音楽活動のかたわら、2016年、映画『キム・ソンダル 大河を売った詐欺師』で映画デビューするなど、俳優としても活躍している。■「バイトをしてみたかった」シウミンインタビュー『社長ドル・マート』でトラブルメーカーだけど、情に厚いテホを演じたシウミン。テホの役作りや、ドラマ内のお気に入りシーン、好きな韓国料理などをお話いただきました!(インタビュー日:2023年9月)―『社長ドル・マート』出演が決まった時の心境を教えてください。演技からしばらく離れていてブランク期間が長かったのですが、楽しみに待っているファンの方々に、『社長ドル・マート』を通じて演技を披露できることが決まり、とても幸せに感じました。より一層成熟した姿をお届けできるよう頑張らなきゃと思いました。―演じたキャラクターの魅力と、キャラクターを演じる上で特に意識した部分があれば教えてください。僕が演じるシン・テホは分別がなくておせっかいだけど、人が大好きで情が深いキャラクターです。幼い頃から人に愛されながら何の不自由もなく育った人物で、世の中のことをあまり分かっていません。そんな中、サンダーボーイズのメンバーたちとマートを運営することになりますが、テホはあらゆるトラブルを巻き起こします。ですが、それはテホが心からマートを成功させたくて努力したけど至らなかったのが原因で。そういったことを、サンダーボーイズのメンバーたちと一つ一つ乗り越えていく、温かみのある人物です。―どのような役作りをしましたか?テホは他のメンバーに比べて、劇中でメンバー以外の人物との関わりが多かったので、おばあさんや他の社長との関係性に差を付けるためにたくさん気を使いましたね。その他にも、メンバーとのシーンでは息の合ったいい演技をできるように、互いに合わせながら考えを共有したりしたので、そこから多くのことを学んだ気がします。―外見的にはどうでしょうか?撮影に入る前にソロアルバムを控えていてショートヘアにしていたので、短期間では髪の毛を伸ばせませんでした。ですから、髪型は特にテホをイメージしてこだわったわけではありません。外見的に気を配った点で言うと、より幼く見えるように努力しました。あまり大人びて見えても、テホのイメージとは合わないと思ったからです。―役柄と自分が似ていると思う点、違う点はどこだと思いますか?台本を初めて見た時は、テホと僕はちょっと距離があるように感じましたね。わがままで分別もなくイライラする姿が僕とは合わないと思いました。ですが、いざ撮影に入って他のメンバーたちと演技をしてみると、思ったより僕とよく合う気がして、僕にもこんな一面があるんだなと気づき、我を振り返る時間がありました。―本作の中で、個人的に推しているキャラクター、あるいは演技してみたいキャラクターは誰ですか?理由は?僕が演じたテホが最も自分にぴったりだと思いますが、あえて他のキャラクターを演じるのならば、イジュンがいいです。理由は、がむしゃらに自分がやりたいことを突きつめて、周りを気にせずに言いたいことは全部言って、オシャレもしているから。イジュンは僕たち5人の中で一番スタイリッシュなので、うらやましいなと思ったし、僕もイジュンのようにかっこよく映りたいと思いました。―共演者に対してすごいと感じた部分はどんな点ですか?僕だけでなく他のメンバーたちもふざける時はふざけますが、いざカメラが回り始めると、集中する姿がとても素敵でしたね。僕よりみんな年下ですが、学ぶ点が多かったと思います。 特にホランを演じたシニョンさんは5人の中で一番重みのある役でしたが、その役をしっかりこなしてくれたので、他のメンバーが肩の力を抜いて演技できたと思います。―本作の中で、個人的に一番気に入ったシーンを教えてください。マートの屋上で傘寿のお祝いをする場面がありますが、出演者全員が最初で最後に一堂に会するシーンでした。だからなのか、本物のパーティーのようにとても楽しかったです。すごく寒い日でしたが、他の俳優さんたちと演技を合わせていく準備の過程も本当に面白かったです。―もし自分なら、ポラムマートを売ったのでしょうか、それとも経営して社長になったのでしょうか?またその理由があれば教えてください。ポラムマートを売るのはもったいないと思ったはずです。マートの価値が高く評価されなかったので、安売りするよりは5人で何とかマートをよくして、よりお金持ちになるほうを選びます。―マートのバイトはしたことがありますか? 今までやってみたアルバイトはどんなものがありますか?高校生の時に事務所に入ったので、一度もバイトをしたことがないんです。今振り返ってみると、バイトを一度でもしてみたらいい経験になっただろうにと思います。僕は子どもの頃、両親からお小遣いをもらっていましたが、バイトをやってみたかったです。今でもやれと言われたら一生懸命できると思います。楽しく!!―シウミンさんは、バイト先のユニフォームがよく似合う気がします。自分で言うのも何ですが、どんなユニフォームでも似合うタイプだと思います。―これから挑戦してみたいキャラクターと、その理由は?これまで演技をたくさんやってきたわけではないですが、幼い感じ役が多かったので大人っぽいというか、青年よりは少し30代以降のキャラクターを演じてみたいです。可能ならロマンチックコメディーにも挑戦してみたいですし、自分を投げ出して思いきり崩れていくような演技もしてみたいです。そのような役を演じることになったら、本当に一生懸命、楽しくできる気がします。―最近、趣味やハマっていることは?結構前からですが、テニスにハマっています。夢中になりすぎて肩も何度か負傷したし、友達や同好会の人たち、また他の芸能人の先輩たちともよくプレーしています。テニスをする時間が僕にとって一番幸せな時間だと思います。―おすすめしたい韓国の○○があれば教えてください。最近韓国で流行っている食べ物、観光名所…なんでもいいです!僕はその辺あまり詳しくありませんが、周りの女友達に聞くとロンドンベーグル(※韓国で大人気のパン屋さん)がとても好評ですね。ベーグルやパン、デザート類を行列に並んで食べるらしいです。僕は韓国料理が大好きなんですが、その中でもタッポックムタン(※鶏肉と野菜を辛いスープで煮た韓国の家庭料理)が好きです。一番好きな食べ物だと言えます。子どもの頃、母が作ってくれた料理の中で一番美味しかったです。どのお店のものよりも美味しくて、母の自慢の手料理です。世界一美味しく作ってくれます。演じてみたいジャンルとして、ロマンチックコメディーを挙げていたシウミン。WEB小説を原作としたファンタジーラブコメディードラマ『ホ食堂』(原題)の主演を務めることが発表されており、近々また新たな姿が見られることが期待されます!■DVD詳細情報〇レンタル開始日:12月4日全5巻/全10話/各巻2話収録/日本語字幕〇セル発売日:2024年12月18日全2BOX/全10話/日本語字幕・DVD-BOX1\16,500(税込)収録内容:本編3DISC(第1話〜第6話収録)封入特典:8Pカラーブックレット・DVD-BOX2収録内容:本編2DISC+特典DISC(第7話〜第10話/特典映像収録)特典映像:メイキング映像 愉快な撮影風景1〜3スペシャルインタビュー・イ・シニョン(ホラン役)・シウミン(テホ役)・チェ・ヒョンウォン(イジュン役)・チェ・ウォンミョン(ヨンミン役)・イ・セオン(サンウ役)・グループインタビュー(イ・シニョン、シウミン、チェ・ヒョンウォン、チェ・ウォンミョン、イ・セオン)封入特典:8Pカラーブックレット「直筆サイン入りプレミアムグッズ プレゼントキャンペーン」実施サイト・Amazon.co.jp・楽天ブックス・コリタメ・タワーオンライン・ムビきゃん(C)2023 The Great Show・PONY CANYONテキスト=Kudo Momoko