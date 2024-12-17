¡Ö¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¥ì¥¿¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤ÎLINE¥¹¥¿¥ó¥×¤¬ÅÐ¾ì¡õ¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡ª
¤ä¤µ¤·¤¯¤ÆÎÏ¶¯¤¤Í£°ìÌµÆó¤ÎÊª¸ì
¥Û¡¼¥à¼Ò¤Ï¡¢11·î26Æü(²Ð)¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿½ñÀÒ¡Ö¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¥ì¥¿¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼(Ãø¼Ô:ËÌß·Ê¿Í´¤µ¤ó)¡×¤ÎLINE¥¹¥¿¥ó¥×¤ÎÇÛ¿®¤ò12·î12Æü(ÌÚ)¤è¤ê³«»Ï¤·¤¿¡£
¡Ö¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¥ì¥¿¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×2,200±ß(ÀÇ¹þ)¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª¤µ¤Ê¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Ï¥ë¥«¤È¥ß¥Á¥ª¡£10ºÐ¤Ç¥ß¥Á¥ª¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ø°ú¤Ã±Û¤·¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÎÊ¸ÄÌ¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡£ÆüÊÆ¤Î³Ø¹»¤äÊ¸²½¤Î°ã¤¤¡¢Éô³è¤ä¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤Î¤³¤È¡¢¾Íè¤Ø¤ÎÌÂ¤¤¡¢Í§¿Í¤ä²ÈÂ²¤È¤ÎÌäÂê¡£¼ê»æ¤À¤«¤é¤³¤½ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»×¤¤¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ä¤¬¤Æ¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤¢¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
[caption id="attachment_1265265" align="aligncenter" width="600"] ½ñÅ¹°÷¤«¤éÀä»¿¤ÎÀ¼[/caption]
¥¤¥é¥¹¥È¤ÈÊ¸¾Ï¤Î¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÁê¸ßºîÍÑ¡£Âç¿Íµ¤¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤¬ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¤Ì¤¤¤¿¡¢¤ä¤µ¤·¤¯¤ÆÎÏ¶¯¤¤Í£°ìÌµÆó¤ÎÊª¸ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Á´24¼ï¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¤½¤ó¤ÊÂç¿Íµ¤¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦ËÌß·Ê¿Í´¤µ¤ó¤Î¾®Àâ¤«¤é¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥¹¥¿¥ó¥×¤ÏÇ¤Î¥Ï¥Ã¥Á¤Ë¡¢¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¤Î¥æ¡¼¥Ë¤Á¤ã¤ó¡¢Î®¤ìÀ±¤Á¤ã¤ó¤âÃç´ÖÆþ¤ê¤·¤¿Á´24¼ï¡£Æü¾ï¤Î²ñÏÃ¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤É½¸½¤ò¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¡¢120±ß¡Á¡£µþÅÔ¤Ë¤Æ¸ÄÅ¸¤ò³«ºÅÃæ
Æ±½ñ¤ÎÃø¼Ô¡¦ËÌß·¤µ¤ó¤Ï¡¢ÅìµþÅÔºß½»¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ë16Ç¯´ÖÊë¤é¤·¡¢µ¢¹ñ¸å¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¡£½ñÀÒÁõ²è¡¢¹¹ð¡¢¾¦ÉÊ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤ÎÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç¥¤¥é¥¹¥È¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ö¤Ü¤¯¤È¤Í¤³¤Î¤¹¤ì¤Á¤¬¤¤Æüµ¡×¡Ö¤Ò¤²¤¬ ¤Ê¤¬¤¹¤®¤ë ¤Í¤³¡×¤Ê¤É¡£
¤Þ¤¿ËÌß·¤µ¤ó¤Ï¡¢µþÅÔ¡¦cozyca products shop HIRAETH¤Ë¤Æ¸ÄÅ¸¡Ö¼ê»æ¤È¥®¥Õ¥È¡×¤ò³«ºÅÃæ¤À¡£³«ºÅ´ü´Ö¤Ï¡¢12·î7Æü(ÅÚ)¡Á25Æü(¿å)¡£
¸ÄÅ¸¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¥ì¥¿¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤Î¸¶²èÅ¸¼¨¤Ë²Ã¤¨¡¢¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë³ÛÁõºÑ¤ß¸¶²è¤ä²è½¸¡¢¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨ÈÎÇä¤¹¤ë¡£Åìµþ¤Ç¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡õ¥µ¥¤¥ó²ñ¤ò³«ºÅ
¤µ¤é¤ËËÌß·¤µ¤ó¤Ï¡¢Ä´ÉÛ¡¦TEGAMISHA BOOKSTORE¤Ë¤ÆÅ¸¼¨¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£1·î25Æü(ÅÚ)¤Ë¤Ï¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡õ¥µ¥¤¥ó²ñ¤â¼Â»Ü¡ª
³«ºÅ´ü´Ö¤Ï¡¢2025Ç¯1·î8Æü(¿å)¡Á2·î11Æü(²Ð¡¦½Ë)¡£¥¹¥¿¥ó¥×¡¢°ìÉ®äµ¡¢ÉõåÈ¥·¡¼¥ë¤Ê¤É¡¢Æ±Å¸¤Î¤¿¤á¤ËÀ©ºî¤·¤¿¼ê»æ¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
ËÌß·¤µ¤ó¤Î¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡õ¥µ¥¤¥ó²ñ¤Î³«ºÅÆü»þ¤Ï¡¢2025Ç¯1·î25Æü(ÅÚ)14:00¡Á15:30(³«¾ì13:30)¡£Í½Ìó¤Ï¡¢12·î18Æü(¿å)12:00¡ÁÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£
¾ÜºÙ¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ú¡¼¥¸¤ò³ÎÇ§¤·¤è¤¦¡£
Ç®¤¤»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤Æ¥°¥Ã¥º¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÂ³¡¹Å¸³«¡ª¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¡Ö¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¥ì¥¿¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¤ÎLINE¥¹¥¿¥ó¥×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¡Ö¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¥ì¥¿¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¥¹¥¿¥ó¥×¡§https://store.line.me/stickershop/product/28969476/ja
ËÌß·Ê¿Í´ ¸ÄÅ¸¡Ö¼ê»æ¤È¥®¥Õ¥È¡×¾ÜºÙ¡§https://note.com/cozycaproducts/n/n26b1bdb0c4bc
ËÌß·Ê¿Í´¡Ö¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¥ì¥¿¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×½ÐÈÇµÇ°Å¸ at TEGAMISHA BOOKSTORE ¾ÜºÙ¡§https://tegamisha.com/news/202501heisukekitazawa
(¹¾ºêµ®»Ò)