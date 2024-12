Microsoftは12月12日(米国時間)、「Deprecated features in the Windows client|Microsoft Learn」において、Windows 11の「推奨されるアクション(Suggested Actions)」を廃止すると発表した。「推奨されるアクション」はWindows 11バージョン22H2以降に導入された新機能で、インストール済みの通話アプリと予定表アプリに関するキュレーションを提供する。具体的にはクリップボードに電話番号や日付など特定の文字列がコピーされた際に、「電話をかける」、「カレンダーイベントの追加」などユーザーが望んでいると推測される行動を提案する(参考:「IT 担当者向けのバージョン 23H2 Windows 11の新機能 | Microsoft Learn」)。Deprecated features in the Windows client|Microsoft Learn