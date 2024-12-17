¡Ú°ìÍ÷¡Û»²µÄ±¡¤ÎÀ¯¼£ÎÑÍý¿³ºº²ñ¡¢½ÐÀÊ¤¹¤ëµÄ°÷¤ò¾Ò²ð¡¡18Æü¤Ï¸ø³«¤Ç4¿Í¤ò¿³ºº
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÇÉÈ¶¤ÎÎ¢¶â»ö·ï¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿4¿Í¤ÎµÄ°÷¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢18Æü¤Ë»²µÄ±¡¤ÎÀ¯¼£ÎÑÍý¿³ºº²ñ¡ÊÀ¯ÎÑ¿³¡Ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿³ºº¤Ï¸ø³«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¤Û¤«¤Ë½ÐÀÊ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»²±¡µÄ°÷23¿Í¤Î¿³ºº»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Í¿ÌîÅÞ¤Ç¶¨µÄ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï½ÐÀÊ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»²±¡µÄ°÷¤ò°ìÍ÷¡Î¤¤¤º¤ì¤â»áÌ¾¡á·É¾ÎÎ¬¡¢Áªµó¶è¡ÊÅöÁª²ó¿ô¡¢²þÁª»þ´ü¡Ë¡¢ÇÉÈ¶¡¢ÅÞ¤Î½èÊ¬¡¢ÉÔµºÜ³Û¤Î½ç¡Ï¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÉÔµºÜ³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÅÞ½êÂ°µÄ°÷¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ´ºº¤Ç»»½Ð¤µ¤ì¤¿¿ô»ú¤ò¤â¤È¤ËµºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Û18Æü¤Î»²µÄ±¡¤ÎÀ¯ÎÑ¿³¤Ë½ÐÀÊÍ½Äê¤ÎÁ´°÷¤¬Ê¬¤«¤ë
18Æü¤Ë¸ø³«¤Ç½ÐÀÊÍ½Äê
»³Ã«¤¨¤ê»Ò ÈæÎã¶è¡Ê¤¡¦28Ç¯²þÁª¡Ë¡¢°ÂÇÜÇÉ¡¢ÅÞ¤ÎÌò¿¦Ää»ß1Ç¯¡¢2403Ëü±ß
¿¹¤Þ¤µ¤³ Ê¡Åç¡Ê£¡¦25Ç¯²þÁª¡Ë¡¢°ÂÇÜÇÉ¡¢ÅÞ¤Î½èÊ¬¤Ê¤·¡¢282Ëü±ß
ÂÀÅÄË¼¹¾ Âçºå¡Ê¢¡¦25Ç¯²þÁª¡Ë¡¢°ÂÇÜÇÉ¡¢ÅÞ¤Î½èÊ¬¤Ê¤·¡¢214Ëü±ß
¾¾Àî¤ë¤¤ Âçºå¡Ê¢¡¦28Ç¯²þÁª¡Ë¡¢°ÂÇÜÇÉ¡¢ÅÞ¤Î½èÊ¬¤Ê¤·¡¢204Ëü±ß
¸ø³«¤Ç½ÐÀÊÍ½Äê¡Ê¿³ºº»þ´üÌ¤Äê¡Ë
±ÒÆ£Úð°ì ÈæÎã¶è¡Ê£Ž¥25Ç¯²þÁª¡Ë¡¢°ÂÇÜÇÉ¡¢ÅÞ¤Î½èÊ¬¤Ê¤·¡¢80Ëü±ß
¡ÖµÄ°÷¤Ë¤è¤ëËµÄ°¤Î¤ß¡×¤Î¿³ºº¤ò´õË¾¡Ê¿³ºº»þ´üÌ¤Äê¡Ë
µÜËÜ¼þ»Ê ÀÐÀî¡Ê£Ž¥25Ç¯²þÁª¡Ë¡¢°ÂÇÜÇÉ¡¢ÅÞ¤ÎÌò¿¦Ää»ß6¤«·î¡¢1482Ëü±ß
ËÙ°æ´à ÆàÎÉ¡Ê¢Ž¥25Ç¯²þÁª¡Ë¡¢°ÂÇÜÇÉ¡¢²ü¹ð¡¢876Ëü±ß
±©À¸ÅÄ½Ó ÈæÎã¶è¡Ê¢Ž¥25Ç¯²þÁª¡Ë¡¢°ÂÇÜÇÉ¡¢²ü¹ð¡¢818Ëü±ß
²¬ÅÄÄ¾¼ù ÀÐÀî¡Ê¤Ž¥28Ç¯²þÁª¡Ë¡¢°ÂÇÜÇÉ¡¢²ü¹ð¡¢774Ëü±ß
²ÃÅÄÍµÇ· Ê¼¸Ë¡Ê¡Ž¥25Ç¯²þÁª¡Ë¡¢°ÂÇÜÇÉ¡¢²ü¹ð¡¢648Ëü±ß
Ëö¾¾¿®²ð Ê¼¸Ë¡Ê¤Ž¥28Ç¯²þÁª¡Ë¡¢°ÂÇÜÇÉ¡¢²ü¹ð¡¢584Ëü±ß
»³ÅÄ¹¨ ÈæÎã¶è¡Ê¢Ž¥28Ç¯²þÁª¡Ë¡¢°ÂÇÜÇÉ¡¢²ü¹ð¡¢560Ëü±ß
ÀÐ°æÀµ¹° ²¬»³¡Ê¢Ž¥25Ç¯²þÁª¡Ë¡¢°ÂÇÜÇÉ¡¢ÅÞ¤Î½èÊ¬¤Ê¤·¡¢378Ëü±ß
¾åÌîÄÌ»Ò ÆÊÌÚ¡Ê£Ž¥28Ç¯²þÁª¡Ë¡¢°ÂÇÜÇÉ¡¢ÅÞ¤Î½èÊ¬¤Ê¤·¡¢318Ëü±ß
º´Æ£·¼ ÆàÎÉ¡Ê¢Ž¥28Ç¯²þÁª¡Ë¡¢°ÂÇÜÇÉ¡¢ÅÞ¤Î½èÊ¬¤Ê¤·¡¢306Ëü±ß
¹¾Åç·é »³¸ý¡Ê£Ž¥28Ç¯²þÁª¡Ë¡¢°ÂÇÜÇÉ¡¢ÅÞ¤Î½èÊ¬¤Ê¤·¡¢280Ëü±ß
ÀÖÃÓÀ¿¾Ï ÈæÎã¶è¡Ê¢Ž¥25Ç¯²þÁª¡Ë¡¢°ÂÇÜÇÉ¡¢ÅÞ¤Î½èÊ¬¤Ê¤·¡¢268Ëü±ß
µÈÀî¤æ¤¦¤ß »°½Å¡Ê¢Ž¥25Ç¯²þÁª¡Ë¡¢°ÂÇÜÇÉ¡¢ÅÞ¤Î½èÊ¬¤Ê¤·¡¢240Ëü±ß
°æ¾åµÁ¹Ô ÈæÎã¶è¡Ê¢Ž¥28Ç¯²þÁª¡Ë¡¢°ÂÇÜÇÉ¡¢ÅÞ¤Î½èÊ¬¤Ê¤·¡¢178Ëü±ß
ËÌÂ¼·ÐÉ× »³¸ý¡Ê£Ž¥25Ç¯²þÁª¡Ë¡¢°ÂÇÜÇÉ¡¢ÅÞ¤Î½èÊ¬¤Ê¤·¡¢118Ëü±ß
Ä¹Ê÷À¿ µÜºê¡Ê¢Ž¥25Ç¯²þÁª¡Ë¡¢°ÂÇÜÇÉ¡¢ÅÞ¤Î½èÊ¬¤Ê¤·¡¢116Ëü±ß
Ìî¾å¹ÀÂÀÏº ÉÙ»³¡Ê¤Ž¥28Ç¯²þÁª¡Ë¡¢°ÂÇÜÇÉ¡¢ÅÞ¤Î½èÊ¬¤Ê¤·¡¢100Ëü±ß
¼ò°æÍÇ¹Ô °¦ÃÎ¡Ê¢Ž¥25Ç¯²þÁª¡Ë¡¢°ÂÇÜÇÉ¡¢ÅÞ¤Î½èÊ¬¤Ê¤·¡¢58Ëü±ß
»³ËÜ½ç»° °¦É²¡Ê¤Ž¥28Ç¯²þÁª¡Ë¡¢°ÂÇÜÇÉ¡¢ÅÞ¤Î½èÊ¬¤Ê¤·¡¢58Ëü±ß
ÀÐÅÄ¾»¹¨ ÈæÎã¶è¡Ê¢Ž¥25Ç¯²þÁª¡Ë¡¢°ÂÇÜÇÉ¡¢ÅÞ¤Î½èÊ¬¤Ê¤·¡¢26Ëü±ß
¹â¶¶¤Ï¤ë¤ß ËÌ³¤Æ»¡Ê¡Ž¥25Ç¯²þÁª¡Ë¡¢°ÂÇÜÇÉ¡¢ÅÞ¤Î½èÊ¬¤Ê¤·¡¢22Ëü±ß
»³ºêÀµ¾¼ Ê¡°æ¡Ê¦Ž¥28Ç¯²þÁª¡Ë¡¢°ÂÇÜÇÉ¡¢ÅÞ¤Î½èÊ¬¤Ê¤·¡¢4Ëü±ß
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÃÖ¾²¹©»ö,
Ê©ÃÅ,
¥Û¥Æ¥ë,
¾åÅÄ,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
¥Í¥¸,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
°ÖÎîº×,
ÇÛÀþ,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼