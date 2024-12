2025春の新作コスメ。新たな癒やしの形を色とムードを表現【アディクション】カラーコレクション

各コスメブランドから新しい年の始まりにふさわしい春コレクションが続々と発表されています。ニュアンスある豊富なカラーバリエーションが魅力的な【ADDICTION(アディクション)】からは、”SILENCED SERENITY(サイレンスト セレニティ)”が2025年1月10日(金)に発売です。忙しい日々に、思い切って思考をミュートしたその先にある静寂から広がっていく解放を感じるような、新たな癒やしの形をスローな色とムードで表現されたコレクション。ベーシックでいてインパクトもあるベージュトーンの限定アイパレや異なる印象の血色感をまとえるリキッドチークなどがラインナップしています。それではチェックしていきましょう。

ベーシックでいてインパクト大。モダンな陰影をデザインできる限定の4色アイパレ

フレッシュorメリハリ?異なる仕上がりの血色感をまとえるリキッドチーク2種

ソフトニュアンスを唇に。モダンベージュリップ&ツヤ高いリップオイル&新感覚リップスクラブバーム

ポエティックな表情のアクセントになる新色ダークカラーのマスカラ

忙しく過ごす日々にも洗練の彩りを添える限定カラーのネイルポリッシュ

まず注目しておきたいのが3色のアイシャドウパレット。モダンな陰影を簡単にデザインできる4色設計と幅広い表現を叶えてくれるスパークル、クリーム、パール、マットの異なる4質感がセットされています。▲アディクション ザ アイシャドウ パレット + “サイレンスト セレニティ” 限定2種 各¥6,820(税込)※左:101 Urban Serenity、右:102 Unchained Melody静寂に包まれる時間をイメージしたクールトーンのグレージュパレット「101 Urban Serenity」は、左上にうるんだ透明感をもたらすシルバーベージュ、右上に洗練の奥行きを仕込むグレージュ、左下にシックな光沢あるピンクベージュ、右下にクール&モダンなチャコールグレーがセットされています。そして、調和がもたらす自由をイメージしたウォームトーンのベージュパレット「102 Unchained Melody」には、左上に繊細な煌めきのシャンパンベージュ、右上にあたたかな影を仕込むベージュ、左下に穏やかな印象のマロンブラウン、右下に赤みを潜ませたソフトダークブラウンがセット。どちらも、目もとにうるおいを与えてくれるスキンケア発想で、ベルベットのようなやわらかなテクスチャーや肌に溶け込むようになじむ密着感があり、なめらかな仕上がが持続してくれるのも魅力です。異なる印象の血色感を仕上げてくれるリキッドチークが2種類お目見え。まず1つ目がクリアな発色とソフトフォーカスされたようなフォギー質感で、簡単にフレッシュな印象へと仕上げてくれるリキッドチークです。クリーミーなテクスチャーでふんわりと溶け込む血色感をもたらしてくれます。▲アディクション ザ リキッドブラッシュ フォギー 全8色 各¥3,740(税込)※上段左からイノセントな印象のベビーピンク「001 Pillow Dream」、ニュートラルなソフトローズピンク「002 So Cushy」、夕陽のような優しさのコーラルピーチ「003 Tender Sunset」、ゴールドが潜むスローなベージュ「004 At Balcony」、(下段左から)表情に溶け込む赤みのモダンベージュ「005 On Vacay」、高揚を語る血色感レッド「006 Brand New You」、モダンな印象のグレープモーヴ「007 Stray Girl」、ブルーとピンクがつやめくベリーピンク「008 Blossom Canal」そして2つ目が、メリハリを簡単に作り、あふれる透明感で表情を刷新するリキッドチークです。みずみずしいなめらかなテクスチャーが肌に密着し、頬が引き上がったような立体的ハリツヤある血色感を実現してくれます。▲アディクション ザ リキッドブラッシュ グロウ 全5色 各¥3,740(税込)※上段左から、至福のまどろみを表現したコーラルピンク「001 Morning Doze」、希望を感じるイエローオレンジ「002 Slow Mood」、(下段左から)甘くメロウな意志を語るモーヴピンク「003 Sweetener」、ピュアな印象のアンティークローズ「004 The Healing」、アンニュイに色づくライトボルドー「005 Inner Passion」唇を彩る&ケアするアイテムは3つがラインナップ。1つ目が、ラフに塗るだけで、モダンな印象へと仕上げてくれるソフトマットカラーのベージュリップ。新技術のクリアカラーテクノロジー採用で、なめらかなテクスチャーと見たままの発色を両立し、ずっと続くうるおいで、ふわっとやわらかに色づいた唇をキープしてくれます。▲アディクション ザ リップバーム ソフトマット “サイレンスト セレニティ” 限定2色 各¥4,070(税込)※左から、夢の余韻をたのしむピンクベージュ「101 Dream Ripples」、陽光に癒されるヌードベージュ「102 Healing Sun」2つ目が高いトリートメント効果でプランプアップし、ツヤ高く、春の光のようなソフトニュアンスを叶えてくれるリップオイル。みずみずしいオイル膜がうるおいを逃さず、縦ジワもなめらかにカバーしてくれますし、レイヤリングしやすい透け感発色なので、リップに重ねて質感チェンジを楽しむのもアリです。▲アディクション リップ オイル プランパー “サイレンスト セレニティ” 限定2色 各¥3,300(税込)※左から、うららかな空を想うミルキーブルー「101 Creamy Sky」、麗らかな気分を誘うミルキーイエロー「102 Balmy Day」そして3つ目が心地よい粒感のシュガースクラブが唇表面の角質をオフしながら唇をやわらかく保湿していく、新感覚のリップバーム。洗い流しや拭き取り不要で一日に何度でも使用可能です。ベタつきもなく、カラーレス設計なので、リップカラーの映えるつるんとした透明感のある唇へとケア。下地のほか、日中の保湿やナイトケアと万能性が魅力です。▲アディクション リップ スクラブ バーム ¥3,300(税込)繊細な色彩のニュアンスを目元に宿す色感マスカラと、まつ毛をケアしながらボリュームインパクトを叶えるマスカラから、それぞれダークカラーの新色が登場します。まつ毛1本ずつ繊細にコートし、まつ⽑の先まで流れるように美しくセパレートするウォータープルーフタイプのマスカラ「アディクション ザ マスカラ カラーニュアンス WP」からは、つややかなダークカラーがポエティックな表情のアクセントになる限定2色が春コレクションのパッケージでラインナップ。▲アディクション ザ マスカラ カラーニュアンス WP “サイレンスト セレニティ” 限定2色 各¥4,180(税込)※上段静謐な空気をまとう闇夜のような漆黒「017 Ultra Black」、(下段)上品な余裕が生まれるダークブラウン「002 Rusty Brunette」 ※「017 Ultra Black」は定番パッケージ品も同日発売(※写真右側の黒いパッケージ)そして、自まつ毛をケアしながらボリュームインパクトを叶えるマスカラ「アディクション ザ マスカラ インテンス ラッシュ」からは新色の漆黒が登場。重ねるほど現れる衝撃のボリューム、ダマ知らずのセパレート力、美しいカールキープ力のすべてを叶え、眼差しに漆黒の強さとエレガンスさを添えてくれます。▲アディクション ザ マスカラ インテンス ラッシュ 新1色(004 Ultra Black) ¥4,180(税込)速乾&ロングラスティングで、ガラスのようにクリアなツヤの美しい仕上がりが続く、人気のネイルポリッシュからは、ミュートな浮遊感をエレガンスに変えるベージュ系カラー6色が限定で登場します。▲アディクション ザ ネイル ポリッシュ + “サイレンスト セレニティ” 限定6色 12mL 各¥2,420(税込)※上段左から、ソフトな血色感のクリーミーホワイト「121C Cloud Bed」、ゴールドが密かに瞬くシアーベージュ「122P Scent of Spice」、まろやかな気品のニュートラルベージュ「123C Calm World」。下段左から、シルバーが踊るシアーピンク「124P Soothing Melody」、エフォートレスなモーヴベージュ「125C Fade to Mauve」、メロウな抜け感のヌーディオレンジ「126C Teddy Mellow」豊富なラインナップの中でも、まるでリップグロスのような形状の新リキッドチークのカラーラインナップはさすがアディクションといったところ。ぜひ2025年春メイクの参考にしてみてくださいね。<text:Hiromi Anzai 問:ADDICTION BEAUTY 0120-586-683>