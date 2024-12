2025年2月26日リリースの、初音ミク『マジカルミライ 2024』Blu-ray&DVD の発売を記念して、5.1ch 応援上映会の開催が決定した。発売に先駆け、2月8日(土)〜10日(月)、22日(土)、23日(日)にわたって、東京・埼玉・愛知・大阪・福岡・宮城・北海道にある9会場で、全12回の応援上映会を実施する。<初音ミク「マジカルミライ 2024」>は、初音ミクたちバーチャルシンガーの3DCGライブと、創作の楽しさを体感できる企画展を併催したイベント。連続開催12回目となった2024年は、8月から10月にかけて、同イベント初のFUKUOKA会場(福岡サンパレス・福岡国際会議場)、そして毎年恒例となっているTOKYO会場(幕張メッセ)とOSAKA会場(インテックス大阪)で実施された。

リリース情報







初音ミク『マジカルミライ 2024』発売日:2025年2月26日(水)[Blu-ray]■初音ミク「マジカルミライ 2024」(Blu-ray限定盤)価格:¥10,450(税抜価格 ¥9,500) 品番 / VTZL-247■初音ミク「マジカルミライ 2024」(Blu-ray通常盤)価格:¥6,930(税抜価格 ¥6,300)品番 /VTXL-56[DVD]■初音ミク「マジカルミライ 2024」(DVD限定盤)価格:¥9,350(税抜価格 ¥8,500)品番 / VTZL-248※Blu-ray・DVD共にリージョンはリージョンオールです。<限定盤 特典内容>・豪華ケース仕様・初音ミクチェキ風フォトカード ※通常盤にも封入・スペシャルブック(内容は後日発表)・大ボリューム映像特典ディスク[大ボリューム映像特典ディスク内容]・ライブ&メイキング映像・企画展ダイジェスト・FUKUOKAダイジェスト内容:企画展会場の映像を中心に、FUKUOKA展開の様子をまとめたダイジェスト映像を収録・「マジカルミライ 2024」DAILY SONGS内容:TOKYO会場最終日・夜公演で演奏されなかった楽曲のライブ映像を特別収録【収録楽曲】01.すきなことだけでいいです / ピノキオピー feat. 初音ミク02.フューチャー・イヴ / sasakure.UK feat. 初音ミク03.Calc. / ジミーサムP feat. 初音ミク04.命に嫌われている。 / カンザキイオリ feat. 初音ミク05.テオ / Omoi feat. 初音ミク06.ブレス・ユア・ブレス / 和田たけあき feat. 初音ミク07.アンハッピーリフレイン(in FUKUOKA) / wowaka feat. 初音ミク08.サイハテ(in OSAKA) / 小林オニキス feat. 初音ミク「Focus on Singers」ライブ映像内容:初音ミクをはじめ、出演バーチャルシンガーのみにフォーカスを当てたアングルでのライブ映像を特別収録【収録楽曲】01.アンテナ39 / 柊マグネタイト feat. 初音ミク02.SUPERHERO / めろくる feat. 鏡音レン03.新人類 / まらしぃ×じん feat. 鏡音リン04.流星のパルス / *Luna feat. 鏡音レン05.lost and found / ashcolor feat. 巡音ルカ06.TYQOON / Sohbana feat. MEIKO07.Call!! / 沫尾 feat. KAITO08.Hand in Hand / livetune feat. 初音ミク・鏡音リン・鏡音レン・巡音ルカ・MEIKO・KAITO※DAILY SONGS・Focus on Singersのみ5.1ch・日本語字幕対応※Blu-ray限定盤にはBlu-ray、DVD限定盤にはDVDの映像特典ディスクが付属します。