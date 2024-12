加藤和樹が12月10日・11日に、東京・丸の内COTTON CLUBで<KAZUKI KATO TREASURE BOX 2024 - MAN TO MAN ->を開催した。本稿では、初日の夜公演をレポートする。昨年のCOTTON CLUBでの公演は、オリジナル曲に加え、加藤が「Respection」と題してカバーしている名曲をバンドメンバーと共に披露していたが、今回のステージはサブタイトルにもあるとおり、ピアノの吹野クワガタとの“1対1”。加藤の魅力、キャリアを語る上で欠かすことのできないミュージカルナンバーがデュオ編成で披露された。

リリース情報



Digital Single「メロディー」配信中

加藤和樹 feat.吹野クワガタ

配信リンク:https://kato-kazuki.lnk.to/melody

ライブ情報

<Kazuki Kato Live "GIG" Tour 2025 〜STILL GO !〜>

2025年6月19日(木)OPEN18:00 START18:30

仙台 Darwin

【券種 杙慊蠕 7,700円(税込) ※ドリンク代別途必要

【券種◆U-22チケット 指定席 3,850円(税込) ※ドリンク代別途必要

※22歳以下が対象 / 当日、身分証明書の確認あり



2025年6月30日(月)OPEN17:30 START18:30

渋谷 O-EAST

【券種 1階 指定席 7,700円(税込) ※ドリンク代別途必要

【券種◆2階 着席指定席 7,700円(税込) ※ドリンク代別途必要

【券種】U-22チケット 1階 指定席 3,850円(税込) ※ドリンク代別途必要

※22歳以下が対象 / 当日、身分証明書の確認あり



2025年7月2日(水)OPEN17:30 START18:30

名古屋 DIAMOND HALL

【券種 1階 指定席 7,700円(税込) ※ドリンク代別途必要

【券種◆2階 着席指定席 7,700円(税込) ※ドリンク代別途必要

【券種】U-22チケット 1階 指定席 3,850円(税込) ※ドリンク代別途必要

※22歳以下が対象 / 当日、身分証明書の確認あり



2025年7月3日(木)OPEN17:30 START18:30

大阪 GORILLA HALL

【券種 1階 指定席 7,700円(税込) ※ドリンク代別途必要

【券種◆2階 指定席 7,700円(税込) ※ドリンク代別途必要

【券種】U-22チケット 1階 指定席 3,850円(税込) ※ドリンク代別途必要

※22歳以下が対象 / 当日、身分証明書の確認あり



2025年7月5日(土)OPEN17:00 START17:30

広島 CLUB QUATTRO

【券種 1階 指定席 7,700円(税込) ※ドリンク代別途必要

【券種◆2階 着席指定席 7,700円(税込) ※ドリンク代別途必要

【券種】U-22チケット 1階 指定席 3,850円(税込) ※ドリンク代別途必要

※22歳以下が対象 / 当日、身分証明書の確認あり



2025年7月6日(日)OPEN17:00 START17:30

福岡 DRUM LOGOS

【券種 1階 指定席 7,700円(税込) ※ドリンク代別途必要

【券種◆2階 着席指定席 7,700円(税込) ※ドリンク代別途必要

【券種】U-22チケット 1階 指定席 3,850円(税込) ※ドリンク代別途必要

※22歳以下が対象 / 当日、身分証明書の確認あり



2025年7月9日(水)OPEN17:30 START18:30

KT Zepp Yokohama

【券種 1階 指定席 7,700円(税込) ※ドリンク代別途必要

【券種◆2階 着席指定席 7,700円(税込) ※ドリンク代別途必要

【券種】U-22チケット 1階 指定席 3,850円(税込) ※ドリンク代別途必要

※22歳以下が対象 / 当日、身分証明書の確認あり



詳細はオフィシャルHPをご確認ください。

https://www.katokazuki.com/

舞台情報

◾︎ミュージカル『ラブネバーダイ』

【公演】2025年1月17日(金)〜2月24日(月・休) 東京・日生劇場

【出演】

ファントム(トリプルキャスト):市村正親/石丸幹二/橋本さとし

クリスティーヌ(トリプルキャスト):平原綾香/笹本玲奈/真彩希帆

ラウル・シャニュイ小爵(ダブルキャスト):田代万里生/加藤和樹

メグ・ジリー(ダブルキャスト):星風まどか/小南満佑子

マダム・ジリー(ダブルキャスト):香寿たつき/春野寿美礼 他

ラブネバーダイ HP https://horipro-stage.jp/stage/loveneve



◾︎ミュージカル『フランケンシュタイン』

【公演】

東京公演

期間:2025年4月10日(木)〜4月30日(水)

会場:東京建物Brillia HALL(豊島区立芸術文化劇場)



愛知公演

期間:2025年5月5日(月・祝)〜5月6日(火・祝)

会場:愛知県芸術劇場



茨城公演

期間:2025年5月10日(土)〜5月11日(日)

会場:水戸市民会館グロービスホール



兵庫公演

期間:2025年5月17日(土)〜5月21日(水)

会場:神戸国際会館こくさいホール



【出演】

ビクター・フランケンシュタイン/ジャック(Wキャスト):中川晃教/小林亮太

アンリ・デュプレ/怪物(Wキャスト):加藤和樹/島 太星

ジュリア/カトリーヌ:花乃まりあ ルンゲ/イゴール:鈴木壮麻

ステファン/フェルナンド:松村雄基 エレン/エヴァ:朝夏まなと ほか



ミュージカル『フランケンシュタイン』オフィシャルHP

https://horipro-stage.jp/stage/frankenstein2025/

関連リンク

◆加藤和樹 オフィシャルサイト

吹野のピアノ演奏で「最後のダンス」(エリザベート)のイントロが流れ始めると、会場後方からブラックのロングジャケットに身を包んだ加藤が登場。そのままステージへと向かうのではなく、客席をゆっくりまわりながら目の前で歌っていくという贅沢な演出だ。ステージへと辿り着いた加藤は、続けて「僕こそミュージック」(モーツアルト)を披露。ピアノと歌、二人きりとは思えない多彩な表現力で楽曲に込められた想いとストーリーを届けた。最初のMCではまず「限界を突破するほど、すごいエネルギーだった」という昼公演を振り返り、「ミュージカルの世界に身を置いて早10年。いろんなコンサートをやってきたが、フッキー(吹野)と1対1でやるのは2021年コロナ禍の<Piano LIVE>以来。あの時はまだ歌える歌も少なく、“ひとりマタ・ハリ”のような感じでやってみたが、やればできるもんだなと思い(笑)、今回ははやる気持ちを抑えきれず“ひとりフランケンシュタイン”をお届けします」と加藤。来年4月から上演され、加藤もアンリ・デュプレ/怪物役として出演するミュージカル『フランケンシュタイン』にちなんだもので、ここからは同作品からの楽曲がたっぷりと披露された。ピアノの序章に続き、まず「1杯の酒に人生を込めて」。曲の後半は客席からのクラップも加わって酒場の盛り上がりを表現。エンディングの熱唱に大きな拍手が湧き起こった「君の夢の中で」、心情を丁寧に歌い紡いだ「そこには」と続き、ミュージカルの1シーンを想起させるだけでなく、加藤という表現者を通して、ミュージカル『フランケンシュタイン』の世界そのものを目の当たりにしているかのようなパフォーマンスが繰り広げられていく。作中最も涙を誘うシーンで歌われる「その日に私が」は加藤自身いつも聴きながら号泣してしまうという楽曲で、この日は涙で頬を濡らしながらの熱唱となった。その感情のまま「後悔」、「傷」と続き、“ひとりフランケンシュタイン”は終幕。ひとりの人間の中にこれほどまで生々しい感情があり、また、主人公の魂が憑依する瞬間の凄さと美しさがどれほどのものかを思い知るセクションでもあった。衣装チェンジを終えて再び姿を現した加藤は、ミュージカル『PIPPIN』から「コーナーオブザスカイ」を晴れやかな表情で披露。その後は韓国ミュージカルとの出会いのきっかけであり、歌や芝居に対する思いの転機になったという『フランケンシュタイン』についてのトークを展開。「思い入れが強すぎて、若干引いてしまった方もいらっしゃるかもしれませんが(笑)」、「なかなか他の役の楽曲を歌うことはないので、初めてエレンの「その日に私が」を歌うことができた。この前も韓国で散々ボロ泣き(笑)。今回のリハでも嗚咽で歌えなくなった」と自嘲しつつ、今年は韓国で7回公演を観てきたことや、加藤自身3度目となる来年の日本での上演をいかに楽しみにしているかを語っていた。次のセクションは、現在絶賛稽古中だというミュージカル『ラブ・ネバー・ダイ』、そして完成披露試写会を終えたばかりの劇場アニメ『ベルサイユのばら』という2作品を踏まえ、オマージュの気持ちも込めた選曲で構成。吹野のエネルギッシュなピアノも印象的だった全編英語詞の「Waving Through a Window」(ディア・エヴァン・ハンセン)、高音も低音も惜しみなく響かせながらその世界観を全身で表現した「Music of the Night」(オペラ座の怪人)、朗々たる歌声で会場を包み込んだ「this is moment」(ジキルとハイド)を歌い終えると、客席からは大きな歓声と拍手が響き渡った。「100万のキャンドル」(マリーアントワネット)ではそっと涙を拭う人の姿があり、「あの日の私」(モンテ・クリスト伯)ではピアノと歌だけとは思えない迫力で壮大な世界観を表現。世界史の中を音楽で旅するような、贅沢な時間を堪能することができた。最後のMCでは、「このような素敵な空間で、こうして歌を歌える喜びを感じています」と感謝を伝えた加藤。その後はミュージカル『ラブ・ネバー・ダイ』(2025年1月から上演)、劇場アニメ『ベルサイユのばら』(2025年1月31日から全国ロードショー)、ミュージカル『フランケンシュタイン』(2025年4月から上演)のお知らせに続き、ライブ当日の深夜0時から玉置浩二「メロディー」のカバーが加藤和樹 feat.吹野クワガタとして配信リリースされることもアナウンス。さらに<Kazuki Kato Live "GIG" Tour 2025 〜STILL GO !〜>が来年6月からスタートするという嬉しい発表もあり、客席からは喜びの声が上がっていた。あっという間に迎えたラストの楽曲は、来年の秋に再再演が決定しているミュージカル『マタ・ハリ』から。初演以来7年ぶりにアルマンを演じるということで、「アルマンといえばこの曲」という「普通の人生」が披露され、加藤和樹の魅力が存分に詰まった<KAZUKI KATO TREASURE BOX 2024 - MAN TO MAN ->は幸せな余韻に包まれながら幕を閉じた。取材・文◎山田邦子