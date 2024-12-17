Crossfaith主催フェス＜HYPERPLANET 2025＞、第1弾ラインナップ発表
2025年2月2日（日）に開催される、Crossfaithが主催する大型フェス＜HYPERPLANET 2025＞の第1弾ラインナップが発表された。
「HYPER PLANET 2025」第1弾ラインナップ
Crossfaith / Underoath / Enter Shikari / WARGASM(UK) / マキシマム ザ ホルモン / coldrain /SiM / Paledusk / Sable Hills / ENTH / Age Factory / ralph / Jin Dogg / View From The Soyuz / Zardonic
そして国内アーティストからは、盟友SiM、coldrainをはじめ、楽曲にてそれぞれCrossfaithとのコラボを果たしているralph、Jin Doggなどのラッパー勢などの多種多様なアーティストがラインナップされている。
＜ワンマン＆主催フェスティバル＞
■ 2025年2月2日（日） DAY2: FESTIVAL「HYPER PLANET 2025」
・場所：幕張メッセ国際展示場 7・8ホール
＜1日＞open 16:30 / start 18:00
＜2日＞open 9:30 / start 11:00
・チケット券種 / 価格
「OUR FAITH WILL NEVER DIE」
スタンディング ￥8,800 / 指定席 ￥10,800（税込／D代別）
通し券 ￥20,000（税込／D代別／2月2日の主催フェス公演との2日通し券となります／※規
定枚数に達し次第、随時受付を終了いたします その場合、一般発売はございません）
「HYPER PLANET 2025」
スタンディング ￥12,800 / 指定席 ￥14,800（税込／D代別） ※SOLD OUT
通し券 ￥20,000（税込／D代別／2月1日のワンマン公演との2日通し券となります※規定枚
数に達し次第、随時受付を終了いたします その場合、一般発売はございません）
プレオーダー受付中 (12月22日 23:59まで)
・https://eplus.jp/crossfaith-fes2025/
プレリクエスト抽選先行受付中 (12月23日 23:59まで)
https://l-tike.com/crossfaith-fes2025/
チケットぴあ：https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2453493
e+：https://eplus.jp/crossfaith-fes2025/
ローソンチケット：https://l-tike.com/crossfaith-fes2025/
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