＜ワンマン＆主催フェスティバル＞



■ 2025年2月1日（土） DAY1: ONE MAN SHOW「OUR FAITH WILL NEVER DIE」■ 2025年2月2日（日） DAY2: FESTIVAL「HYPER PLANET 2025」・場所：幕張メッセ国際展示場 7・8ホール＜1日＞open 16:30 / start 18:00＜2日＞open 9:30 / start 11:00・チケット券種 / 価格「OUR FAITH WILL NEVER DIE」スタンディング ￥8,800 / 指定席 ￥10,800（税込／D代別）通し券 ￥20,000（税込／D代別／2月2日の主催フェス公演との2日通し券となります／※規定枚数に達し次第、随時受付を終了いたします その場合、一般発売はございません）「HYPER PLANET 2025」スタンディング ￥12,800 / 指定席 ￥14,800（税込／D代別） ※SOLD OUT通し券 ￥20,000（税込／D代別／2月1日のワンマン公演との2日通し券となります※規定枚数に達し次第、随時受付を終了いたします その場合、一般発売はございません）プレオーダー受付中 (12月22日 23:59まで)・https://eplus.jp/crossfaith-fes2025/プレリクエスト抽選先行受付中 (12月23日 23:59まで)https://l-tike.com/crossfaith-fes2025/チケットぴあ：https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventBundleCd=b2453493e+：https://eplus.jp/crossfaith-fes2025/ローソンチケット：https://l-tike.com/crossfaith-fes2025/