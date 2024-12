良質を追求した音響空間など「多様な演出への対応」を実現！Ｋアリーナ横浜

「Kアリーナ横浜」が、米国の音楽業界誌「Pollstar」より発表された世界のアリーナランキングにて2位を獲得しました。

Kアリーナ横浜

Pollstar(ポールスター)は、米国および国際的なコンサート・ライブミュージック業界の業界紙で、コンサートプロモーター、ブッキングエージェント、アーティスト関係者、施設経営者、その他ライブエンタテインメントビジネスに関わる業界団体向けに週刊誌の発行(定期購読者数1万人超)および、ウェブサイトでの情報提供(SNSの総フォロワー数約8万人)をしている媒体となります。

今回2024年12月16日発行の本誌「YEAR END SPECIAL ISSUE」にてKアリーナ横浜が世界のアリーナランキング(動員数)で2位を獲得しました。

このランキングは2023年11月16日〜2024年11月13日の約1年間のライブイベントへの動員数から集計され、1位にMadison Square Garden(アメリカ)、3位にWiZink Center(スペイン)など世界各国のアリーナがランクインをしています。

世界のアリーナランキング(「Pollstar」12月16日号P.116より引用)

また、Kアリーナ横浜は第36回Pollstar AwardsのNew Concert Venue of the Year (International)部門にもノミネートされました。

このアワードはツアー、会場、ライブ音楽関係者、エージェンシー、プロダクションなど40以上のカテゴリーで選出され、最終結果は2025年2月にカリフォルニア州ビバリーヒルズで行われるPollstar Live!で発表予定となっています。

・アーティストの「夢」を叶える

理想のライブ・コンサートを実現する場所として、様々なファシリティを備え、フレキシブルな客席プランや設営・撤収に配慮した「使いやすさの追求」と、大規模な吊り込みへの対応や良質を追求した音響空間など「多様な演出への対応」を実現します。

メインエントランス

VIP BOX

・オーディエンスに最高の記憶を

2万席を誇る客席は、全席に長時間快適に過ごせるファブリックシートを導入。

ステージ前方のアリーナに加え、三層構造となるスタンドの全席がステージ正面を向いた扇型の形状で、アーティストの表現が真正面から真っ直ぐに届き、迫力と一体感を生み出します。

Arena Bar 7

Lounge 5

・環境に配慮したアリーナ

一般的なライブ・コンサートで持ち込まれる演出機器を一部常設する事で、使いやすさと環境負荷低減を実現します。

ライブ・コンサートで使用する電力について実質的に100%再生可能エネルギーで調達します。

また雨水貯留による中水利用を行うなど環境への配慮を積極的に行います。

