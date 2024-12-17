¡Ú¶¥ÎØ¡Ûº´Æ£¿åºÚ¤¬¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥é¥ó¥×¥êÏ¢ÇÆ¤Øµ¤¹ç½½Ê¬
¡¡¡Ö¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£´¡×¡Ê£²£¹Æü¡¦ÀÅ²¬¡Ë¤ÎÁ°Ìëº×¤¬£±£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç´Ø·¸¼Ô¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò½¸¤á¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Á°Ìëº×Á°¤Ë¤Ï¶¦Æ±µ¼Ô²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢³ÆÁª¼ê¤¬°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥é¥ó¥×¥êÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦º´Æ£¿åºÚ¡£º£Ç¯¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤³¤½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£±£°·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¡Ë¤Ç¥±¥¤¥ê¥ó¶â¥á¥À¥ë¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥ÈÆ¼¥á¥À¥ë¤È²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£¹ñÆâ¤Ç¤Ï£¸·î¤Î½÷»Ò¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤«¤éÉüµ¢¤¹¤ë¤È¡¢£Ç£±¡¦¶¥ÎØº×½÷»Ò²¦ºÂÀï¤Þ¤Ç£±£²Ï¢¾¡¤ÈÉé¤±¤Ê¤·¡£¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡£¶¯¤¤Áö¤ê¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏ¢ÇÆ¤Ø¸þ¤±¤Æµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¢¦¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£´¡Ê£²£¹Æü¡¦£±£±£Ò¡Ë
¡»ù¶Ì¡¡ÊË°á¡ÊÊ¡²¬¡Ë
¢ÀÐ°æ¡¡µ®»Ò¡ÊÀéÍÕ¡Ë
£º´Æ£¡¡¿åºÚ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë
¤ºä¸ý¡¡Éö²Ú¡Ê°¦ÃÎ¡Ë
¥Èøºê¡¡¡¡ËÓ¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë
¦ÈøÊý¡¡¿¿À¸¡ÊÊ¡²¬¡Ë
§ÀÐ°æ¡¡´²»Ò¡ÊÅìµþ¡Ë