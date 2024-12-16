¿Àºê¥¨¥ë¥¶ starring ReoNa¡ÖELZA2¡×È¯ÇäµÇ°¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ·èÄê¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
ReoNa¤¬²Î¾§¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¥¢¥Ë¥á¡Ö¥½¡¼¥É¥¢¡¼¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö ¥¬¥ó¥²¥¤¥ë¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶¡×¤Î·àÃæ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¿Àºê¥¨¥ë¥¶ starring ReoNa¤Î2nd Mini Album¡ØELZA2¡Ù¤¬12·î25Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤½¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ABEMA ¤Ë¤Æ12·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë20:30¡Á21:30ÊüÁ÷¤Î¡¢¡Ø¿Àºê¥¨¥ë¥¶ starring ReoNa 2nd Mini Album¡ÖELZA2¡×È¯ÇäµÇ° ReoNa¡ßÆü³ÞÍÛ»Ò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¡Ù¸ÂÄê¤ÎÆÃÅµ¾ðÊó¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é12·î24Æü23¡§59¤Þ¤Ç¡¢Sony Music Shop¤Ë¤Æ¡¢ÀìÍÑ¥«¡¼¥È¤«¤é2nd Mini Album¡ÖELZA2¡×¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¿Àºê¥¨¥ë¥¶ starring ReoNaÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ò¹ØÆþ¼ÔÁ´°÷¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£Æþ¼êÊýË¡¤Ï¡¢ReoNa¸ø¼°HP¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¸ø¼°X¤Ë¤Æ¹ðÃÎ¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢12·î27Æü¡Ê¶â¡Ë24:00¡Á TOKYO MX¤Ç¤â¡ÖELZA2¡×È¯ÇäµÇ°ÆÃÈÖ¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¹õÀ±¹ÈÇò¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÀè¹ÔÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖGirls Don¡Çt Cry¡×¡ÖGame of Love¡×¡¢¤½¤·¤ÆTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥½¡¼¥É¥¢¡¼¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö ¥¬¥ó¥²¥¤¥ëŽ¥¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶¡ÙÂè8ÏÃ¤ÎÁÞÆþ²Î¤È¤·¤ÆO.A.¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·¶Ê¡ÖToxic¡×¤Ê¤ÉÁ´7¶Ê¤¬¼ýÏ¿¡£¥Ó¥Ã¥°T¥·¥ã¥ÄÉÕ¤¤Î´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖALONE -Naked-¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
2025Ç¯3·î¤Ë¤ÏÁ´¹ñ6ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë¡ØReoNa ONE-MAN Live Tour 2025 ¡ÈSQUAD JAM¡É¡Ù¤Î³«ºÅ¤âÈ¯É½¡£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎZepp¥Ä¥¢¡¼¤Ï¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¡£¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¿Àºê¥¨¥ë¥¶ starring ReoNa¡ÖELZA2¡×È¯ÇäµÇ°¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È
2025Ç¯2·î11Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡ËÅìµþÅÔ¡¦ÅÔÆâË¿½ê
2025Ç¯2·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡¡¡ÂçºåÉÜ¡¦ÉÜÆâË¿½ê
¢¨¥¤¥Ù¥ó¥È»²²ÃÊýË¡¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸åÆüÈ¯É½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
ABEMA¡Ø¿Àºê¥¨¥ë¥¶ starring ReoNa 2nd Mini Album¡ÖELZA2¡×È¯ÇäµÇ° ReoNa¡ßÆü³ÞÍÛ»Ò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¡Ù
½Ð±é¡§ReoNa / Æü³ÞÍÛ»Ò¡Ê¿Àºê¥¨¥ë¥¶ / ¥Ô¥È¥Õ¡¼¥¤Ìò¡Ë/ ²ÃÅì³Ù»Ë¡ÊSPICE ¥¢¥Ë¥á/¥²¡¼¥à¥¸¥ã¥ó¥ëÊÔ½¸Ä¹¡Ë
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¿Àºê¥¨¥ë¥¶ starring ReoNa 2nd Mini Album
¡ØELZA2¡Ù
12·î25ÆüÈ¯Çä
CDÍ½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
https://smu.lnk.to/ELZA2_PKG
¡Ú´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡ÜT¥·¥ã¥Ä¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§VVCL-2623/4
²Á³Ê¡§¡ï5,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¹õÀ±¹ÈÇò ÉÁ¤²¼¤í¤·¡ÖELZA2¡×´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈ×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥È»ÅÍÍ
¡¦¡ÖELZA¡×³¨ÊÁ¥Ó¥Ã¥°T¥·¥ã¥ÄÆ±º¡ÊÃå¾æÌó81cm¡ß¿ÈÉýÌó63cm¡ßÂµ¾æÌó25cm¡Ë
¡¦¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¼ýÏ¿
¡ãCD¡ä¢¨¶Ê½ç¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
1. Oh Unhappy Day
2. Girls Don¡Çt Cry
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¥Ï¥ä¥·¥±¥¤¡ÊLIVE LAB.¡Ë¡¡ÊÔ¶Ê¡§µÜÅÄ ¡È¥ì¥Õ¥Æ¥£¡É ¥ê¥ç¥¦
Bass¡§µÜÅÄ ¡È¥ì¥Õ¥Æ¥£¡É ¥ê¥ç¥¦¡¡Drums¡§TETSUYUKI¡¡Guitar¡§¥µ¥È¥¦¥«¥Ä¥·¥í¡ÊBREIMEN¡Ë
3. TOXIC
4. ³×Ì¿
5. ¥Ï¥ì¥ë¥ä
6. Game of Love
ºî»ì¡§¥Ï¥ä¥·¥±¥¤¡ÊLIVE LAB.¡Ë ºî¶Ê¡§rui¡Êfade¡Ë ÊÔ¶Ê¡§¥Ï¥ä¥·¥±¥¤¡ÊLIVE LAB.¡Ë
Drums¡§ÈæÅÄ°æ½¤¡¡Bass¡§ÆóÂ¼³Ø¡¡Piano¡§¹ÓÈ¨Î¼Ê¿¡¡Guitar¡§¹â·Ä¡ÉCO-K¡ÉÂî»Ë
7. YOU
Bonus Track
ALONE -Naked-
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§VVCL-2625
²Á³Ê¡§¡ï2,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¹õÀ±¹ÈÇò ÉÁ¤²¼¤í¤·¡ÖELZA2¡×ÄÌ¾ïÈ×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥È»ÅÍÍ
¡ãCD¡ä¢¨¶Ê½ç¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
1. Oh Unhappy Day
2. Girls Don¡Çt Cry
3. TOXIC
4. ³×Ì¿
5. ¥Ï¥ì¥ë¥ä
6. Game of Love
7. YOU
2nd Mini Album¡ÖELZA2¡×¤ÎÁá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.sonymusic.co.jp/artist/ReoNa/info/569367
Pre-add/Pre-save¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.sonymusic.co.jp/artist/ReoNa/info/569278
ReoNa 10th Single
¡ÖGG¡×
È¯ÇäÃæ
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://reona.lnk.to/GG_DG
¡Ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡ÜDVD¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§VVCL-2615¡Á2616
²Á³Ê¡§¡ï1,980¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡¢ŽÄŽ°ŽÙŽ¹Ž°Ž½»ÅÍÍ
¡ãCD¡ä
M1. GG¡Ê¥¢¥Ë¥á¡Ø¥½¡¼¥É¥¢¡¼¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö ¥¬¥ó¥²¥¤¥ëŽ¥¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
²Î»ì¡§rui¡Êfade¡Ë¡¢¥Ï¥ä¥·¥±¥¤¡ÊLIVE LAB.¡Ë¡¢ReoNa
ºî¶Ê¡§rui¡Êfade¡Ë
ÊÔ¶Ê¡§rui¡Êfade¡Ë¡¢⽑³ª¡ÊLIVE LAB.¡Ë¡¢Sugi from coldrain
M2. »ä¤¿¤Á¤Î»¾²Î¡Ê¥²¡¼¥à¡Ø¥½¡¼¥É¥¢¡¼¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¥Õ¥é¥¯¥Á¥å¥¢¡¼¥É ¥Ç¥¤¥É¥ê¡¼¥à¡Ù¼çÂê²Î¡Ë
ºî»ì¡§ReoNa¡¢¥Ï¥ä¥·¥±¥¤¡ÊLIVE LAB.¡Ë¡¢⽑³ª¡ÊLIVE LAB.¡Ë¡¢rui¡Êfade¡Ë¡¢Iruma Rioka¡ÊLIVE LAB.¡Ë¡¢¿Àºê¥¨¥ë¥¶
ºî¶Ê¡§¹ÓÈ¨Î¼Ê¿¡¢ËÙ¹¾¾½ÂÀ¡¢rui¡Êfade¡Ë¡¢⽑³ª¡ÊLIVE LAB.¡Ë¡¢¥Ï¥ä¥·¥±¥¤¡ÊLIVE LAB.¡Ë¡¢¿Àºê¥¨¥ë¥¶
ÊÔ¶Ê¡§¹ÓÈ¨Î¼Ê¿¡¢ËÙ¹¾¾½ÂÀ¡¢µÜÌî¹¬⼦¡ÊSHANGRI-LA INC.¡Ë¡¢⽑³ª¡ÊLIVE LAB.¡Ë
M3. By myself
M4. GG -Instrumental-
¡ãDVD¡ä
V1.¡¡GG -Music Video-
V2. »ä¤¿¤Á¤Î»¾²Î -Music Video-
¡Ú½é²ó»ÅÍÍ¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§VVCL-2617
²Á³Ê¡§¡ï1,320¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãCD¡ä
M1. GG
M2. »ä¤¿¤Á¤Î»¾²Î
M3. By myself
M4. GG -Instrumental-
¡Ú´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡ÜDVD¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§VVCL-2618¡Á2619
²Á³Ê¡§¡ï1,980¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥¢¥Ë¥á¥¤¥é¥¹¥È¥¹¥ê¡¼¥Ö¥±¡¼¥¹»ÅÍÍ
¢¨2025Ç¯5·îËö¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄê
¡ãCD¡ä
M1. GG
M2. »ä¤¿¤Á¤Î»¾²Î
M3. Mosquito
M4. GG -TV Size -
¡ãDVD¡ä
V£±. ¥¢¥Ë¥á¡Ö¥½¡¼¥É¥¢¡¼¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö ¥¬¥ó¥²¥¤¥ë¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¶¡× ¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥à¡¼¥Ó¡¼
V£². ReoNa - GG Collaboration Movie¡ÖDive into GGO¡×
CD¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é
https://ReoNa.lnk.to/GG_PKG
¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.sonymusic.co.jp/artist/ReoNa/info/567956
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
ReoNa ONE-MAN Live Tour 2025 ¡ÈSQUAD JAM¡É ¡Ê¢¨ÆÉ¤ß¡§¥¹¥¯¥ï¥Ã¥É¡¦¥¸¥ã¥à¡Ë
2025Ç¯3·î1Æü(ÅÚ) Zepp Namba ³«¾ì17:00 ³«±é18:00
Ì´ÈÖÃÏ¡¡TEL¡§06-6341-3525¡ÊÊ¿Æü12:00¡Á17:00¡Ë
2025Ç¯3·î2Æü(Æü) Zepp Nagoya ³«¾ì16:30 ³«±é17:30
¥µ¥ó¥Ç¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡¡TEL¡§052-320-9100¡Ê12:00¡Á18:00¡Ë
2025Ç¯3·î9Æü(Æü) Zepp Fukuoka ³«¾ì16:30 ³«±é17:30
¥¥ç¡¼¥É¡¼À¾ÆüËÜ¡¡TEL¡§0570-09-2424(·îÍË¡ÁÅÚÍË 11:00-15:00/Æü¡¦½Ë µÙ¤ß)
2025Ç¯3·î16Æü(Æü) Zepp Haneda ³«¾ì16:30 ³«±é17:30
¥Û¥Ã¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó TEL¡§050-5211-6077 ¡ÊÊ¿Æü12:00¡Á18:00¡Ë
2025Ç¯3·î20Æü(ÌÚ½Ë) Zepp Sapporo ³«¾ì16:30 ³«±é17:30
¥Þ¥¦¥ó¥È¥¢¥é¥¤¥Ö¡¡TEL¡§050-3504-8700¡ÊÊ¿Æü 11:00¡Á18:00¡Ë
2025Ç¯3·î29Æü(ÅÚ) KT Zepp Yokohama ³«¾ì17:00 ³«±é18:00
¥Û¥Ã¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó TEL¡§050-5211-6077 ¡ÊÊ¿Æü12:00¡Á18:00¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¡ÊÁ´²ñ¾ì¶¦ÄÌ¡Ë¡§¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¡¡ï7700(ÀÇ¹þ)¡¡2F»ØÄêÀÊ¡¡¡ï8250(ÀÇ¹þ)
©2023 »þ±«Âô·Ã°ì/KADOKAWA/GGO2 Project
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
ReoNa¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://www.reona-reona.com/