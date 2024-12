水瀬いのり、『Inori Minase LIVE TOUR heart bookmark」Blu-rayが3月12日発売決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

水瀬いのりが、アーティスト活動10周年を前に、今年8月21日にリリースした1st Half Album『heart bookmark』を引っさげて開催されたツアー『Inori Minase LIVE TOUR 2024 heart bookmark』。初日兵庫を皮切りに、・広島・愛知・福岡・北海道と巡り、11月2日・3日に迎えたファイナル公演では、千葉・LaLa arena TOKYO-BAYにて2Days公演を敢行。全6都市7公演に渡る自身最大規模のツアーを締めくくった。

今回のライブ映像は、ファイナル公演となった11月3日の模様を収録。後日配信された映像とは別カットを使用し再編集された完全版としてBlu-ray化されるとのこと。映像特典には、リハーサルの模様や本人自らが撮影したライブの裏側などを纏めたツアーメイキング映像や、本ツアーのビジュアル撮影で訪れた地、フランス・パリでのエピソードを各公演ごとに水瀬が紹介する幕間Short Movieを全公演分収録。水瀬のライブでは初の試みとなるシンクロライトの導入で生み出される一体感や、ツアータイトル【heart bookmark=心の栞】のコンセプトに忠実な心温まるハートフルなライブ空間をぜひBlu-rayでチェックしてほしい。

また現在、各音楽サイトにてツアーファイナル公演のセトリプレイリストが公開中。Blu-rayの発売までぜひプレイリストで本公演を振り返りながら、発売を楽しみにしていてほしい。

●リリース情報LIVE Blu-ray『Inori Minase LIVE TOUR heart bookmark』2025年3月12日発売予約はこちらhttps://inoriminase.lnk.to/heart-bookmark_Blu-ray_shop

【Blu-ray(2枚組)】

価格:¥8,800(税込)

品番:KIXM-618〜9

初回特典:別冊40Pフォトブック / 特製BOX / 特製トレカ

<収録曲目>

Inori Minase LIVE TOUR 2024 heart bookmark

2024.11.3 La La arena TOKYO-BAY

01. OPENING

02. We Are The Music

03. Sweet Melody

04. MC

05. Ring of Smile

06. ほしとね、

07. ソライロ

08. バンドメンバー紹介

09. フラーグム

10. Kitty Cat Adventure

11. MC

12. グラデーション

13. 夏夢

14. Short Movie

15. スクラップアート

16. アイオライト

17. MC

18. 八月のスーベニア

19. 三月と群青

20. Starry Wish

21. Interlude

22. 燈籠光柱

23. My Graffiti

24. glow

25. MC

26. heart bookmark

〈ENCORE〉

27. Step Up!

28. 笑顔が似合う日

29. MC

30. MELODY FLAG

〈DOUBLE ENCORE〉

31. MC

32. Ready Steady Go!

33. Line Up

34. Endroll

映像特典

・Making of heart bookmark

・幕間Short Movie(全会場分)

法人別オリジナル特典

下記販売店にてLIVE Blu-ray『Inori Minase LIVE TOUR heart bookmark』をお買い上げのお客様に先着にてチェーン毎のオリジナル特典を差し上げます。

数に限りがございますので、詳しくは各販売店にご確認下さい。

・アニメイト:A4クリアファイル&56mm缶バッジ&ブロマイド

・キンクリ堂:57mm缶バッジ&ブロマイド

・ゲーマーズ:A3タペストリー&75mm缶バッジ&ブロマイド

・タワーレコード:ブロマイド

・とらのあな:A4クリアファイル

・楽天ブックス︓マグネットシート(60×60mm)&ブロマイド

・amazon:メガジャケ&缶バッジ(ロゴ使用)

・HMV:ブロマイド

・Neowing:ステッカー(54×86mm)

・Sofmap・アニメガ(一部店舗):B2タペストリー&ブロマイド

・WonderGOO・新星堂:44mm缶バッジ&ブロマイド

『Inori Minase LIVE TOUR 2024 heart bookmark』セトリプレイリスト

各種音楽サイトはこちら

https://inoriminase.lnk.to/heartbookmark-setlist

●イベント情報

「いのりまち町民集会2025」

イベント詳細はこちら

https://www.inorimachi.com/news/2024/1202220000.html

会場:埼玉・ソニックシティ大ホール

2025年7月6日(日)

会場:大阪・箕面市立文化芸能劇場

2025年7月12日(土)

会場:宮城・仙台サンプラザホール

2025年7月20日(日)

