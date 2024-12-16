Liella!¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Âè12ÏÃÊüÁ÷¤òÌÜÁ°¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊª¸ì¤ÈºîÉÊ¤òºÌ¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤¿¤Á¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡ª°ËÃ£¤µ¤æ¤ê¡¢ÀÄ»³¤Ê¤®¤µ¡¢ÌùÅç¼ë²»¡¢Âç·§ÏÂÁÕ¡¢ºäÁÒ ²Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
É½»²Æ»¡¦¸¶½É¡¦ÀÄ»³¤Î¤Ï¤¶¤Þ¤Ë¤¢¤ë»äÎ©·ë¥öµÖ½÷»Ò¹âÅù³Ø¹»¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¡ÖLiella!¡×¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤Ë´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!!¡Ù3´ü¡£Êª¸ì¼«ÂÎ¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤½¤ì¤òºÌ¤ëÁÞÆþ²Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ç¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜºî¤ÎOP¼çÂê²Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖLet¡Çs be ONE¡×¤ÈED¼çÂê²Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖDAISUKI FULL POWER¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ³ÆÏÃ¤ÎÁÞÆþ²Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢1´üÀ¸¡Ê3Ç¯À¸¡Ë¤Î°ËÃ£¤µ¤æ¤ê¡Êß§Ã«¤«¤Î¤óÌò¡Ë¡¢ÀÄ»³¤Ê¤®¤µ¡ÊÍÕ·î ÎøÌò¡Ë¡¢2´üÀ¸¡Ê2Ç¯À¸¡Ë¤ÎÌùÅç¼ë²»¡ÊÊÆ½÷¥á¥¤Ìò¡Ë¡¢Âç·§ÏÂÁÕ¡Ê¼ãºÚ»Íµ¨Ìò¡Ë¡¢3´üÀ¸¡Ê1Ç¯À¸¡Ë¤ÎºäÁÒ ²Ö¡Êµ´ÄÍÅßÝÜÌò¡Ë¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
INTERVIEW & TEXT BY ÄÍ±Û½ß°ì
¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡ÖLet¡Çs be ONE¡×
¡½¡½OP¡¿ED¼çÂê²Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤ÏOP¼çÂê²Î¡ÖLet¡Çs be ONE¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ä¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ËÃ£¤µ¤æ¤ê¡¡¤¤¤Ä¤â¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï²Î¤¤Ê¬¤±¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Õ¥ë¤Ç¼ýÏ¿¤ò¹Ô¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤Î¤Ç¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°»þ¤ÏËÁÆ¬¤¬¤«¤Î¤ó¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢´°À®¤·¤¿²»¸»¤òÄ°¤¤¤¿»þ¤Ï¶Ã¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤ÏLiella!¤Î³Ú¶Ê¤Ç¡¢¤«¤Î¤ó¤¬ºÇ½é¤Ë¤¯¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢º£²ó¤Ï¤«¤Î¤ó¤ÎÀ¼¤«¤é¶Ê¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤À¤¿¤À¶ÛÄ¥¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ï¤«¤Ê¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âçµã¤¤·¤Æ²Î¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£¤½¤Î»þ´ü¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¼«Ê¬¤ÎÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤º¡¢¤¹¤´¤¯Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î²Î»ì¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡Ä¡Ä¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡Ê¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î»þ¤Î¼«Ê¬¤ò¡ËÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¼«Ê¬¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡¢¤¹¤´¤¯µ¤¹ç¤¤¤¬Æþ¤ë¶Ê¤Ç¤¹¡£
ÀÄ»³¤Ê¤®¤µ¡¡¤¹¤´¤¯ÀÚ¤Ê¤¤¶Ê¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£D¥á¥í¤Î¡È¤³¤Î»þ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¡É¤òÎø¤Á¤ã¤ó¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î²Î»ì¤ò²þ¤á¤Æ¸«¤¿»þ¡¢3Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤â¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤â¤É¤ª¤ê¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç½é¤á¤Æ¤³¤³¤ò²Î¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Î½Ö´Ö¤¬½ª¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡×¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë»×¤¤¤Ê¤¬¤é²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Ã¤ÈÎø¤Á¤ã¤ó¤â¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½D¥á¥í¤ò3Ç¯À¸¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥¨¥â¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÀÄ»³¡¡¤Á¤ç¤¦¤É3Ç¯À¸¤¬²Î¤¦¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡£Èà½÷¤¿¤Á¤Î¿´¾ð¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥Õ¥ì¡¼¥º¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÌùÅç¤µ¤ó¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
ÌùÅç¼ë²»¡¡¡ÈÂçÀÚ¤Êµ¤»ý¤Á¤Ã¤Æ¡¡¼«Ê¬¤¸¤ãÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤Í¡É¤È¤¤¤¦²Î»ì¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¡Ö³Î¤«¤Ë¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¹Í¤¨¤¹¤®¤ë¤¢¤Þ¤ê¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤¬º£¤É¤³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»þ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢²ÈÂ²¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Liella!¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤òµß¤¨¤ë¸Â³¦¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é»ä¼«¿È¤â¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤òµ¤ÉÕ¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤êµß¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢Á°È¾¤Î¡È¤¤¤Ä¤À¤Ã¤ÆËÍ¤é¤Ò¤È¤Ä¤À¤è¡É¤¬¡¢¥é¥¹¥È¤Ï¡È¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âËÍ¤é¤Ò¤È¤Ä¤À¤è¡É¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤¢¤¨¤Æ¡¢¡È¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡É¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢±ó¤¯Î¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢¿´¤äÂçÀÚ¤ÊÁÛ¤¤¤Ï¡È¤Ò¤È¤Ä¡É¤Ê¤ó¤À¤è¤Ã¤Æ¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Âç·§ÏÂÁÕ¡¡¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç²Î¤Ã¤¿»þ¡¢¤¹¤´¤¯²Î¤¤¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£TV¥¢¥Ë¥á2´ü¤ÎOP¼çÂê²Î¡ÖWE WILL!!¡×¤Ï¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¡×¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤¡¢1°Ì¤ò³Í¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¿¶ÉÕ¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¼«Á³¤È»ä¤¿¤Á¤âÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¤³¤ì¤ÏÁÖ¤ä¤«¤Ê¶Ê¤Ç¡¢²Î»ì¤â»ä¤¿¤Á¤Î¿´¾ð¤òÉ½¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¿¶ÉÕ¤âÑ³¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤é¤·¤¤³Ú¶Ê¤À¤Ê¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºäÁÒ ²Ö¡¡»ä¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¥º¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÎòÂå¤ÎOP¼çÂê²Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤¬ÅßÝÜ¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÂç¹¥¤¤ÊLiella!¤È¤·¤Æ²Î¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Þ¤º´ò¤·¤¯¤Æ¡¢µ¤¹ç¤¤¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Çµ¤»ý¤Á¤¬¾è¤Ã¤¿¤Þ¤Þ²Î¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¡£¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¤ò´¶¤¸¤ë¥á¥í¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê²Î»ì¡£¿¶ÉÕ¤â¥Ä¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºäÁÒ¤µ¤ó¤Ï¡¢¸µ¡¹¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡£
ºäÁÒ¡¡¤Ï¤¤¡£¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ç3´üÀ¸°ìÈÌ¸øÊç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë±þÊç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢½ã¿è¤Ë´ò¤·¤¤¤·³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤Î´¶ÁÛ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢D¥á¥í¤ÎºÇ¸å¤ËÁ´°÷¤Ç²Î¤¦¡È¤µ¤¢¿Ê¤á¡ª¤¤¤Þ¡É¤È¤¤¤¦²Î»ì¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤³¤Î3Ç¯À¸¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¸å¤í¤«¤é¡¢1¡Á2Ç¯¤¬¥Ð¥Ã¤ÈÁ°¤Ë½Ð¤Æ²Î¤¦¿¶ÉÕ¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¤ÎÀèÀ¸¤â¡ÖºÇ¹â¤Ë¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º¤ò´¶¤¸¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯µ¤»ý¤Á¤¬¾è¤ë¤·¡¢¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤¤¿¶ÉÕ¤È¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¡¢¥é¥¹¥È¤Î¡ÈËÍ¤é¤Ï¤¤Ã¤È½ä¤ê°©¤¨¤¿¡¡·ë¤Ð¤ì¤¿¤ó¤À¤Í¡É¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡¢1Ç¯À¸¡¢2Ç¯À¸¡¢3Ç¯À¸¤È½ç¤ËÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤â¤¹¤´¤¯Liella!¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡½¡½¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¡©3´üÀ¸¡Ê1Ç¯À¸¡Ë¤Ï¤³¤³¤Ç½é¤á¤Æ¡¢Liella!¤¬ÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ë¥á±ÇÁü¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë²Î¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡£
ºäÁÒ¡¡»ä¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¥é¥¤¥ÖÁ°¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÄÁ¤·¤¯¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é³Ú¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£»Ï¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¥·¥ó¥¯¥í¤·¤Ê¤¤ã¡¢¤³¤³¤Î²Î»ì¤È¿¶ÉÕ¤ÏÀäÂÐ¤Ë´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤ã¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤À¤¿¤À³Ú¤·¤¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¿´¶¯¤¤3´üÀ¸¤À¡Ä¡Ä¡£¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Î¡ÖÀÄ½ÕHOPPERS¡×¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö±Ç¤¨¤¹¤ë¶Ê¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢ÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ÌùÅç¡¡¥Æ¥ó¥Ý¤¬Â®¤¤¤·¡¢²Î³ä¤ê¤ÎÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤âÂ®¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ï¤ï¤«¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Î¥À¥ó¥¹¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¡¢ÌÜ¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÀÄ»³¡¡»ä¤Ï½é¤á¤Æ¥í¥Ã¥¯¥À¥ó¥¹¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Îø¤Á¤ã¤ó¤ÏÍ¥²í¤Ê¿¶ÉÕ¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦·ÏÅý¤Î¥À¥ó¥¹¤ò¤ä¤ë¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ½é¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ê¥Ï¤Ç¤Ï³ÎÇ§¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºäÁÒ¡¡¤³¤Î¶Ê¤Ï¤¹¤´¤¯Èè¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¤È¤Ë¤«¤¯¤º¤Ã¤ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç´À¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£²Î»ì¤Ë¡È¤È¤Ë¤«¤¯¤¿¤ÀÁ´ÎÏ¤À¡É¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÄ»³¡¡¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤È¡¢¤³¤Î¤¢¤È¡ÖWithin a Dream¡×¤È¤¤¤¦¤É¥Ð¥é¡¼¥É¤¬Íè¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤ÊÂ©ÀÚ¤ì¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÉ¬»à¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
°ËÃ£¡¡¤³¤Î¶Ê¡¢°ì½Ö¤Ç¤âµ¤¤òÈ´¤¤¤¿¤é¸µ¤ËÌá¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â·¤¨¤ë¤Î¤¬¤È¤Ë¤«¤¯ÂçÊÑ¤Ç¡£
Âç·§¡¡¤â¤·¤³¤Î¶Ê¤ò6th¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤Ç²Î¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢ºÇ¸å¤Î¤Û¤¦¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡Ä¡Ä¡£ÂÎÎÏ¤Î¤¢¤ë½øÈ×¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½Â³¤¤¤Æ¡¢ED¼çÂê²Î¡ÖDAISUKI FULL POWER¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì¾¶Ê¤Ç¤·¤¿¡£
ºäÁÒ¡¡¤³¤ì¤â¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤é¤·¤¤¡¢¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¨¤ë³Ú¶Ê¤Ç¡¢»ä¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£½é¤á¤ÆTV¥¢¥Ë¥á¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò´Ñ¤¿»þ¡¢ÅßÝÜ¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¾Ð¤¦¤ó¤À¡ª¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¥¥é¥¥é¤·¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò´Ñ¤Æ¡Ö¤³¤Î³Ú¶Ê¤ò²Î¤¦»þ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤º¤Ë¡¢¿´¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¾Ð´é¤Ç²Î¤ª¤¦¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÉÑÈË¤ËÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
ÌùÅç¡¡»ä¤Ï2ÈÖ¤Î¡È¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌ´¤è¡¡¾Ã¤¨¤Ê¤¤Ì´¤è¡É¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£°ìÅÙ¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç²êÀ¸¤¨¤¿Ì´¤Ã¤ÆÀäÂÐ¤Ë¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤Ë¤ÏÌµÍý¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢´°Á´¤Ë¤Ï¾Ã¤»¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤¬º£¡¢Liella!¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ç¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º¤Ë´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¡¢Ìµ²æÌ´Ãæ¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±Â³¤±¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ï¥á¥¤¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ß¤ó¤Ê¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÁÛ¤¤¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç·§¡¡»ä¡¢Èª¡Ê°¡µ®¡Ë¤µ¤ó¤Î²Î»ì¡¢Èª¤µ¤ó¤¬ËÂ¤°¸ÀÍÕÁª¤Ó¤ä°ÕÌ£¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤¯¤é¤¤¼«Ê¬¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¶á¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡Ö¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤È¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤è¤Í¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤ë²Î»ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÆüËÜ¿Í¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¸À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â²ó¤ê¤¯¤É¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èª¤µ¤ó¤Î²Î»ì¤ÏËÜÅö¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¡¢²¿¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â¤Á¤ã¤ó¤È²¹ÅÙ´¶¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î²Î»ì¤ò¸«¤¿»þ¡Ö¤³¤ì¤³¤½½÷»Ò¹âÀ¸¤Îºß¤êÊý¤Ç¡¢Éô³èÆ°¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê»Ò¤Ë¤âÅÁ¤ï¤ë²Î»ì¤À¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Liella!¤ÎÌ¤Íè¤â²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤â¤·¤ÆÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÀÄ»³¡¡²Î»ì¤¬ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡£¡È¤À¤Ã¤Æ¤À¤Ã¤Æ¿´¤Ë¤Ï¡¡½ã¿è¤ÇÌµËÅ¤Ê¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¡¡¾ï¼±¤òµ¿¤¨¤Ð¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤è¡Ä¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¸«¤¿»þ¡¢¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î»þ¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó±þÊç¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¼õ¤«¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¿½¤·¹þ¤ß¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡Ö»ä¤¬¤Ç¤¤ëºÇÂç¸Â¤Ï¤³¤ì¤À¡ª¡×¤ò½Ð¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î²Î»ì¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê½ã¿è¤Êµ¤»ý¤Á¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ËÃ£¡¡¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¾ÍèÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë¥é¥¤¥Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤¤½Ð¤·¤¿»þ¤ÎBGM¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤½¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿É¤¤¤³¤È¡¢¶ì¤·¤¤¤³¤È¡¢³Ú¤·¤¤¤³¤È¡¢Á´Éô¤¬¤³¤Î³Ú¶Ê¤Î¥á¥í¥Ç¥£¤È²Î»ì¤ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ç¡¢»ä¤â¤³¤Î³Ú¶Ê¤Î²Î»ì¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤ÎED¼çÂê²Î¤Ã¤Æ¡¢¥Ô¥·¥Ã¤È¤·¤Æ²Î¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Êü²Ý¸å¤ÎÆü¾ï¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÈäÏª¤·¤¿»þ¡¢Åù¿ÈÂç¤Ç¤Õ¤¶¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹â¹»À¸¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¶Ê¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¥Ô¥·¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¯¤´¤È¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÉ½¾ð¤¬¤Û¤°¤ì¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥á¥¬¥Û¥ó¥À¥ó¥¹¤Ï¤«¤ï¤¤¤¯¤ÆÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
°ËÃ£¡¡¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ä¡Ä¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Î¡ÖWithin a Dream¡×¤Ï¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ºäÁÒ¡¡¥Æ¥¤¥¹¥È¤¬¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥ë¥Ñ¥ï¡¼¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¤¤¯³Ú¶Ê¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¥À¥ó¥¹¤âÄ©Àï¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÖÀÄ½ÕHOPPERS¡×¤È¿¿µÕ²á¤®¤ÆÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡£
ÀÄ»³¡¡¥¸¥ã¥º¥À¥ó¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¶Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£ÆÃ¤Ë´ÖÁÕÉôÊ¬¤Ï¡¢1¿Í¤º¤Ä¤Ç¸«¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤·¡¢°ú¤¤ÇÁ´ÂÎ¤ò¸«¤ë¤È¡¢ËÜÅö¤ËÊ£»¨¤Ê¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö±Ç¤¨¤â¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ºäÁÒ¡¡·ë¹½»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÎý½¬¤·¤¿¤è¤Í¡£
ÀÄ»³¡¡¤½¤¦¤À¤Í¡£Â¤¬°ìÊâ¤Ç¤âÍ¾·×¤ËÁ°¤Ë½Ð¤Á¤ã¤¦¤ÈÊø¤ì¤Á¤ã¤¦¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤«¤éÎý½¬¤Ï¤«¤Ê¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºäÁÒ¡¡¤ª¸ß¤¤¤ò¿®Íê¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤È¤«¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤È¤Îå«¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¶Ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ËÃ£¡¡Â©¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡ª¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¥ê¥Ï¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤ÈÆñ¤·¤¤¡¢Ä©ÀïÅª¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¤·¤¿¡£
Âç·§¡¡¥¸¥ã¥º¥À¥ó¥¹¤Ã¤Æ¡¢·¿¤É¤ª¤ê¤Î´¶¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î²Ã¸º¤Ç·è¤á¤é¤ì¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ê¤âÄ©Àï¤Ç¤·¤¿¡£¥·¥ó¥¯¥í¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢»ä¤¿¤Á¼«¿È¤¬¥·¥ó¥¯¥í¤·¤Æ¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤â¤é¤Ã¤¿¿¶ÉÕ¤ò¤É¤¦¼«Ê¬¤ÎÉ½¸½¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤Î½Ð¤·Êý¤¬ÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌùÅç¡¡É½¾ð¤â²º¤ä¤«¤ÇÀÚ¤Ê¤²¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î¿·¤¿¤ÊÉ½¾ð¤¬¸«¤é¤ì¤ë³Ú¶Ê¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Î¥Ú¡¼¥¸
Âè12ÏÃ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊª¸ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¡½¡½ÁÞÆþ²Î¤Î¤Û¤¦¤â¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º½øÈ×¤Ç¡¢¤«¤Î¤ó¤¬Liella!¤ò°ìÃ¶Î¥¤ì¡¢1Ç¯À¸¤Î¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥Þ¥ë¥¬¥ì¡¼¥Æ¡ÊCV¡§·ëÆá¡Ë¤ÈÅßÝÜ¤Î3¿Í¤Ç¥È¥Þ¥«¥Î¡¼¥Æ¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Liella!¤ËÄ©¤à¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Î¤«¤Î¤ó¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡©
°ËÃ£¡¡¹â¹»3Ç¯À¸¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤¿ÀèÇÚOG¤ß¤¿¤¤¤ÊÆ°¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ª¤»¤Ã¤«¤¤¤ÊÉôÊ¬¤¬¸«¤¨±£¤ì¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÏÃ¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¡¢Èà½÷¤Ê¤ê¤Ë»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂçÀÚ¤ÊLiella!¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¿¿ÌÌÌÜ¤¹¤®¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤«¤Î¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤â¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤òµÞ¤Ë¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ÎLiella!¤òÎ¥¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥à¡¼¥Ö¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬ËÜÍè¤Î¤«¤Î¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸åÇÚ¤È¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÁÈ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¡¢ÍÄÆëÀ÷¤Î¤Á¤£¤Á¤ã¤ó¡ÊÍò Àéº½ÅÔ¡Ë¤¬Â¦¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤Î2¿Í¤Î´Ø·¸À¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Âè2ÏÃ¤Ç¡¢¥È¥Þ¥«¥Î¡¼¥Æ¤Ç¤Ï¡ÖBubble Rise¡×¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤â¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
°ËÃ£¡¡¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ï¡¢»äÅª¤Ë¥¯¡¼¥«¡¼¡Ê¢¨ß§Ã«¤«¤Î¤ó¤ÈÅâ ²Ä²Ä¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¡¢TV¥¢¥Ë¥á1´ü¤ÎÂè3ÏÃ¤Ç¡ÖTiny Stars¡×¤ò²Î¤Ã¤¿¡Ë¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¶Ê¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Î¤ó¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢Èù¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£¥Þ¥ë¥¬¥ì¡¼¥Æ¤Á¤ã¤ó¤ÈÅßÝÜ¤Á¤ã¤ó¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÅö¤Æ¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï°ìÊâ°ú¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤Î´¶¤¸¤Ï±ÇÁü¤Ë¤â¤¹¤´¤¯½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ºäÁÒ¤µ¤ó¤Ï¡ÖBubble Rise¡×¤Î±ÇÁü¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ºäÁÒ¡¡¤¹¤´¤¯¤¤ì¤¤¤Ç¤·¤¿¡ª¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â¿¼³¤¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¹¤´¤¯¤Æ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¶Ê¤Î²Î»ì¤Ï¥Þ¥ë¥¬¥ì¡¼¥Æ¤Á¤ã¤ó¤¬¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¤Æ½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ÈÌµ¼Ùµ¤¤ËÁÛ¤¤ ¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤¿¡¡ÍÄ¤¤Æü¤Ï±ó¤¤¤Í¡É¤òÅßÝÜ¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÍÄ¤¤º¢¡¢»Ð¼Ô¡Êµ´ÄÍ²ÆÈþ¤Î¤³¤È¡Ë¤¬Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÇË¤ì¤Æ½ýÉÕ¤¯¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ¤¤Æ¡¢º£¤ÏÌ´¤òÄÉ¤¦¤è¤ê¸½¼Â¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÅßÝÜ¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤¹¤´¤¯°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÅßÝÜ¤â¤¤Ã¤È»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢TV¥¢¥Ë¥á¤ÇÎ®¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿2ÈÖ¤â¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£3¿Í¤ÎÀ¼¤Î¹ç¤ï¤µ¤ê¤â¿´ÃÏÎÉ¤¯¤Æ¤¤ì¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡£
¡½¡½¤½¤·¤Æ¡¢¤«¤Î¤ó¤¬È´¤±¤Æ8¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Liella!¤Î¤Û¤¦¤Ï¡¢Âè3ÏÃ¤Ç¡¢»Íµ¨¤¬½é¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤òÃ´Åö¤·¡¢¡ÖSpecial Color¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Íµ¨¤È¥á¥¤¤Îå«¤â´¶¤¸¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
Âç·§¡¡»Íµ¨¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÊüÁ÷¤ò´Ñ¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¥À¥Ö¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Íµ¨¼«¿È¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¢¤Þ¤êÌÜÎ©¤Æ¤Ê¤¤¡¢ÌÜÎ©¤Ä¤È¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¥á¥¤¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ç°ì½ï¤Ëµ±¤±¤ë¡£¤½¤ì¤ò¡ÖSpecial Color¡×¤Ç´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï»Íµ¨¥»¥ó¥¿¡¼¶Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤êëð¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥á¥¤¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¤¿¤³¤È¤À¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¤¤¿¤«¤é²Î¤¨¤¿¤Î¤Ç¡£
ÌùÅç¡¡ºî»ì¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¥á¥¤¤Á¤ã¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÈÖ¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¤«¤é»Íµ¨¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¡¢¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤«¸ÍÏÇ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î²Î»ì¤¬½ñ¤±¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»Íµ¨¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤¤Ã¤È¼«Ê¬¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¸ÀÍÕ¤äµ¤»ý¤Á¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤È¡¢¥á¥¤¤Á¤ã¤ó¤é¤·¤¤ÇØ¿¤Ó¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¹¥¤¤Ê²Î»ì¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Ã¯¤Ë¤Ç¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê²Î»ì¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÊÑ¤ï¤ê¤¿¤¤¤È¤«¡¢³Ì¤òÇË¤ì¤Ê¤¤¿Í¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Åâ ²Ä²Ä¡ÊCV¡§Liyuu¡Ë¤Á¤ã¤ó¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ë¾å³¤¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Ô¤¯¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡ÊÂè5¡Á6ÏÃ¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿Liella!¤¬¡¢½é¤á¤Æ11¿Í¤Ç²Î¤Ã¤¿¡ÖÀäÂÐÅªLOVER¡×¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡£
ºäÁÒ¡¡ËÜÅö¤Ë²Ä²Ä¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Ãæ¹ñ¸ì¤Î²Î»ì¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ö²Ä²Ä¤Á¤ã¤ó¡¢¤³¤Î¶Ê¤ò²Î¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°áÁõ¤â¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¡£
¡½¡½¥é¥¤¥ÖÁ°¡¢¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¹â¹»¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ë¤·¤ÆÂç³Ø¿Ê³Ø¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë²Ä²Ä¤ËÂÐ¤·¡¢¤«¤Î¤ó¤¬ËÜ¿´¤ò³Î¤«¤á¤ë¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï´¶Æ°Åª¤Ç¤·¤¿¡£
°ËÃ£¡¡¤«¤Î¤ó¤¬TV¥¢¥Ë¥á1´ü¤ÎÂè1ÏÃ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¡Ê²Î¡Ë¤¬Å¨¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤Î¸ÀÍÕ¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¡Ê²Î¤È¡Ë¸þ¤¹ç¤¦¤¤Ã¤«¤±¤ò¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬²Ä²Ä¤Á¤ã¤ó¤Î¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò´èÄ¥¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤ª¤·¤Þ¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£TV¥¢¥Ë¥á¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤É¤ì¤À¤±¤«¤Î¤ó¤¬½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë»ä¤â¤³¤Î¸ÀÍÕ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤½¤ì¤³¤½¤µ¤¯¤Á¤ã¤ó¡ÊºäÁÒ¡Ë¤â¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤ë»þ¤Ë¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¿§¤ó¤Ê¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¿Âç»ö¤Ê¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¡¢º£ÅÙ¤Ï¤«¤Î¤ó¤«¤é²Ä²Ä¤Á¤ã¤ó¤Ë¸À¤¦¡£¤«¤Î¤ó¤Î¸ý¤«¤éÊ¹¤±¤¿¤Î¤â´ò¤·¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤¬ÊõÊª¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ²Ä²Ä¤Á¤ã¤ó¤Î¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢»ä¼«¿È¤â½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤â¤º¤Ã¤È»×¤¤½Ð¤¹¸ÀÍÕ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Âè8ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Liella!¤È¥È¥Þ¥«¥Î¡¼¥Æ¤¬³Ø±àº×¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç»óÍº¤ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë²Î¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¡ÖDazzling Game¡×¤Ç¤·¤¿¡£
°ËÃ£¡¡¹Ó¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È±¤ò¿¶¤êÍð¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ºäÁÒ¡¡Àï¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£²Î»ì¤ò¸«¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤¬Liella!¤Î¥Ñ¡¼¥È¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤¬¥È¥Þ¥«¥Î¡¼¥Æ¤Î¥Ñ¡¼¥È¤À¤«¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤ÏÂè8ÏÃ¤Ë¤¹¤´¤¯»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤³¤Î¶Ê¤ò²Î¤¦Á°¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯»Ð¼Ô¤ÈÏÂ²ò¤ò¤·¤¿¤«¤é¤Ç¡Ä¡Ä¡£¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¡¢»Íµ¨¤Á¤ã¤ó¤¬²ÆÈþ¤Á¤ã¤ó¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡È»Íµ¨¤Á¤ã¤ó¤¬¡É²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤Ï¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Âè3ÏÃ¤Ç¤Ï¥á¥¤¤Á¤ã¤ó¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»Íµ¨¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢º£ÅÙ¤Ï²ÆÈþ¤Á¤ã¤ó¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ã¤Æ¹â¹»À¸¤é¤·¤µ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡½¡½¤½¤³¤â´¶Æ°Åª¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
ºäÁÒ¡¡¤¢¤È¡¢¤³¤Î¡ÖDazzling Game¡×¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÅßÝÜ¤È¤·¤Æ²Î¤¦¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê²Î»ì¤Ë´¶¾ð¤¬¾è¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÅßÝÜ¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Ë´°Á´¤Ë¿´¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´°Á´¤ËÃÎ¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¾ðÇ®Åª¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ï»Ð¼Ô¤ÈÏÂ²ò¤·¤¿¤¢¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶á¤¯¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿ÅßÝÜ¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤ì°Ê¹ß¤Î¶Ê¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¤ËÁ´¿¶¤ê¤·¤¿¤ê¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ËÁ´¿¶¤ê¤·¤¿¤ê¡¢·ë¹½É½¸½¤Î»ÅÊý¤òÊÑ¤¨¤Æ²Î¤¦¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÃçÄ¾¤ê¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â¤¹¤ì°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ü´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
ºäÁÒ¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¤À¤«¤é¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢»Íµ¨¤Á¤ã¤ó¡ª
Âç·§¡¡¤¤¡Á¤¨¡Á¡£»Íµ¨¤Ï¥á¥¤¤È·ö²Þ¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤ó¤Ê»þ¤â²ÆÈþ¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤â»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£TV¥¢¥Ë¥á3´ü¤Îµ´ÄÍ»ÐËå¤Ã¤Æ¡¢ÏÃ¤Î¼ç¼´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£»Íµ¨¤ÈÅßÝÜ¤Á¤ã¤ó¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢²ÆÈþ¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤»¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºäÁÒ¡¡¤Ç¤âËÜÅö¤ËÄ¹¤¯¤Æ¡¢Âè8ÏÃ¤Þ¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡ª¤Ã¤Æ¡¢¡Ê²ÆÈþÌò¤Î³¨¿¹ ºÌ¤È¡Ë2¿Í¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥¥ã¥¹¥È¤Î¤ªÆó¿Í¼«ÂÎ¤Ï¤¹¤´¤¯ÃçÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
ºäÁÒ¡¡¾ï¤Ë¥é¥Ö¥é¥Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤³¤«¤é¤ÏÅßÝÜ¤Á¤ã¤ó¤ÎÉ½¾ð¤âºÕ¤±¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¼¡¤Î¥Ú¡¼¥¸
¡½¡½¤½¤·¤ÆÂè10ÏÃ¤Ï¡¢¡Êºù¾®Ï©¡Ë¤¤Ê»Ò¡ÊCV¡§Îë¸¶´õ¼Â¡Ë¤¬À¸ÅÌ²ñÄ¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤·¤¿¡£
ÀÄ»³¡¡Âè10ÏÃ¤Ç¤¤Ê»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬ºî»ì¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿Îø¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¤¤Ê»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ê¤éÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢À¸ÅÌ²ñÄ¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Î¸ÀÍÕÁª¤Ó¤â¡¢¶¯À©Åª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤ò¸«¤¿»þ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¸ÅÌ²ñÄ¹¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£À¸ÅÌ²ñ¤Î°ì°÷¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤¿¤¤¤±¤É¡¢²ñÄ¹¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤»Ò¤¬Ã¯¤â½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡¢Îø¤È¤·¤Æ¤ÏÈá¤·¤¤¤·¼ä¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¡¢¤¤Ê»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬1¿Í¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¤À¤±¤Ç¡¢À¸ÅÌ²ñÄ¹¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦Æ¶»¡ÎÏ¡£À¸ÅÌ²ñÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢¿§¤ó¤Ê´ÑÅÀ¤Ç¿Í¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¡¢Îø¤ÎÀ®Ä¹¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¢¤È¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ö¾Ð´é¤ÎPromise¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤Ê»Ò¤Á¤ã¤ó¤âTV¥¢¥Ë¥á2´ü¤ÎºÇ½é¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¶Ê¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ö¤³¤³¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤È´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÌùÅç¡¡TV¥¢¥Ë¥á2´ü¤ÎºÇ½é¤Ã¤Æ¡¢¤¤Ê»Ò¤Á¤ã¤ó¤ÏÆ»¤ËÌÂ¤Ã¤Æ³Ø¹»¤Ë¤âÃ©¤êÃå¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤Ê»Ò¤¬À¸ÅÌ²ñÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¡ª¤Ã¤Æ¡¢Âè10ÏÃ¤ÎÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤Ë´¶³´¿¼¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¸ÅÌ²ñÄ¹¤Ã¤Æ¡¢Îø¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÍÆ»ÑÃ¼Îï¤ÇÊ¸ÉðÎ¾Æ»¤È¤¤¤¦´°àú¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢Îø¤Á¤ã¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ª¤ê¡¢¼þ¤ê¤Î¤³¤È¤òÃ¯¤è¤ê¤â¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤¤Ê»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ã¤ÆÀ¸ÅÌ²ñÄ¹¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Î²ñÏÃ¤ò·Ð¤Æ¤Î¡Ö¾Ð´é¤ÎPromise¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤Ë´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥¶¡¦¥¢¥¤¥É¥ë¥½¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£Âè11ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢3Ç¯À¸¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÊÏ©¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ2Ç¯À¸¤Ï¡¢¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª·è¾¡¤Ç²Î¤¦³Ú¶Êºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÎ®¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!!¡×¤Ç¤¹¡£
ÀÄ»³¡¡¤³¤Î¶Ê¡¢ÅÓÃæ¤«¤é»°Çï»Ò¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦³Ú¶Ê¤Ã¤ÆLiella!¤Ë¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊLiella!¤Î²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¿§¤ó¤Ê³Ú¶Ê¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢»ä¤Ï°ìÅÙÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Ç¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ºäÁÒ¡¡µã¤¤Þ¤·¤¿¡ª²Î»ì¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤È¤¢¤ë²Î»ì¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Î¼«Ê¬¼«¿È¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤Î»þ¤ËÍ¦µ¤¤ò½Ð¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤«¤³¤Î¶Ê¤ò¥é¥¤¥Ö¤ÇÈäÏª¤¹¤ë»þ¤¬¤¤¿¤é¡¢µã¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤ã¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²Î»ì¤¬Âç¹¥¤¤¹¤®¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÀÄ»³¡¡Âè10ÏÃ°Ê¹ß¤ÎÁÞÆþ²Î¤ä¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤âµã¤«¤»¤Ë¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ÌùÅç¡¡¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÌ´¤È¤«ÌÜÉ¸¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢·ë¥öµÖ½÷»Ò¹âÅù³Ø¹»¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¸ÅÌ¤È¤·¤Æ²á¤´¤¹¤¦¤Á¤Ë¿·¤·¤¤Ì´¤¬¤Ç¤¤¿¤ê¡¢º£¤ÎÌ´¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¼«Ê¬¤ÎÌ´¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢Liella!¤È¤·¤Æ¤ÎÌ´¤â»ý¤Á»Ï¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ì´¤ò»ý¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½TV¥¢¥Ë¥á3´ü¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËËè½µÎÞ¤Ê¤·¤Ç¤Ï´Ñ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿´¤Ë¹ï¤ß¤Ä¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢2025Ç¯¤Ï¡È¥ê¥¹¥¢¥Ë¡ªLIVE 2025¡É¤Î1·î24Æü¡ÈFRIDAY STAGE¡É¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£ÂåÉ½¤·¤Æ°ËÃ£¤µ¤ó¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò»Ç¤¨¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°ËÃ£¡¡15²óÌÜ¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤½¤ó¤ÊÀáÌÜ¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÉðÆ»´Û¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢Liella!¤é¤·¤¯¡¢¥¹¥¯¡¼¥ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¤½¤ì¤¾¤ì»ý¤Á´ó¤Ã¤Æ¡¢À¹Âç¤Ë15²óÌÜ¤ò¤ª½Ë¤¤¤Ç¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½ºÇ¸å¤Ë¡¢2024Ç¯¤Ï¤É¤ó¤Ê1Ç¯¤Ç¤·¤¿¤«¡©
ºäÁÒ¡¡2023Ç¯¤«¤éLiella!¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é¤ÎÅØÎÏ¤¬Êó¤ï¤ì¤¿Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£TV¥¢¥Ë¥á¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÅßÝÜ¤òÉ½¸½¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤ò»×¤¤Çº¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÅßÝÜ¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤º¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇTV¥¢¥Ë¥á¤ÎÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢ÅßÝÜ¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤ÎÅØÎÏ¤¬²Ö³«¤¤¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ë´Å¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤òÇ§¤á¤Æ¤¢¤²¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¨¤¿Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤é¤â³§¤µ¤ó¤ËÅßÝÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Liella!¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤ê¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Âç·§¡¡2024Ç¯¤Ï¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¡¢Liella!¤ËÆþ¤ëº¢¤Ï¡¢ÌÔÎõ¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£´îÅÜ°¥³Ú¤Î´¶¾ð¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢º£¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢²áµî¤Î¼«Ê¬¤Ï¶õ²ó¤ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤â¾ì¿ô¤òÆ§¤ó¤À¤ª¤«¤²¤«¡¢ºÇ¶á¤Ï¡ÖÂç·§Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¿¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤â²¿¤È¤Ê¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¼«Ê¬¤¬¤³¤¦¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤À¤±¤ÇÆÍ¤¿Ê¤à¤Î¤Ï°ã¤¦¤ó¤À¤È·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤ï¤«¤ê¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ãµ¤êÃµ¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¿1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£
ÌùÅç¡¡º£¤Þ¤Ç¤ª¼Çµï¤Ç¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤Ï¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤¹¤ë»þ¤Ë¡¢¤É¤³¤«ÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Àµ²ò¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡Ö¤³¤ì¤Ç¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬¤Ä¤¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤ÎÉÔ°Â¤ò´°Á´¤Ë¼è¤êÊ§¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ÇÉ½¸½¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£MC¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¸ý¤Ë¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤òÏÃ¤¹¤³¤È¤Ç¶¦´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ê¡¢Í¦µ¤¤ò¤â¤é¤¨¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¼åµ¤¤Ê¼«Ê¬¤ò¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤»¤º¡¢¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤Ê¤ó¤À¤È¡¢¼«Ê¬¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¨¤¿1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£
ÀÄ»³¡¡2024Ç¯¤Ï¿§¤ó¤Ê´¶¾ð¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£TV¥¢¥Ë¥á1´ü¡¦2´ü¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð¥é¥¤¥Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ß¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤«¤é2Ç¯´ÖTV¥¢¥Ë¥á¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¢¥Ë¥á±ÇÁü¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆLiella!¤ÎÎÉ¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢·ë¹½¶ìÀï¤·¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÅßÝÜ¤Á¤ã¤ó¤Ï¤Þ¤ÀTV¥¢¥Ë¥á¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤µ¤¯¤Á¤ã¤ó¤ÏÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤¬É½¸½¤·¤¿¤â¤Î¤¬Á´ÉôÅßÝÜ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤Ã¤ÈTV¥¢¥Ë¥á3´ü¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÉÔ°Â¤¬°Â¿´¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤Î¤¬2024Ç¯¤Î¸åÈ¾¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢2025Ç¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î´õË¾¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
°ËÃ£¡¡2024Ç¯¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤âÂç¤¤¯Æ°¤¤¤¿Ç¯¤Ç¡¢¾Ð´é¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤³¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¾Ð´é¤ò¤ß¤ó¤Ê¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æü¡¹´¶¼Õ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£TV¥¢¥Ë¥á3´ü¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¥¥ã¥¹¥ÈÆ±»Î¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¤â¤¦1¿Í¤Î¼«Ê¬¤¬ÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤³¤ì¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¸«¤¨¤¿Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤È¤¤¤ë»þ´Ö¤¬¡¢º£¤Þ¤Ç¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤È³Ú¤·¤«¤Ã¤¿1Ç¯¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¡È¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!! Liella! 6th LoveLive! Tour ¡ÁLet¡Çs be ONE¡Á¡É¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢2025Ç¯¤â½¼¼Â¤·¤¿1Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
°ËÃ£¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤Î°¦¤Ë¿¨¤ì¤¿TV¥¢¥Ë¥á3´ü¤Ç¤·¤¿¡£°ì½Ö¤Ç²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÀÄ½Õ¤ÎÑ³¤µ¤òÁ´¿È¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÊª¸ì1¤Ä1¤Ä¤òÒòÓð¤·¤ÆÄ©¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¤½¤·¤Æ¡Ö³Ú¤·¤à¡ª¡ª¡×¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÀäÂÐ¤ËËº¤ì¤Ê¤¤¤Ã¡ª¤ß¡¼¤ó¤Ê¤È¤ÎÌóÂ«¡ª¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!!¡Ù3´üOP¼çÂê²Î
¡ÖLet¡Çs be ONE¡×
È¯ÇäÃæ
ÉÊÈÖ¡§LACM-24650
²Á³Ê¡§¡ï1,650¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãCD¡ä
01.Let¡Çs be ONE
02.ÀÄ½ÕHOPPERS
03.Let¡Çs be ONE(Off Vocal)
04.ÀÄ½ÕHOPPERS(Off Vocal)
½é²óÀ¸»ºÆÃÅµ¡§¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¥·¡¼¥ë¡ÊÁ´12¼ï¤è¤ê¥é¥ó¥À¥à¤Ç1¼ïÉõÆþ¡Ë
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!!¡Ù3´üED¼çÂê²Î
¡ÖDAISUKI FULL POWER¡×
È¯ÇäÃæ
ÉÊÈÖ¡§LACM-24651
²Á³Ê¡§¡ï1,650¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãCD¡ä
01.DAISUKI FULL POWER
02.Within a Dream
03.DAISUKI FULL POWER(Off Vocal)
04.Within a Dream(Off Vocal)
½é²óÀ¸»ºÆÃÅµ
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¥·¡¼¥ë¡ÊÁ´12¼ï¤è¤ê¥é¥ó¥À¥à¤Ç1¼ïÉõÆþ¡Ë
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!!¡Ù3´ü¡¡Âè2ÏÃÁÞÆþ²Î/Âè3ÏÃÁÞÆþ²Î
Bubble Rise / Special Color ¡ÚÂè2ÏÃÈ× / Âè3ÏÃÈ×¡Û
È¯ÇäÃæ
ÉÊÈÖ¡§LACM-24661¡¢LACM-24662
²Á³Ê¡§¡ï1,870¡Ê10%ÀÇ¹þ¡Ë
¡ãCD¡ä
01.Bubble Rise
02.Special Color
03.¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¡¡¢¨¡ÚÂè2ÏÃÈ×¡Û¼ýÏ¿
03.¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥³¡¼¥ë¡¡¢¨¡ÚÂè3ÏÃÈ×¡Û¼ýÏ¿
04.Bubble Rise(Off Vocal)
05.Special Color(Off Vocal)
06.¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó(Off Vocal)¡¡ ¢¨¡ÚÂè2ÏÃÈ×¡Û¼ýÏ¿
06.¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥³¡¼¥ë(Off Vocal)¡¡ ¢¨¡ÚÂè3ÏÃÈ×¡Û¼ýÏ¿
½é²óÀ¸»ºÆÃÅµ
¡¦¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥·¡¼¥ë¡ÚÂè2ÏÃÈ× / Âè3ÏÃÈ×¡ÛVer.(¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼Ver.Í¤ê)
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!!¡Ù3´ü¡¡Âè6ÏÃÁÞÆþ²Î/Âè8ÏÃÁÞÆþ²Î
ÀäÂÐÅªLOVER / Dazzling Game ¡ÚÂè6ÏÃÈ× / Âè8ÏÃÈ×¡Û
È¯ÇäÃæ
ÉÊÈÖ¡§LACM-24663¡¢LACM-24664
²Á³Ê¡§¡ï1,870¡Ê10%ÀÇ¹þ¡Ë
¡ãCD¡ä
01.ÀäÂÐÅªLOVER
02.Dazzling Game
03.QUESTION99¡¡¢¨¡ÚÂè6ÏÃÈ×¡Û¼ýÏ¿
03.¿¿¤ÃÀÖ¡£¡¡¢¨¡ÚÂè8ÏÃÈ×¡Û¼ýÏ¿
04.ÀäÂÐÅªLOVER(Off Vocal)
05.Dazzling Game(Off Vocal)
06.QUESTION99(Off Vocal) ¡¡¢¨¡ÚÂè6ÏÃÈ×¡Û¼ýÏ¿
06.¿¿¤ÃÀÖ¡£(Off Vocal) ¡¡¢¨¡ÚÂè8ÏÃÈ×¡Û¼ýÏ¿
½é²óÀ¸»ºÆÃÅµ
¡¦¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥·¡¼¥ë¡ÚÂè6ÏÃÈ× / Âè8ÏÃÈ×¡ÛVer.(¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼Ver.Í¤ê)
¡¦¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!! Liella! 6th LoveLive! Tour ¡ÁLet¡Çs be ONE¡Á°¦ÃÎ¸ø±éDay.1¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹ÔÃêÁª¿½¹þ·ô
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!!¡Ù3´ü¡¡Âè10ÏÃÁÞÆþ²Î/Âè11ÏÃÁÞÆþ²Î
¾Ð´é¤ÎPromise / ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼‼ ¡ÚÂè10ÏÃÈ× / Âè11ÏÃÈ×¡Û
2025Ç¯1·î8ÆüÈ¯Çä
ÉÊÈÖ¡§LACM-24665¡¢LACM-24666
²Á³Ê¡§¡ï1,870¡Ê10%ÀÇ¹þ¡Ë
¡ãCD¡ä
01.¾Ð´é¤ÎPromise
02.¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼‼
03.Wish Song ¡Á11 Ver.¡Á¡¡¢¨¡ÚÂè10ÏÃÈ×¡Û¼ýÏ¿
03.·¯¡¦³¹¡¦¶õ¡¦À±¡¡¢¨¡ÚÂè11ÏÃÈ×¡Û¼ýÏ¿
04.¾Ð´é¤ÎPromise(Off Vocal)
05.¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼‼(Off Vocal)
06.Wish Song ¡Á11 Ver.¡Á(Off Vocal) ¡¡¢¨¡ÚÂè10ÏÃÈ×¡Û¼ýÏ¿
06.·¯¡¦³¹¡¦¶õ¡¦À±(Off Vocal) ¡¡¢¨¡ÚÂè11ÏÃÈ×¡Û¼ýÏ¿
½é²óÀ¸»ºÆÃÅµ
¡¦¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥·¡¼¥ë¡ÚÂè10ÏÃÈ× / Âè11ÏÃÈ×¡ÛVer.(¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼Ver.Í¤ê)
¡¦¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!! Liella! 6th LoveLive! Tour ¡ÁLet¡Çs be ONE¡Á°¦ÃÎ¸ø±éDay.2¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹ÔÃêÁª¿½¹þ·ô
¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!!¡Ù¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¤
2025Ç¯1·î15ÆüÈ¯Çä
ÉÊÈÖ¡§LACM-24667
²Á³Ê¡§¡ï1,430¡Ê10%ÀÇ¹þ¡Ë
¡ã¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä
1¶Ê¡ÜOff Vocal¤Î·×2¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡ª
½é²óÀ¸»ºÆÃÅµ
¡¦¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥·¡¼¥ë(¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼Ver.Í¤ê)
¡¦¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!! Liella! 6th LoveLive! Tour ¡ÁLet¡Çs be ONE¡ÁµÜ¾ë¸ø±éDay.2¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹ÔÃêÁª¿½¹þ·ô
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!!¡Ù3´üÆÃÊÌ¥Ñ¡¼¥È¡Ö¥ê¥¨¥é¤Î¤¦¤¿3¡×
2025Ç¯1·î29ÆüÈ¯Çä
ÉÊÈÖ¡§LACA-25142
²Á³Ê¡§¡ï3,630¡Ê10%ÀÇ¹þ¡Ë
¡ã¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä
¡Ödolce¡×¡ÖSummer Escape!!¡×¡Ö11th moon¡×¡Ö¤Ò¤È¤Ò¤é¤À¤±¡×¤Û¤«
½é²óÀ¸»ºÆÃÅµ
¡¦¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥·¡¼¥ë (¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼Ver.Í¤ê)
¡¦¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!! Liella! 6th LoveLive! Tour ¡ÁLet¡Çs be ONE¡ÁÊ¡²¬¸ø±éDay.2¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹ÔÃêÁª¿½¹þ·ô
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!!¡Ù3´ü ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯
2025Ç¯2·î5ÆüÈ¯Çä
ÉÊÈÖ¡§LACA-19078~19079
²Á³Ê¡§¡ï3,850¡Ê10%ÀÇ¹þ¡Ë
¡ã¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä
Disc1¡§·àÃæBGM
Disc2¡§¼çÂê²Î¡¢³ÆÁÞÆþ²ÎTV¥µ¥¤¥º
½é²óÀ¸»ºÆÃÅµ
¡¦¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥·¡¼¥ë(¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼Ver.Í¤ê)
¡¦¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!! Liella! 6th LoveLive! Tour ¡ÁLet¡Çs be ONE¡ÁÂçºå¸ø±éDay.2¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹ÔÃêÁª¿½¹þ·ô
CD¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.lovelive-anime.jp/yuigaoka/music/
TV¥¢¥Ë¥á£³´üBlu-ray¥·¥ê¡¼¥º
¡Ö¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!! 3rd Season¡¡1¡¡¡ÊÆÃÁõ¸ÂÄêÈÇ¡Ë¡×Blu-ray
2024Ç¯12·î25ÆüÈ¯Çä
²Á³Ê¡§¡ï7,700¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡§BCXA-1954
ÉõÆþÆÃÅµ
¡¦¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!! Liella! 6th LoveLive! Tour ¡ÁLet¡Çs be ONE¡Á
Åìµþ¸ø±éDay.1¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹ÔÃêÁª¿½¹þ·ô
¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡Ê4P¡Ë
¡¦¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥·¡¼¥ë
±ÇÁüÆÃÅµ
¡¦¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!! Liella! ¥æ¥Ë¥Ã¥È¥é¥¤¥Ö¡õ¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Ä¥¢¡¼ ¿´¡¦µ»¡¦ÂÎ¡ª¶Ë¾åÂçËÁ¸±!! ¥é¥¤¥Ö¥Ñ¡¼¥È¡ã°¦ÃÎ¸ø±é¡ä
¡¦ËÜÊÔÆÃÊÌ¥Ñ¡¼¥È#1¡Á#2
»ÅÍÍ
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥óºØÆ£ÆØ»ËÉÁ¤²¼¤í¤·¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
ÆÃÀ½¼ýÇ¼¥±¡¼¥¹
Á´6´¬
³Æ´¬ 2ÏÃ¼ýÏ¿ ²Á³Ê¡§³Æ7,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿°Ê¹ßËè·î1´¬¤º¤Ä¥ê¥ê¡¼¥¹
³Æ´¬¶¦ÄÌÆÃÅµ
¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡Ê4P¡Ë
¡¦¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥·¡¼¥ë
³Æ´¬»ÅÍÍ
¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥óºØÆ£ÆØ»ËÉÁ¤²¼¤í¤·¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¡¦ÆÃÀ½¼ýÇ¼¥±¡¼¥¹
Âè2´¬
2025Ç¯1·î29ÆüÈ¯Çä
ÉõÆþÆÃÅµ
¡¦¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!! Liella! 6th LoveLive! Tour ¡ÁLet¡Çs be ONE¡ÁµÜ¾ë¸ø±éDay.1¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹ÔÃêÁª¿½¹þ·ô
±ÇÁüÆÃÅµ
¡¦¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!! Liella! ¥æ¥Ë¥Ã¥È¥é¥¤¥Ö¡õ¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Ä¥¢¡¼ ¿´¡¦µ»¡¦ÂÎ¡ª¶Ë¾åÂçËÁ¸±!! ¥é¥¤¥Ö¥Ñ¡¼¥È ¡ã¿·³ã¸ø±é¡ä
¡¦ËÜÊÔÆÃÊÌ¥Ñ¡¼¥È#3¡Á#4
¡¦Liella!¤Î¥É¥³¤¤¤¯¡©3rd Season
Âè3´¬
2025Ç¯2·î26ÆüÈ¯Çä
ÉõÆþÆÃÅµ
¡¦¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!! Liella! 6th LoveLive! Tour ¡ÁLet¡Çs be ONE¡ÁÊ¡²¬¸ø±éDay.1¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹ÔÃêÁª¿½¹þ·ô
±ÇÁüÆÃÅµ
¡¦¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!! Liella! ¥æ¥Ë¥Ã¥È¥é¥¤¥Ö¡õ¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Ä¥¢¡¼ ¿´¡¦µ»¡¦ÂÎ¡ª¶Ë¾åÂçËÁ¸±!! ¥é¥¤¥Ö¥Ñ¡¼¥È ¡ãÂçºå¸ø±é¡ä
¡¦ËÜÊÔÆÃÊÌ¥Ñ¡¼¥È#5¡Á#6
¡¦Liella!¤Î¥É¥³¤¤¤¯¡©3rd Season
Âè4´¬
2025Ç¯3·î26ÆüÈ¯Çä
ÉõÆþÆÃÅµ
¡¦¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!! Liella! 6th LoveLive! Tour ¡ÁLet¡Çs be ONE¡ÁÂçºå¸ø±éDay.1¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹ÔÃêÁª¿½¹þ·ô
±ÇÁüÆÃÅµ
¡¦¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!! Liella! ¥æ¥Ë¥Ã¥È¥é¥¤¥Ö¡õ¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Ä¥¢¡¼ ¿´¡¦µ»¡¦ÂÎ¡ª¶Ë¾åÂçËÁ¸±!! ¥é¥¤¥Ö¥Ñ¡¼¥È ¡ãµÜ¾ë¸ø±é¡ä
¡¦ËÜÊÔÆÃÊÌ¥Ñ¡¼¥È#7¡Á#8
Âè5´¬
2025Ç¯4·î23ÆüÈ¯Çä
ÆÃÅµ¤Ï¸åÆüÈ¯É½
Âè6´¬
2025Ç¯5·î28ÆüÈ¯Çä
ÆÃÅµ¤Ï¸åÆüÈ¯É½
Blu-ray¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.lovelive-anime.jp/yuigaoka/bd/
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!! Liella! 6th LoveLive! Tour ¡ÁLet¡Çs be ONE¡Á
¡ÚÅìµþ¸ø±é¡Û
2025Ç¯3·î¡¡8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢ 9Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì¡¡Âè°ìÂÎ°é´Û
¡Ú°¦ÃÎ¸ø±é¡Û
2025Ç¯3·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢23Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§AICHI SKY EXPO¡¡¥Û¡¼¥ëA
¡ÚµÜ¾ë¸ø±é¡Û
2025Ç¯4·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢20Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê
¡ÚÊ¡²¬¸ø±é¡Û
2025Ç¯5·î¡¡3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢ 4Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬B´Û
¡ÚÂçºå¸ø±é¡Û
2025Ç¯6·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢14Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
½Ð±é¼Ô
Liella!
°ËÃ£¤µ¤æ¤ê¡Êß§Ã«¤«¤Î¤óÌò¡Ë¡¢Liyuu¡ÊÅâ ²Ä²ÄÌò¡Ë¡¢Ì¨ ¤Ê¤³¡ÊÍò Àéº½ÅÔÌò¡Ë¡¢¥Ú¥¤¥È¥ó¾°Ì¤¡ÊÊ¿°ÂÌ¾¤¹¤ß¤ìÌò¡Ë¡¢ÀÄ»³¤Ê¤®¤µ¡ÊÍÕ·î ÎøÌò¡Ë¡¢Îë¸¶´õ¼Â¡Êºù¾®Ï©¤¤Ê»ÒÌò¡Ë¡¢ÌùÅç¼ë²»¡ÊÊÆ½÷¥á¥¤Ìò¡Ë¡¢Âç·§ÏÂÁÕ¡Ê¼ãºÚ»Íµ¨Ìò¡Ë¡¢³¨¿¹ ºÌ¡Êµ´ÄÍ²ÆÈþÌò¡Ë¡¢·ëÆá¡Ê¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥Þ¥ë¥¬¥ì¡¼¥ÆÌò¡Ë¡¢ºäÁÒ ²Ö¡Êµ´ÄÍÅßÝÜÌò¡Ë
¥é¥¤¥ÖÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://lovelive-anime.jp/yuigaoka/live/live_detail.php?p=6thlive
¥ê¥¹¥¢¥Ë¡ªLIVE 2025
²ñ¾ì¡§ÆüËÜÉðÆ»´Û
2025Ç¯1·î24Æü¡Ê¶â¡Ë³«¾ì17:00¡¿³«±é18:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
2025Ç¯1·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«¾ì15:00¡¿³«±é16:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
2025Ç¯1·î26Æü¡ÊÆü¡Ë³«¾ì15:00¡¿³«±é16:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢¨Liella!¤Ï1·î24Æü¡Ê¶â¡ËFRIDAY STAGE¤Ë½Ð±é¡ª
¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
https://www.lisani.jp/live/
¡üºîÉÊ¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!!¡Ù3´ü
NHK E¥Æ¥ì¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË¸á¸å5»þ¡ÁÊüÁ÷Ãæ
³ÆÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¡ª
https://www.lovelive-anime.jp/yuigaoka/onair/
¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¸ø¼°YouTube¤Ç¤â1½µ´Ö¸ÂÄêÇÛ¿®¡ª
https://www.youtube.com/c/lovelive_series
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
ß§Ã«¤«¤Î¤ó¡§°ËÃ£¤µ¤æ¤ê
Åâ ²Ä²Ä¡§Liyuu
Íò Àéº½ÅÔ¡§Ì¨ ¤Ê¤³
Ê¿°ÂÌ¾¤¹¤ß¤ì¡§¥Ú¥¤¥È¥ó¾°Ì¤
ÍÕ·î Îø¡§ÀÄ»³¤Ê¤®¤µ
ºù¾®Ï©¤¤Ê»Ò¡§Îë¸¶´õ¼Â
ÊÆ½÷¥á¥¤¡§ÌùÅç¼ë²»
¼ãºÚ»Íµ¨¡§Âç·§ÏÂÁÕ
µ´ÄÍ²ÆÈþ¡§³¨¿¹ ºÌ
¥¦¥£¡¼¥ó¡¦¥Þ¥ë¥¬¥ì¡¼¥Æ¡§·ëÆá
µ´ÄÍÅßÝÜ¡§ºäÁÒ ²Ö
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¸¶ºî¡§ÌðÎ© È¥
¸¶°Æ¡§¸øÌîÝ¯»Ò
´ÆÆÄ¡§µþ¶Ë¾°É§
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§²ÖÅÄ½½µ±
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¶°Æ¡§¼¼ÅÄÍºÊ¿
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ºØÆ£ÆØ»Ë
¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ï¡¼¥¯¥¹¡§Ç¡·î Í«
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§½ÕÆüÎé»ù
¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¡¼¥È¡§À¾ÀîÍÎ°ì
¿§ºÌÀß·×¡§²ÃÆ£Î¤·Ã
£Ã£Ç¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§´ä粼Í¥¹á
»£±Æ´ÆÆÄ¡§ËÌ²¬ Àµ
ÊÔ½¸¡§º£°æÂç²ð
²»¶Á´ÆÆÄ¡§Ä¹ºê¹ÔÃË
²»³Ú¡§Æ£ß··Ä¾»
²»³ÚÀ©ºî¡§¥é¥ó¥Æ¥£¥¹
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥µ¥ó¥é¥¤¥º
À½ºî¡§2024 ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!!
©2024 ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!!
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!!¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.lovelive-anime.jp/yuigaoka/
¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!!¡¿Liella! ¸ø¼°X
https://x.com/Liella_PLSP
¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º¸ø¼°X
https://twitter.com/LoveLive_staff
¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼!! ¸ø¼°Instagram
https://www.instagram.com/lovelive_superstar_staff/
¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¥·¥ê¡¼¥º¸ø¼°TikTok