「空色ユーティリティ」OPでオーイシマサヨシと鈴木愛理が初コラボ！第3弾PVで楽曲公開！

TVアニメ『空色ユーティリティ』オープニング主題歌は、オーイシマサヨシ「主人公になろう! feat.鈴木愛理」に決定した。オーイシマサヨシ、フィーチャリングボーカルに鈴木愛理を迎え、作詞・作曲・編曲を大石昌良自身が担当した楽曲は、多幸感溢れるデュエットソング。1月3日にデジタル配信、さらに2月19日にダブルAサイドシングル「主人公になろう! feat.鈴木愛理 / L’oN」がCDリリースされることも決定。

今回の起用に際してコメントも到着している。

そのオープニング主題歌が使用された第3弾PVが公開。主人公・青羽美波(あおばみなみ)がゴルフをきっかけに天才肌ゴルファーの茜遥(あかねはるか)、インフルエンサーを目指す星美彩花(ほしみあやか)と出会い自分だけの“スペシャルな特別”を探すために奮闘する様子が描かれている。年齢・性別に壁のない「ゴルフ」を通じて、成長する3人をぜひチェックしてほしい。

そして、TVアニメ『空色ユーティリティ』は2025年1月3日より毎週金曜25時からTOKYO MX ほかにて放送開始すること、また2025年1月3日より、毎週金曜26時から各配信プラットフォームにて順次配信することが決定した。

さらに、青羽美波役・高木美佑、茜遥役・天海由梨奈、星美彩花役・後藤彩佐の3人がパーソナリティを務める「空色ラジリティ」がインターネットラジオステーション<音泉>にて放送されることも発表された。番組開始に先駆けておたよりの募集もスタートしているので、ぜひチェックしてほしい。

続いて、TVアニメ空色ユーティリティ公式TikTokが開設。作品公式X、YouTubeチャンネル、Instagram、TikTokでは、随時「空色ユーティリティ」の情報を発信しているので、フォローをして見逃さないようにしよう。

放送開始まで残り約1カ月を切った「空色ユーティリティ」。今後の続報にも期待したい。

<オーイシマサヨシコメント>

今回、鈴木愛理ちゃんとのデュエットで空色ユーティリティのOP主題歌を歌わせていただくことになりました!!タイトルは「主人公になろう!」です!!

ゴルフアニメということもあり、プロゴルファーをご家族に持つ愛理ちゃんにお声がけしたのですが、おかげさまでといいますか、いやはや想像以上に最高の曲に仕上がりました!!

鈴木愛理に「主人公になろう!」って言われたらもう、主人公になるしかないでしょ!?笑

番組レギュラーも一緒にやらせていただいている良きコンビ感で、この曲で最高のスコアを叩き出したいと思います!!何卒よろしくお願いします!!

<鈴木愛理 コメント>

空色ユーティリティOP主題歌を歌わせていただけること、そして大切な相方であり大尊敬のオーイシさんと歌えること、とても嬉しいです!!!!

私自身、プロゴルファーの両親の元に生まれ、現在は弟もティーチングプロというゴルフ一家で育ったので、私もやっと自分なりにゴルフに関わることができ、なんだか少し家族孝行ができている気持ちです。

「主人公になろう!」こりゃまたオーイシさんがとんでもない曲を作ってしまいました…笑

一度聴いたら頭から離れないメロディ、背中を押してくれるフレーズ、そして晴れのフェアウェイが想像される爽やかさ。歌いながら私も自己肯定感が爆上がりです!!!

これを聴けば、ゴルフのスコアも自分の毎日の幸せスコアもきっと上がっていく。自分は自分しかいないよ!みんなも一緒に主人公になろう!

●主題歌情報オープニング主題歌「主人公になろう! feat.鈴木愛理」オーイシマサヨシDigital:2025年1月3日 リリースCD:2025年2月19日発売

配信はこちら

https://014014.lnk.to/BeTheHero

【CD+Blu-ray】

品番:PCCG.02425

価格:¥2,970(税込)

【空色盤】

品番:PCCG.02426

価格:¥1,650(税込)

※TVアニメ「空色ユーティリティ」描き下ろしイラストジャケット

<収録曲>

M1.主人公になろう! feat.鈴木愛理

M2. L’oN

M3.主人公になろう! feat.鈴木愛理 (TV edit.)

M4. L’oN (TV edit.)

M5.主人公になろう! feat.鈴木愛理 (instrumental)

M6. L’oN (instrumental)

<Blu-ray>

主人公になろう! feat.鈴木愛理 (Official Video)

主人公になろう! feat.鈴木愛理 (Behind The Scenes)

●作品情報

『空色ユーティリティ』

<イントロダクション>

「このままじゃ、ただの村人Aで卒業しちゃう!」

青羽美波は悩んでいた。

得意なこともやりたいことも特にナシ。

花の女子高生活、こんなモブキャラで終わっていいのか!?

学校を飛び出し、自分だけの“スペシャルな特別”を探す美波。

偶然たどり着いたのは近所のゴルフ練習場。

アルバイトの茜遥に声をかけられ、ゴルフクラブ―――“ユーティリティ”を握る美波。それが、美波とゴルフの出逢いだった。

プレーして勝つことだけがゴルフじゃない!

ゴルフにまつわるすべてのことが楽しいのだ!

天才肌ゴルファーの遥、インフルエンサーを目指す星美彩花とともに、

自分が「主人公」になれる瞬間を求めて!

スーパー初心者・美波は、今日もクラブを振り上げる。

2025年1月3日(金)25:00よりTOKYO MXほかにて放送開始!

TOKYO MX 1月3日(金)より毎週金曜日25:00

※1月5日(日)より毎週日曜日24:00から再放送

テレビ神奈川 1月4日(土)より毎週土曜日25:30

MBS 1月4日(土)より毎週土曜日27:38

BS朝日 1月5日(日)より毎週日曜日23:30

AT-X 1月7日(火)より毎週火曜日22:00

※1月9日(木)より毎週木曜日10:00、1月13日(月)より毎週月曜日16:00から再放送

配信情報

2025年1月3日(金)より毎週金曜26:00〜

各配信プラットフォームにて順次配信

見放題サービス

・ABEMA

・バンダイチャンネル

・dアニメストア

・DMM TV

・FOD

・Hulu

・Lemino

・Prime Video

・U-NEXT

・WOWOWオンデマンド

・ニコニコチャンネル

・J:COM STREAM

・milplus

・Ponta パス

・TELASA

都度課金サービス

・バンダイチャンネル

・Prime Video

・Rakuten TV

・Video Market

・ニコニコチャンネル

・J:COM STREAM

・milplus

・TELASA

最新話無料サービス

・ABEMA

・Lemino

・ニコニコ生放送

・U-NEXT

・MBS動画イズム

・TVer

【スタッフ】

監督・キャラクターデザイン:斉藤健吾

シリーズ構成:佐藤裕

脚本:佐藤裕、皐月彩、水月秋

原案協力:望公太

色彩設計:武田仁基

美術監督:工藤義隆

撮影監督:呉健弘

編集:重村建吾・佐藤彩香

音楽・音響監督:daisuke horita

音楽制作:Yostar Pictures Sounds・ZENTA STUDIO

アニメ制作:Yostar Pictures

オープニング主題歌:「主人公になろう! feat.鈴木愛理」オーイシマサヨシ

エンディング主題歌:「水平線」矢作萌夏

【キャスト】

青羽美波:高木美佑

茜遥:天海由梨奈

星美彩花:後藤彩佐

秋名泉美:花守ゆみり

田所昌夫(マサ):井上和彦

田辺長介(チョウ):堀内賢雄

田中哲弘(テツ):森川智之

エンディング主題歌

「水平線」矢作萌夏

<オーイシマサヨシプロフィール>

愛媛県宇和島市出身 1980年1月5日生。シンガーソングライター大石昌良が、エンターテイナーとしての側面を強めて主にアニメやゲームの楽曲を歌う時に主に使用する名義。2001年にスリーピースバンド「Sound Schedule」のボーカル&ギターとしてメジャーデビューし、2008年に大石昌良としてソロ活動を開始、2014年よりオーイシマサヨシ名義として「君じゃなきゃダメみたい」で自身3度目のデビュー。以降、「ようこそジャパリパークへ」、「サインはB」など多くのアニメ楽曲を手掛け、Tom-H@ckとのユニット「OxT」、他アーティストへの楽曲提供なども行うなど多様な名義を使い分けて活動中。2024年3月に自身初となる日本武道館でのワンマンライブ“オーイシ武道館”を開催、2025年3月29日には“オーイシ武道館Vol.2”を開催する。

<矢作萌夏プロフィール>

2002年7月5日生まれ。シンガーソングライター。

人の心に響く歌声と、類稀なるワードセンス、作曲能力を兼ね備えている。

2023年7月5日、1st Live “Rebirth”を行い、活動を開始。

同日「Don’t stop the music」をリリースした。

2023年10月25日1st EP「spilt milk」をリリース。

いま最も注目されるシンガーソングライターである。

ラジオ

インターネットラジオステーション<音泉>にて配信決定!

パーソナリティ:高木美佑(青羽美波役)、天海由梨奈(茜遥役)、後藤彩佐(星美彩花役)

番組ページ

https://www.onsen.ag/program/sorairo-utility

メール宛先

sorairo-utility@onsen.ag

関連リンク

TVアニメ『空色ユーティリティ』公式サイト

https://anime-sorairo-utility.com/

オーイシマサヨシ(大石昌良)オフィシャルサイト

https://www.014014.jp/

矢作萌夏オフィシャルサイト

https://yahagimoeka.com/