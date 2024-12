米ローリングストーン誌が2024年の年間ベストアルバムを発表した。2024年に発表されたアルバムは、1年を通して私たちを強く、そして優しく打った(hit us hard and soft)。ラジオから耳に届くポップ・エスプレッソから、耳に叩きつけられるクラブクラシックまで、音楽の世界はあらゆるスタイルにおいて爆発的なカオスに満ちていた。世界を席巻する新世代のポップクイーンたちがチャートのトップを、そして本アルバムリストのトップを独占する一方で、急進的な革新者たちが周縁で話題をさらった。ブラット・サマーが起こった。シャブージーが登場した。ビヨンセがカントリーを制覇した。MJレンダーマンがギターで二日酔いの音色を奏でた。テイラー・スウィフトが空き時間に31曲も作り上げた。チャーリーが地球を征服した。

2024年を通して、大胆な若手アーティストたちが次々と登場した。また、ケンドリック・ラマーやニック・ケイヴといったレジェンドが新しい分野に挑戦した。ビリー、ドーチ、ザック、アリアナ、サブリナなど、彼らはみな前進し続けた。本誌のアルバムリストには、プエルトリコのラップを歌うヤング・ミコとアルバロ・ディアスの作品、レイニー・ウィルソンの生々しいカントリー、神秘的なフォークジャズを奏でるアルージ・アフタブの作品が共に並ぶ。ティーンエイジャーもいれば80代の大御所もいる。タイラ、レマ(Rema)、アイラ・スター(Ayra Starr)といったアフロポップの革新者たちもいる。タイラー・ザ・クリエイターからフューチャー&メトロ・ブーミンまで、ラップのヒット曲もある。 ギリアン・ウェルチとデヴィッド・ローリングスのアパラチアン・トゥワング、RaiNaoの大胆なラテン・アーバン、レンダーマン、ジャック・ホワイト、マヌキン・プッシーによる力強いギターの咆哮も網羅している。 2024年を突き進む支えとなり、来年も繰り返し聴くことになるアルバムばかりだ。100位 Pom Pom Squad『Mirror Starts Moving Without Me』99位 Sleater-Kinney『Little Rope』98位 Common & Pete Rock『The Auditorium : Vol. I』97位 Nick Cave And The Bad Seeds『Wild God』96位 Kali Uchis『Orquídeas』95位 Koe Wetzel『9 Lives』94位 Grace Cummings『Ramona』93位 Kerry King『From Hell I Rise』92位 Megan Moroney『Am I Okay』91位 Allie X『Girl With No Face』90位 #Trib『Silver Patron Saints : The Songs Of Jesse Malin』89位 Charley Crockett『$10 Cowboy』88位 RM『Right Place, Wrong Person』彼の2枚目のソロアルバム『Right Place, Wrong Person』では、世界制覇を果たした現在の自分と、かつての「キム・ナムジュンという平凡な青年」との関係について問いかけている。彼の叙情的な旅は、RMとコラボレーターたちが作り上げた音楽によって、さらに心を開放するものとなっている。『Right Place, Wrong Person』はサイケデリックな色合いとソウルフルな歌心を併せ持ち、強烈な自己への問いかけと、さらなる探求への招待状のように感じられる音楽がバランスよく織り交ぜられている。-Maura Johnston87位 Cavalier『Different Type Time』86位 Porter Robinson『Smile!:D』85位 Camila Cabello『C,Xoxo』84位 Hard Quartet『The Hard Quartet』83位 Floating Points『Cascade』82位 NSQK『ATP』81位 Hinds『Viva Hinds』80位 The Last Dinner Party『Prelude To Ecstasy』79位 Adeem The Artist『Anniversary』78位 Liquid Mike『Part Bunyan's Sling Shot』77位 Xavi『Next』76位 Claire Rousay『Sentiment』75位 Vince Staples『Dark Times』74位 Peso Pluma『Exodo』73位 Ice Spice『Y2K』72位 Maggie Rose『No One Gets Out Alive』71位 Sexyy Red『In Sexyy We Trust』70位 Charly Bliss『Forever』69位 This Is Lorelei『Box For Buddy, Box For Star』68位 Schoolboy Q『Blue Lips』67位 Rosalie Tucker『Utopia Now!』66位 Elucid『Revelator』65位 Maggie Rogers『Don't Forget Me』64位 Arooj Aftab『Night Reign』63位 Red Clay Strays『Made By These Moments』62位 Helado Negro『Phasor』61位 Allegra Krieger『Art Of The Unseen Infinity Machine』60位 Sierra Ferrell『Trail Of Flowers』59位 Omar Apollo『God Said No』58位 Fontaines D.C.『Romance』57位 John Cale『POPtical Illusion』56位 Adrianne Lenker『Bright Future』55位 Shaboozey『Where I've Been, Isn't Where I'm Going』54位 Brittany Howard『What Now』53位 Ayra Starr『The Year I Turned 21』52位 Towa Bird『American Hero』51位 RaiNao『Capicú』50位 Cash Cobain『Play Cash Cobain』49位 St. Vincent『All Born Screaming』48位 The Cure『Songs Of A Lost World』47位 Lainey Wilson『Whirlwind』46位 Latto『Sugar Honey Iced Tea』45位 Illuminati Hotties『Power』44位 Marías『Submarine』43位 Vampire Weekend『Only God Was Above Us』42位 Halsey『The Great Impersonator』41位 Young Miko『Att.』40位 Kaytranada『Timeless』39位 Soccer Mommy『Evergreen』38位 Rachel Chinouriri『What A Devastating Turn Of Events』37位 Tems『Born In The Wild』36位 Hurray For The Riff Raff『The Past Is Still Alive』35位 Smile『Wall Of Eyes』34位 Faye Webster『Underdressed At The Symphony』33位 Chief Keef『Almighty So 2』32位 Normani『Dopamine』31位 Griff『Vertigo』30位 Mustafa『Dunya』29位 Anycia『Princess Pop That』28位 Gillian Welch & David Rawlings『Woodland』27位 Shakira『Las Mujeres Ya No Lloran』26位 Kim Gordon『The Collective』25位 GloRilla『Glorious』24位 Johnny Blue Skies『Passage Du Desir』23位 Taylor Swift『THE TORTURED POETS DEPARTMENT』テイラー・スウィフトは自称「拷問詩人部門の部長」かもしれないが、収録曲から察するにビジネスは好調のようだ。テイラー基準から見ても、彼女は本作におけるソングライティングで野心的な試みに挑戦している。『TORTURED POETS』は、『folklore』『evermore』の親密なサウンドを持ちつつ、『Midnights』のシンセポップの光沢をまとっている。 各曲では『folkmore』スタイルでストーリーテリングの細部にこだわっているが、架空のキャラクターではなく、彼女自身の深く個人的なエクソシズムに心を注いでいる。 -R.S.22位 Mannequin Pussy『I Got Heaven』21位 Kendrick Lamar『GNX』20位 Jack White『No Name』19位 Mdou Moctar『Funeral For Justice』18位 Jessica Pratt『Here In The Pitch』17位 Tyler, The Creator『Chromakopia』16位 Álvaro Díaz『Sayonara』15位 Cindy Lee『Diamond Jubilee』14位 Mk.Gee『Two Star & The Dream Police』13位 Clairo『Charm』12位 Zach Bryan『The Great American Bar Scene』11位 Rema『Heis』10位 Waxahatchee『Tigers Blood』「誰かのジュースを飲んで、皮だけ残してきたの」とケイティ・クラッチフィールドは誇らしげに言う。彼女が得意げに語るのも当然だ。長年インディーロック界の負け犬ヒーローだった彼女は、2020年の飛躍作『Saint Cloud』で、ハートランド・ロックンロールのツイストを効かせたリラックスしたスタイルで、多くの新しいファンを獲得した。『Tigers Blood』はさらに力強く、絶好調を自覚したストーリーテラーの達人による自信作だ。彼女は大人の恋愛、節酒との葛藤、日々をやり過ごすことについて歌っている。DIYパンクの地下室ライブで成長したルシンダ・ウィリアムズのような詩的な歌声で。-R.S.9位 Doechii『Alligator Bites Never Heal』本デビューアルバム『Alligator Bites Never Heal』(「スワンプ・プリンセス」を自称する彼女がフロリダのルーツへ敬意を表した作品)で、ドーチ(Doechii)は卓越した技術とキュレーションのスキルを持つ、完成されたアーティストとして知られるようになった。このアルバムで彼女は、巧みなペンと輝かしいカリスマ性で、荒々しいブームバップ、官能的なエレクトロニック、ダンスミュージック、マイアミのジューク、そして真摯なソウルを軽やかに歌い上げている。彼女の多彩な節回しやビート・セレクションは、ケンドリック・ラマーのそれに類似してはいるが、ア・トライブ・コールド・クエスト、ミッシー・エリオット、ニッキー・ミナージュの弟子のようにも聞こえる。しかし、最も多いのは、彼女がドゥチーのように聞こえる瞬間だ。 -M.C.8位 Ariana Grande『eternal sunshine』アリアナ・グランデの7作目のアルバムは、彼女の世界の果てへのーーあるいは少なくとも彼女がそう信じている世界の果てへの、見事に赤裸々な旅路である。それは、悲しみのすべての段階を経験する別れのアルバムであり、歌手はこれまでのキャリアの中で最も誠実かつ独創的な音楽で新たな始まりを切り開いている。「Intro (End of the World)」がアルバムの中心的な問いを投げかけた後、彼女は続く数曲で自分自身と自分の関係のどちらかを選ぼうと戦っている。ロビンからダイアナ・ロス、アリーヤまで、さまざまなアーティストを想起させる音楽だ。彼女は未来への回復力、受容、希望の瞬間を切り替えながら、それがどんなに不確かであっても、未来に希望を抱いている。-B. Spanos【関連記事】アリアナ・グランデ、「運命の人」について思索するアルバム『eternal sunshine』徹底解説7位 Future and Metro boomin『WE DON'T TRUST YOU』フューチャーとメトロ・ブーミンのコラボレーション・プロジェクト『WE DON'T TRUST YOU』は、ヒップホップに偉大なるヴァイブスの変化をもたらした「触媒」として歴史に刻まれるだろう。ヒット曲が生まれないことを嘆くコメントが溢れるラップ界において、彼らは数多くのヒット曲を提供している。その始まりは、ケンドリック・ラマーのジャンルを超越したリリックが満載の「Like That」だ。 このアルバムには、プレイボーイ・カーティをフィーチャーした「Fried」や「Type Shit」といった、フューチャーの定番スラップが収録されている。メトロのプロデュースは、アトランタのクラシックなサウンドを2024年の音楽界に吹き込んでいる。いかなる確執を超えて、フューチャーとメトロは2024年のヒップホップに特別な感覚を取り戻させた。-J.I.6位 Tyla『TYLA』南アフリカのアマピアノがかつてないほどグローバル化しようとしているこのタイミングで、ヨハネスブルグ出身の22歳、タイラの待望のデビュー作が発表された。 彼女のグローバルヒット「Water」は疑いようのないものだったが、さらに魅力的なのは、デザイナーズホテルのハッピーアワーというよりも、アフターアワーを感じさせる楽曲群だ。「Truth or Dare」では、ログドラムのビートが前面に押し出され、重なり合うボーカルコーラスが離陸を達成している。「No. 1」も同様で、タイラがアフロビーツの女王Temsと組んだ曲だ。アマピアノはこれ以上ないほど有力な大使を得た。-Will Hermes【関連記事】タイラ『TYLA』徹底解説 越境するアマピアノとアフリカンミュージックの新たな地平5位 Billie Eilish『HIT ME HARD AND SOFT』「私がどれほど孤独だったか、知りたくないでしょう」とビリー・アイリッシュは『HIT ME HARD AND SOFT』の作中で歌う。彼女の3作目は、成長のアルバムであると同時に、カミングアウトのアルバムでもある。感情的にも音楽的にも目まぐるしく変化する曲が次々と続く。彼女はうつ、孤独、そして不幸から、エレクトロ・ゴスの露骨な欲望に満ちた「Lunch」へと移り変わり、「憧れであり、片思いではない」ミューズを賛美する。『HIT ME HARD AND SOFT』を通じて、彼女のポップアーティストとしての成長ぶりに驚かされるし、それは「最高のビリーはこれからだ」という吉兆でもある。-R.S.【関連記事】ビリー・アイリッシュが語る、再出発への決意4位 Sabrina Carpenter『Short n' Sweet』「Espresso」と「Please Please Please」によって、サブリナ・カーペンターは2024年の夏を象徴するサマーソングの有力候補を2曲も獲得した。そんな彼女の素晴らしい上昇気流は、ロマンティックな失恋ソングを陽気で輝かしいポップに塗り替える才能を誇示した、彼女の戴冠アルバムともいえる『Short n Sweet』で頂点に達した。カーペンターの”全然何も気にならない(give-a-fucks arent just on vacation)”は昏睡状態にある。これらの曲は、往々にして卑猥で、常にファニーで、しばしば意地悪だが、彼女は自分自身を他の人々とともに茶化している。本人が認めているように、”私はシットショーを永遠のように見せることができる”のだ。 -R.S.【関連記事】サブリナ・カーペンターが語る、2024年を代表する曲「Espresso」制作秘話とさらなる決意3位 MJ Lenderman『Manning Fireworks』ここ数年、ノースカロライナ州アッシュビル出身のシンガーソングライター、MJレンダーマンはインディーロックファンの間で人気急上昇中だ。『Manning Fireworks』では、自身の作曲スタイルのカントリーサイドに傾倒し、彼の歌声には裏庭のポーチでくつろぐような切なさが感じられる。 彼の曲には、不幸で傷ついた男性がほとんどの曲に登場し、素朴な皮肉と滑稽な共感をもって彼らの物語を語る。レンダーマンは、ニール・ヤングやポール・ウェスターバーグといった偉大なロックスターたちが築き上げた哀愁漂うロックの伝統を、独自のスタイルに昇華させている。-J.D.【関連記事】新たなギターヒーロー、MJ Lendermanが語る「Z世代のニール・ヤング」が生まれるまで2位 Beyoncé『COWBOY CARTER』『COWBOY CARTER』は、綿密な調査と入念な構成が施された大学論文のようなアルバムだ。壮大なオープニング曲「Ameriican Requiem」は、ゴスペル、クイーン、バッファロー・スプリングフィールドの要素が混在しており、ビヨンセは自身の意図と系譜を明らかにしている。彼女は音楽界全体に対して何かを証明しようとしているが、それは厳密にはホンキートンクの陽気さというよりも、むしろ南部のルーツに対するラブレターである。ビヨンセの主張は、「Amen」に到達するまでに明確に示されている。彼女が鳴らしているのはカントリーであり、彼女はいつだってカントリーだった。ゲートキーパーが何と言おうと、その事実は疑いようがない。彼女は曲ごとに主張を展開している。-B. もはや「ブラット・サマー」というより「ブラット・イヤー」だった。「Fancy」「I Love It」「Boom Clap」に続く10年間で、チャーリーxcxはカルト的人気を誇るポップスターの女王であり続けるように思われた。しかし、彼女は6作目のアルバムで、チャーリーらしさのピークに達しながら、これまで以上にハードに過ごしている。そして幸いにも、世界はようやく彼女をフラッシュライトの下で迎える準備ができた。ダンスフロアでくるくると回っている間、彼女は頭の中で螺旋を描きながら、二日酔いの朝に残る不安や恐怖を深く掘り下げている。彼女は、自分がメインストリームでの成功に値するのか、母親になる準備ができているのかを率直に問いかけているが、心配はいらない。彼女のクラブクラシックのように、ここには"速い車"や脈打つビートがたくさんある。『BRAT』には、土星回帰後のハイパーポップ・ジェットコースターのような曲だけでなく、30代前半の不安や、イット・ガールの虚勢を張った曲も収められている。また、ボーナストラックやリミックス・アルバムでオリジナルバージョンを覆すなど、今も進化し続けているプロジェクトでもある。誰もがアフターパーティーについて尋ねているなか、このクラブ・クイーンは、パーティーはまだ終わっていないと明確に誇示している。-B. Spanos