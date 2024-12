平野紫耀、神宮寺勇太、岸優太によるNumber_iが16日、TBS系音楽番組『CDTVライブ!ライブ!クリスマスSP』(後6:00)に出演。「GOAT」と「INZM」を歌唱し、Xでは「#Number_i_CDTV」と「#iLYs」がトレンド入りした。平野は、ファイヤー柄のブルゾンにブラックデニムのワークパンツを着用。神宮寺は、黒いスタジャンにデニムのワークパンツ。そして岸は、スカジャンに黒のワークパンツと3人はシミラールックで登場。

1曲目は、全編ラップの1stシングル「GOAT」(1月1日配信/3月6日CD発売)。史上最高を意味する「Greatest Of All Time」を略したHIP HOPのスラングがタイトルになった同曲は、「今現在この楽曲が完全にGOAT(最高到達点)である」という思いが込められ、3人それぞれの個性が色濃く出ている。2曲目は、高速ラップと中毒性のあるサビが印象的な「INZM」(3rdデジタルシングル/8月19日配信)。1990年代〜2000年代初頭に流行したミスクチャーロックとHIP HOPをテーマにした神宮寺プロデュース楽曲で、メンバー自身が作詞作曲に参加している。バックモニターでは、「GOAT」でトナカイが一緒に踊り、「INZM」ではタイトルに合わせて稲妻が映し出されなどのステージ演出が施された。また、曲転換では平野がキャップにサングラスを着用し、登場する場面も。同歌唱を受けファンは、「どこまでも沼」「爆イケすぎた」「INZM級にGOATな夜になりました」「今夜もキレッキレでぶちかましてくれた」「最高のプレゼントをありがとう」などと、盛り上がりを見せた。パフォーマンス後には、「Merry Christmas! Thank You for loving us!!!」と手書きのメッセージに強面のサンタクロースのイラストがスクリーンに写し出され、「可愛いサンタの手書きやばたん」「メッセージに感動! なんか、いつもと違う、温かさを感じた」。神宮寺が「メリークリスマス」と微笑み、平野が「本当におめでとう!」と叫び、ハードなステージを笑顔で締めくくった。サンタクロースのイラストには、「s」字のピアス、帽子に「iとY」、服には「L」のアルファベットがあり、つなげるとファンの総称「iLYs(アイリーズ)」になることがSNSで広がり、トレンド入りした。