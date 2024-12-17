OnlyOneOf¥É¥é¥Þ½Ð±é¡£BL¥É¥é¥Þ¡ØBUMP UP BUSINESS¡ÁÎø¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Á¡Ù¤¬FOD¤ÇÇÛ¿®·èÄê
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹FOD¤Ï12·î25Æü¤«¤é¡¢¥É¥é¥Þ¡ØBUMP UP BUSINESS¡ÁÎø¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Á¡Ù¡ÊÁ´8ÏÃ¡Ë¤ò°ìµóÆÈÀê¸«ÊüÂêÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¢£´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖOnlyOneOf¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬½Ð±é¤·¤¿ÏÃÂê¤Î¥É¥é¥Þ
¡ØBUMP UP BUSINESS¡ÁÎø¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Á¡Ù¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËÆüËÜ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿´Ú¹ñ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖOnlyOneOf¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤È¤¢¤Ã¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¡£2024Ç¯4·î¤è¤ê³Æ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼·èÄê¤È¤¤¤¦ÃÎ¤é¤»¤ò¼õ¤±¤¿¡¢·ÝÇ½»öÌ³½êES¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÎý½¬À¸¥¤¥É¥¥¥ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¾å¤Ë¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤¤¤ï¤¯¤Ä¤¤ÎÀèÇÚ¥¸¥Õ¥ó¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÒÄ¹¤«¤é»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢2¿Í¤¬Îø¿ÍÆ±»Î¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤ë¡È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥«¥Ã¥×¥ëÀïÎ¬¡É¡£»äÀ¸³è¤Ç¤â¥é¥Ö¥é¥Ö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤È»Ø¼¨¤µ¤ì¤Æ¸ÍÏÇ¤¦¥¤¥É¥¥¥ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¸¥Õ¥ó¤Ë¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¡¢2¿Í¤ÏÏÃÂê¤È¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥É¥¥¥ó¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÀ¸³è¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡©¡¡Á´ÏÃ¤ò°ìµóÇÛ¿®¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢£ÈÖÁÈ³µÍ×
¡ØBUMP UP BUSINESS¡ÁÎø¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Á¡Ù¡ÊÁ´8ÏÃ¡Ë
ÇÛ¿®¡§2024Ç¯12·î25Æü¡Ê¿å¡Ë0»þ¤«¤éÁ´ÏÃ¤ò°ìµóÆÈÀê¸«ÊüÂêÇÛ¿®³«»Ï
½Ð±é¡§Nine¡¿Mill¡¿KB¡¿YooJung¡¿Rie¡¿JunJi¡¿
¥À¥¸¥ç¥ó¡§¥¥à¡¦¥ê¥¢¥ó¡¿¥Ë¥Ã¥¡¼¡§¥Á¥ç¡¦¥Ø¥¤¥ó
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§´ÆÆÄ¡§¥¤¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ï¥ó¡¿¥¥à¡¦¥®¥É¥ó
µÓËÜ¡§¥¥à¡¦¥µ¥ó¥Æ¡¿¥¤ ¡¦¥µ¥Ê
URL¡§https://fod.fujitv.co.jp/title/g3jc¡¡¡ÊÇÛ¿®¥Ú¡¼¥¸¡Ë³µÍ×
¡Ê¥Õ¥©¥ë¥µ¡Ë