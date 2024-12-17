¾¾Èøµ®»Ë¡¡¡Ö¤³¤ì¤Ï·òÁ´¤Ê¾õÂÖ¤Ê¤Î¤«¡©¡×¡È¥ª¡¼¥ë¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡É¤Ë°ãÏÂ´¶¡ÖÍø³²´Ø·¸¤Î¤¢¤ëÊªÆ±»Î¤¬¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾¾Èøµ®»Ë¡Ê64¡Ë¤¬17Æü¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¡ÖÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¡¡¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¾¾Èø¤Ï¡¢ËèÆü¿·Ê¹¤Î¿Íµ¤¼Ò²ñÇÉ¥³¥é¥à¡Ö¾¾Èøµ®»Ë¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È°ãÏÂ´¶¡×¤ò½ñÀÒ²½¤·¤¿Âè5ÃÆ¤Ç¡Ö°ãÏÂ´¶¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë!¡×¤òº£Ç¯11·î¤Ë´©¹Ô¡£ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤Î¡È°ãÏÂ´¶¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜÈÖÁÈ¤Ç¤âµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¾¾Èø¤Ï¡Ö°ìÄê¿ô¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡È¥ª¡¼¥ë¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡É¤ËÂÐ¤¹¤ë·ù°´¶¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬Çï¼Ö¤ò¤«¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢´ûÂ¸¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ë¡È°ãÏÂ´¶¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÍø³²´Ø·¸¤Î¤¢¤ëÊªÆ±»Î¤¬¡¢¥ï¥ó¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ª¤¤¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ëÂ÷¤Ç¤¤ë¡×¤³¤È¤òÌäÂêÅÀ¤È¤·¤Æ¾å¤²¡¢¡ÖÂç¼ê¤ÎÊüÁ÷¶È³¦¤È¤«¡¢½ÐÈÇ¶È³¦¤È¤«¡£¿·Ê¹¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤½¤³¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¼è¤ê°ú¤Åª¤Ê¥â¥Î¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¾Úµò¤¬»Ä¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢´Ø·¸À¤À¤±¤Ç²¿¤«¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¤«¤«¤ë¤è¤¦¤ËÄ¹¤¤¤â¤Î¤Ë´¬¤«¤ì¤ë´¶¤¸¡×¤¬¡Ö¹½Â¤Åª¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÂ¾¤ÎÀè¿Ê¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤Èµ£Á³¤È¤·¤Æ¡¢¸¢°Ò¤¢¤ë¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¸À¤¦¤Ù¤¤È¤³¤í¤Ï¸À¤¦¤È¤«¡¢·òÁ´¤ÊÈãÈ½¤Ï¤¹¤ë¤È¤«¡¢²ûµ¿ÀÀº¿À¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¤È¤«¤¹¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¤½¤ì¤¬¤É¤¦¤Ë¤âÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¡ÄÀè¿Ê¹ñ¤Ã¤Æ¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë³ä¤Ë¤Ï·ê¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Âç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¸¢ÎÏ¤È¤Î´Ø·¸¤¬ÉÔ·òÁ´¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡Ö¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤µ¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¶È¼Ô¤µ¤ó¤òÅÜ¤é¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤Ã¤Æ¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¡¢×ÖÅÙ¤Ê¤É¤Ï¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡ÄÉ¬Í×°Ê¾å¤ËÂç¤¤¯¥â¥Î¤ò¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÂç¼ê¤Î¹¹ðÂåÍýÅ¹¤«¤éÀ¯¸¢ÅÞ¤Ë¸¥¶â¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢È¯Ãí¤È¤·¤Æ¹¹ðÂåÍýÅ¹¤ËµðÂç¤Ê»ö¶È¤òÃíÊ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¹½Â¤ÂÎ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë½¸ÃÄ¤¬¡¢ÊüÁ÷¶É¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÊäÂ¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ï·òÁ´¤Ê¾õÂÖ¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¼«¿È¤¬¹Í¤¨¤ëÌäÂêÅÀ¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÏÃ¤ò¼õ¤±¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¤Ï¡Ö°ìÌä°ìÅú¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¹¹Ìä¤¤¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤·¤«¤â¤½¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤¬Æþ¤ì¤Ê¤¤¤È¤«¡£´ûÂ¸¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Â©¶ì¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤ß¤ó¤Êµ¿Ìä¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£