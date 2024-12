グルメや可愛いグッズが満載！ おすすめクリスマスマーケット5選

各所で開催されているクリスマスマーケット。雰囲気を楽しめることはもちろん、グルメも見逃せません。

気軽にクリスマス気分を味わえるクリスマスマーケットが各所で開催されています。限定メニューや可愛い雑貨など、本場ドイツの雰囲気を楽しみながら見てまわったり、フォトスポットで写真を撮ったり、今年最後の思い出としておすすめです。

1. 六本木ヒルズ

クリスマスマーケット2024〜本場ドイツの雰囲気を楽しめるクリスマスマーケット〜

昨年の様子

六本木ヒルズの大屋根プラザでは、本場ドイツのクリスマスマーケットを体感できる「クリスマスマーケット2024〜本場ドイツの雰囲気を楽しめるクリスマスマーケット〜」が開催中。老舗のクリスマスマーケットとして知られていて、今年18年目を迎えます。

「フランクフルターハウスマイスター」のグーラッシュ

ドイツでは定番のクリスマス料理であるドイツ風ビーフシチュー「グーラッシュ」や、ボリューム満点のドイツソーセージを手軽に食べられたり、オーナメントやリースなどクリスマス雑貨を選んだり、10店舗並ぶマーケットを楽しめます。

※時間:11:00 〜 21:00

六本木ヒルズ「クリスマスマーケット2024」の紹介動画はこちら!

https://www.instagram.com/reel/DDexMKihbc2/?igsh=MjlhZjJrd2F3ZG42

2. 麻布台ヒルズ

Azabudai Hills Christmas Market 2024

芝生エリアのクリスマスツリー

麻布台ヒルズでは中央広場にて、クリスマス仕様にデコレーションされた飲食・物販店舗がクリスマス限定のメニューや雑貨を販売。ドイツに本店を構えるクリスマス用品専門店の「ケーテ・ウォルファルト」は、伝統的なクリスマス雑貨やユニークなオリジナル雑貨をそろえています。

「Dining 33」ポトフー ジャポニゼスタイル 2,800円

昨年大人気だった三國清三氏監修の「Dining 33」からは、フランスの伝統料理ポトフーを提供。ドイツ人シェフが手掛ける「ジャーマン クリスマス スタンド」では焼きたてプレッツェルやソーセージが並び、麻布台ヒルズでしか味わえないクリスマスグルメを楽しめます。

※時間:11:00〜21:00

「Azabudai Hills Christmas Market 2024」の紹介動画はこちら!

https://www.instagram.com/reel/DDMS3GnBhE-/?igsh=MXBiZjMzaG54Z2gxNQ==

3. 東京スカイツリータウンⓇ

クリスマスマーケットⓇ2024

昨年の様子

東京スカイツリータウン4階スカイアリーナでは「光と雪のクリスマス」をテーマにクリスマスマーケットを開催中。サンタやトナカイのモニュメントを本場ドイツから輸入し、豪華なイルミネーションや特別ライティングも楽しめます。

ソーセージ2種盛り合わせ

また、クリスマスマーケット定番のドイツ料理やソーセージ、ブレッツェルなどクリスマスムードを盛り上げるグルメも盛りだくさんです。あたたかいココアやホットワインなど、ドリンクと一緒に味わってみては。

※時間: 11:00〜22:00(L.O. 21:00)

4. 神宮外苑

東京クリスマスマーケット2024

昨年の様子

日比谷公園から神宮外苑に昨年から場所を移し、今年開催10周年を迎えた「東京クリスマスマーケット」。グリム童話をモチーフにした「クリスマスピラミッド」を中心に、クリスマスの装飾やアートワークが施されたマーケットが並びます。

オリジナルマグカップで好きなホットドリンクを飲める

事前予約チケットを購入するとオリジナルマグカップが付いているので、好きなお店でドリンクを購入する際マグカップで飲むことも可能です。本場ドイツのソーセージやチュロス、温かいクリームスープなどのグルメから、専門店の紅茶、クリスマスオーナメントをそろえるショップ、スノードームのワークショップまであり、子供も大人も楽しめます。

※時間:11:00〜21:30

12月20日まで:大人(中学生以上)平日1,000円/土日祝日1,500円、小人(小学生)500円/未就学児無料

12月21〜25日:大人(中学生以上)2,000円、小人(小学生)1,000円/未就学児無料

5. 横浜赤レンガ倉庫

Christmas Market in 横浜赤レンガ倉庫

昨年の様子

15回目となる横浜赤レンガ倉庫のクリスマスマーケットは、過去最多の58店舗が集結。毎年デザインの違うオリジナルマグカップを販売しています。イベントシンボルである巨大ツリーは、モミの木を約2万球のLEDで装飾。さらに15分に1度、特別な仕掛けでスペシャルなイルミネーションを楽しめるのだとか。

ツリーのデコレーションをイメージした「塩キャラメルアイスクリームのクレープ」

山盛り牛タンシチューや、トナカイ風ポットパイ、ミートボールなど温かいメニューから、「ウェスティンホテル横浜」のオリジナルブレンドコーヒーを合わせたチョコレートソースと塩キャラメルアイスクリームが絶妙にマリアージュした「塩キャラメルアイスクリームのクレープ」などのスイーツまで。横浜ならではの景色を楽しみつつ、クリスマスの雰囲気を味わえます。

※時間:11:00〜22:00 通常入場チケット:500円(税込)、優先入場チケット:1,500円(税込)、優先入場チケット(プレミアムマグカップ付):4,500円(税込)

