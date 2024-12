藤崎ゆみあアンバサダー就任！TUMO Gunma

群馬県が2025年夏ごろにGメッセ群馬4階に開設するアジア初のデジタルクリエイティブ人材育成施設「TUMO Gunma」、そのPRを担うアンバサダーに俳優の藤崎ゆみあさんが就任しました。

TUMO Gunma

群馬県が2025年夏ごろにGメッセ群馬4階に開設するアジア初のデジタルクリエイティブ人材育成施設「TUMO Gunma」、そのPRを担うアンバサダーに俳優の藤崎ゆみあさんが就任。

2024年12月10日に群馬県庁32階官民共創スペース「NETSUGEN」にて、アンバサダー委嘱式と山本一太群馬県知事とのトークセッションが行われました。

※藤崎ゆみあさんの「崎」は立つ崎(たつさき)が正式表記。

TUMO Gunmaに設置されるプログラムについて説明を行う山本一太知事

山本一太群馬県知事:

TUMO Gunmaには、8つのプログラムが導入される予定で、俳優の藤崎さんと関わりの深い映像制作もあります。

ほかには、ゲーム開発やプログラミングなどもあります。

藤崎さんはTUMO Gunmaで、どのようなプログラムを学びたいと思われますか?

TUMO Gunmaアンバサダー藤崎ゆみあさん:

やっぱり映像制作を学んでみたいと思っています。

私自身、ドラマや映画に出演させていただく際に制作側の視点があるのとないのとは全然違うので、それを知った上で役を演じることができると、また新しいものができるのかなと思いますし、それらを学ぶことができたらお仕事もより一層楽しくなるのかなと思います。

TUMO Gunmaアンバサダー藤崎ゆみあさん

山本一太群馬県知事:

群馬県では、新しい産業としてデジタル・クリエイティブ産業というものを育てていこうとしていて、ITやデジタル、クリエイティブに関する企業とか、あるいは映画やエンタメ産業もそうですけど、これからの群馬県のデジタル・クリエイティブ産業にとって、かなり象徴的な方に今回アンバサダーになっていただいたと思っています。

エンタメやデジタルクリエイティブの世界は人をワクワクさせるじゃないですか。

やっぱり、こういうのは今の若い方達がやりたいって思う仕事なのでしょうか?

TUMO Gunmaアンバサダー藤崎ゆみあさん:

そうですね。

やっぱりキラキラした世界だと思います。

今、その世界を知ることができている、俳優をやらせてもらえているというのは、私自身とてもありがたく楽しいことで、この中に学校では学べない事がたくさん詰まっているというのを感じています。

TUMO Gunmaにはそれらを身近に体験できる、普通の学校生活や暮らしの中にできるということがすごく素敵だなって思いました。

トークセッションの様子

山本一太群馬県知事:

「放課後ミライ革命」と我々は呼んでいるのですが、特に今の中高生って忙しいじゃないですか?その中で、放課後は楽しみながら未来へつながるクリエイティビティを学ぼうとなればよいと考えています。

TUMO Gunmaアンバサダー藤崎ゆみあさん:

委嘱状を受け取る藤崎さん

そうですね。

部活動や習い事があったり、試験勉強もあったり。

みんな忙しいと思います。

忙しすぎて大好きなドラマを二倍速で観ている友人もいます(笑)。

私の場合だと、これからも俳優という仕事で生きていきたいと思うので、お仕事がお休みの時は、積極的に映画館に足を運んだり、小説を読んだり、それを自分の仕事にどう活かせるかを考えながら過ごしています。

それが私にとっては学びの時間でもあるし、同時に好きな時間で楽しい時間でもあります。

なので、楽しみながら学ぶというお話はまさにこれだと感じました。

今取り組んでいる事が楽しい事に感じる、そして、また更に全力で取り組みたいって思える事が一番大事なのかなと思います。

山本一太群馬県知事:

素晴らしいです!まだまだ聞きたいことあるのだけど、そろそろ時間なので、TUMO Gunmaを使っていただくのは中学生、高校生です。

完全無料。

TUMO Gunmaを利用する中高生に対して一言メッセージを最後に頂ければうれしいです。

TUMO Gunmaアンバサダー藤崎ゆみあさん:

私は学びたい時が一番学べる時なのだと思っています。

もし、今クリエイティブな事に興味がある中学生、高校生の方がいらっしゃったら、是非とも一度TUMO Gunmaへ飛び込んでみて、自分が将来やりたい事は何なんだろうって考えてみてほしいし、もしかしたらここで、これがやりたい事だ!って気づくこともあるかもしれない。

私も毎日、トライ&エラーの繰り返しなので、そうやってチャレンジしてみようって思う意欲だったり、その元気を、私も一緒に学ぶ仲間として応援していきたいなと思っています。

山本一太群馬県知事:

ありがとうあります。

広島県ご出身なので地元も大事にされていると思いますが、是非、群馬県のことも引き続き応援していただきたい。

群馬県がこれからデジタル・クリエイティブ産業の中心になっていくのも近くで見ていただきたいし、是非これからも国内だけじゃなくて世界で羽ばたくような、そんな女優さんになってください。

TUMO Gunmaアンバサダー藤崎ゆみあさん:

ありがとうあります。

頑張ります。

TUMO Gunma公式ポスターとアンバサダーの藤崎ゆみあさん

