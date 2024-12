新潟県の食用の米を全量使用！たからやま醸造

たからやま醸造が、応援購入サービス「Makuake」にてプロジェクトを2024年12月16日より開始しました。

このプロジェクトは、廃業の危機に直面していた老舗酒蔵『宝山酒造』が、新設会社にて事業を承継し、再びその歴史に新たな一歩を刻む挑戦です。

■宝山酒造の悪境を乗り越え、再スタートを切る

1885年創業の宝山酒造は、その豊かな伝統と技術を誇る一方、近年経営難に直面していました。

しかし、創業家が新会社「たからやま醸造」を設立することで、廃業を回避し、酒造りの文化を未来へ繋ぐことを決意しました。

2024年12月1日には、取得が極めて困難とされる清酒製造免許を取得しました。

蔵 外観

■リブランディングする「TAKARAYAMA 米袋ラベル」

再スタートの象徴として、旧宝山酒造時代に芽が開きつつあった「TAKARAYAMA 米袋ラベル」をリブランディングします。

この酒は酒造好適米を使わず、新潟県の食用の米を全量使用。

たからやま醸造として初年度の搾りたての生原酒は、限定販売となり、各ボトルには生産ナンバーが記載されています。

この希少な日本酒を楽しめるのは、この機会限りです。

ラベルデザインは鋭意制作中です。

■未発売の「たからやま 梅酒」を先行販売

さらに、このプロジェクトでは、現在未販売の「たからやま 梅酒」を特別に先行販売します。

たからやま醸造の新たな挑戦として、梅酒好きの方々に特別な味わいが楽しめます。

■リアルイベントで復活を祝う

和食日和おさけと 日本橋三越前

また、都内の和食店「和食日和おさけと 日本橋三越前」で開催される「復活蔵のお酒お披露目リアルイベント」への参加権も、リターン品として提供されます。

このイベントは、新たに生まれ変わった酒蔵の味を直に体験でき、さらには和の職人が「お酒に合う」をテーマに作る和食とのペアリングを堪能できる貴重な機会です。

■Makuakeのリターン品一覧

プロジェクトでは、以下の魅力的なリターン品を用意されています

1. 復活蔵での搾りたて酒粕

2. 復活蔵での搾りたてのお酒 生原酒 720ml×1本(新之助orコシヒカリ)

3. 復活蔵での搾りたてのお酒 生原酒 720ml×2本セット(新之助&コシヒカリ)

4. 復活蔵での搾りたてのお酒 生原酒 720ml×各3本の6本セット(新之助&コシヒカリ)

5. 先行販売「たからやま 梅酒」500ml

6. 「たからやま 梅酒」と復活蔵での搾りたてのお酒 生原酒(新之助&コシヒカリ)500ml×1、720ml×2本セット

7. 「たからやま 梅酒」と復活蔵での搾りたてのお酒 生原酒(新之助&コシヒカリ)各2本セット 500ml×2、720ml×4本セット

8. 「和食日和おさけと 日本橋三越前」にて「復活蔵のお酒お披露目リアルイベント」参加券

■プロジェクト概要

復活を遂げた老舗酒蔵の味わいを、楽しめます。

プロジェクト名: 創業約140年の宝山酒造が廃業の危機から創業家が事業継承し再始動。

限定酒を販売

期間 : 2024年12月16日〜2025年1月30日

