¥ª¥ê¥é¥¸ÃæÅÄ¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¡¢µì»öÌ³½ê¤Ë¤â¡ÖËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¦¥ï¥±¡¡º£¸å¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ë¤â¸ÀµÚ
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¡×¤ÎÃæÅÄÆØÉ§¡Ê42¡Ë¤¬17ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î¡ô¤Õ¤é¤Ã¤È¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍËÁ°8¡¦30¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£º£¸å¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¡Ö¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡×¤Î¸þ°æ·Å¤ÏÃæÅÄ¤ÎÍÜÀ®½ê¡¦ÅìµþNSC¡ÊµÈËÜÁí¹ç·ÝÇ½³Ø±¡¡Ë¤Î1Ç¯¸åÇÚ¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤«¤éÃæÅÄ¤òÂ¦¤Ç¸«¤Æ¤¤¿Â¸ºß¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢ºÇ¶á¡¢ÃæÅÄ¤¬YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Æ°²è¤ò¸«¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¸þ°æ¤¬Ï¢Íí¤·¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤«¤é¤Î°ì»þµ¢¹ñ¤Î»þ´ü¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç½Ð±é¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÃæÅÄ¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ÐÎò¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÃæ¡¢¸þ°æ¤Ï¡Ö¥ß¥É¥ë¥¨¥¤¥¸¥¯¥é¥¤¥·¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤«¤±¤¿¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£¤³¤ì¤À¤±¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤ÈÇ®ÎÌÀä¤ä¤µ¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÃæÅÄ¤µ¤ó¤¬¡ª¤Ã¤Æ¡×¡£ÃæÅÄ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤È¡¢¸«ÊÖ¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ËÁª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¥é¥¸¥ª¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦ºÃÀÞ´¶¡£¥é¥¸¥ª¤â½ª¤ï¤Ã¤¿¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤â½ª¤ï¤Ã¤¿¡¢ËÍ¤ÏÀïÎÏ¤¬ÄÌ¹ð¤À¡ª¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤«¤é¡¢Ç§¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈYouTube¤ò»Ï¤á¤¿Åö»þ¤Î»×¤¤¤òÅÇÏª¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç»Ï¤á¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÃæÅÄÆØÉ§¤ÎYouTubeÂç³Ø¡×¤ÏÅÐÏ¿¼Ô¿ô541Ëü¿Í¤ò¸Ø¤ëÄ¶¿Íµ¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ÏÃ£À®¤·¤¿¤«¤â¡¢¤Ã¤ÆÃæ¤Ç¡¢¤³¤ÎÀè¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤Ë»Å»ö¤¹¤ë¤ó¤À¤Ã¤±¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢µîÇ¯¤°¤é¤¤¤Ë¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖYouTube¤â5Ç¯¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç1¸ÄÊª¸ì¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡£YouTube¤Ã¤Æ°ú¤¼õ¤±»Å»ö¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾å¤²¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢¾å¤²¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡£²ÈÂ²¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»Å»ö¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤«¤é¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤ËÆ°²è»£¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤Ã¤±¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥Ý¥«¥ó¤È²¿¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤Æü¤¬²¿Æü´Ö¤«Â³¤¯¤È¡¢¸«¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤°Ç¸«¤Ä¤á¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¡£¡Ö¤¢¤ì¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤¿¤ó¤À¤Ã¤±¤Ã¤Æ¡£Á´Éô¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²ÈÂ²¤â¤¤¤Æ¡¢3¿Í»Ò¤É¤â¤¤¤Æ¡¢À¸³è¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¹¬¤»¤¬¤¢¤ë¡¢»Å»ö¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¡¢¤ß¤ó¤Ê¤âË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡È¤³¤Î¸å¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡É¤Ã¤Æ¡£¡È¤³¤Î¸å¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¥Ý¥«¥ó¤È¶õ¤¤¤Æ¡¢¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â²¿ÅÙ¤âÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿ÃæÅÄ¤À¤¬¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤À¤«¤é²¿¤È¤«¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£º£¤Ï¥Ô¥ó¥Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ä¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤Î´¶³Ð¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ï¤Þ¤¿¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë°Õ¸þ¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ö¤ªÀ¼³Ý¤±¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢Á´Éô¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡×¤ÈÃæÅÄ¡£¡Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÀÎ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤È¤«¥é¥¸¥ª¤Ã¤Æ½¸ÃÄ¥×¥ì¡¼¤Ç¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»þ¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Î¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¶¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤è¤¦¤Ë¤À¤±5Ç¯¤ä¤ë¤È¡¢¡ÈÃ¯¤«¤È²¿¤«ºî¤ê¤¿¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦µ¤»ý¤Á¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤ó¤«ºÇ¶á¡¢¤Á¤ç¤³¤Ã¤È»Å»ö¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¡È¤³¤¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¡¢¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¿´ÃÏ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¿´¶¤ÎÊÑ²½¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¥ß¥É¥ë¥¨¥¤¥¸¥¯¥é¥¤¥·¥¹¤òÈ´¤±¤ë¤Î¤Ï¤â¤·¤«¤¿¤·¤¿¤éº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç¤ÎÊª¸ì¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤³¤È¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢º£¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¥é¥¸¥ª¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢°ÊÁ°¤¤¤¿»öÌ³½ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤ÈÃæÅÄ¡£¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¸À¤Ã¤Æ¡¢·ë¹½¡¢ËÊ¤¨¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£500Ëü¿ÍÆÍÇË¤·¤¿¤¢¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤í¸À¤Ã¤Æ¤¿¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤â¤Í¡¢¼«Ê¬¤¬½ý¤Ä¤¤¤¿Èï³²¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¶¯¤¤¼Ô¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¡¢¤ß¤ó¤Ê½ý¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¤Ê¤ó¤«¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤â¤¹¤ë¤«¤é¡¢ÃçÎÉ¤¯¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£