ºä¾åÇ¦¡¢ºÊ¤¬¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¡ÖÍ¼Êý¤¬ÁÀ¤¤ÌÜ¤Ê¤Î¤è¤Í¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Îºä¾åÇ¦¤¬15Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¤¬¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Ûºä¾åÇ¦¡¢"Æ°ÊªÆÃ²½·¿"¤Ë¥Õ¥ë¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤·¤¿¼«Âð¸ø³«
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ºä¾å¤Ï»äºâ¤òÅê¤¸¤Æ·úÀß¤·¤¿Æ°ÊªÊÝ¸î¥Ï¥¦¥¹¡Ø¤µ¤«¤¬¤ß²È¡Ù¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ø¤µ¤«¤¬¤ß²È¥«¥Õ¥§¡Ù¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡ÖÆüÍËÆü¤Ï½ÂÂÚ¤òÈò¤±¤ë°Ù¡¢Áá¤á¤Ëµ¢Âð¤¹¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡×¡ÖµÕ¤Ë¡¢Í¼Êý¤¬ÁÀ¤¤ÌÜ¤Ê¤Î¤è¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡õ¥«¥×¥Á¡¼¥Î¡×¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢ºÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤ò¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤·¤È¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¹¹¿·¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡ÖÀä»¿.....¥ï¥ó¥³·³ÃÄ¤ÎÈÕ¸æÈÓÃæ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¥³¥ì¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡Á¡£¤«¤é¤Î¡Á¡¢¿Í´Ö¤ÎÈÕ¸æÈÓtime¡×¤È¤½¤Î¸å¤ÎÍ½Äê¤òÀâÌÀ¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤è¤Ã¤³¤¤¤·¤ç¤Ã¤È.....¤µ¡¢¿²¤ë¤«¡×¤È°¦¸¤¤ä°¦Ç¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£