12月16日、4時間半にわたり『CDTVライブ!ライブ!』が放送された。SixTONESやSnow Manなど、STARTO ENTERTAINMENTの人気グループが出演するなか、とくに注目を浴びたのは、TOBEに所属するNumber_iだった。

「King & Princeから脱退して、滝沢秀明さんが代表を務める『TOBE』に合流した平野紫耀さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんで結成されたNumber_iは、番組後半で登場。デビュー曲の『GOAT』と最新曲『INZM』の2曲を披露しました。

炎のイラストがプリントされたジャケットで現れた平野さんは、2曲めの『INZM』でキャップとサングラスをつけてイメージチェンジ、得意のラップで会場を沸かせました。

ファンに向けた “サプライズ” が起きたのは、パフォーマンス終了直後のことです。バックスクリーンに『Merry Christmas!Thank You for Loving Us !!!』というメッセージとともに手書き風で書かれたサンタのイラストが表示されたのです。

そして、サンタの帽子や耳たぶには、“秘密の暗号” と言えるような不自然なアルファベットが絵に馴染むようにひっそり描かれていたのです。このアルファベットを並べてみると、『iLYs』という、ファンの愛称が浮かび上がりました」(芸能記者)

X上では、暗号に気がついたファンが歓喜の声をあげている。

《最後のメッセージとサンタさんに隠されたiLYs に感動しちゃいました!》

《怖モテ顔のサンタの耳に不自然なピアス?耳毛?なんと iLYs が隠れていたとはさすが画伯やることが憎いね》

《サンタにiLYsって書いてあるって見て朝から感動してる 大好きNumber_i》

デビュー1年めにして、飛ぶ鳥落とす勢いで活躍中のNumber_i。大晦日には、3人体制で初の『紅白歌合戦』への出場が控えている。

「King & Prince時代には、5年連続で紅白出場をしていましたが、今回はTOBEに所属してから初めての紅白です。王子様キャラから、ヒップホップをメインに “キャラ変” したことで、新たな一面にファンも期待しています。

また、Number_iは世界進出を視野に活動しており、4月にはアメリカでおこなわれたフェス『Coachella Valley Music and Arts Festival 2024』にも出演しました。2025年はさらに海外での活動が盛んになるかもしれません」(同)

iLYsたちの期待も高まるばかりだ。