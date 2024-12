アマゾンは、2024年に日本のユーザーが音声AIアシスタント「Alexa」に、もっともよく話しかけた挨拶や、リクエストした遊び、オリジナルソング、著名人、スポーツ、音楽などのランキングを発表した。

今年、日本でもっとも多かった挨拶は「アレクサ、おはよう」だった。また、日本のユーザーは、国内外の野球の話題に関心が高く、もっともよく聞かれた著名人では「大谷翔平選手」、スポーツでは「プロ野球」に関する質問が複数、上位にランクインしていた。さらに、「アレクサ、ダジャレを言って」や「アレクサ、絵描き歌をうたって」などの楽しい遊びや歌も上位にランクインした。

2024年にAlexaでもっともよく聞かれた質問やリクエストのランキングは、以下の通り。

Alexaへの挨拶や、リクエスト 順位 挨拶編 遊び編 オリジナルソング編 1 おはよう ダジャレを言って 絵描き歌 2 ありがとう じゃんけんしよう Alexaサンバ 3 ただいま クイズを出して はみがきの歌 4 おやすみ なぞなぞ出して おやすみの歌 5 いってきます ダジャレ対決しよう Alexa音頭 6 こんにちは 早口言葉を言って 君の名前 7 元気? あっちむいてほいしよう My name is Alexa 8 こんばんは 上上下下左右左右BA おはようの歌 9 バイバイ おみくじ引いて テクノロジーの歌 10 疲れた 関西弁で話そう ラブソング Alexaへの質問 順位 スポーツ編 著名人編 音楽(アーティスト)編 1 プロ野球の試合結果は? 大谷翔平 Mrs. Green Apple 2 阪神タイガースは勝った? 黒柳徹子 YOASOBI 3 次のプロ野球の試合はいつ? 坂本九 Ado 4 阪神タイガースの試合結果は? ヒカキン Creepy Nuts 5 大谷翔平選手の最新情報は? 郷ひろみ Sekai No Owari 6 ドジャースの試合はいつ? 木村拓哉 米津玄師 7 大谷翔平の成績は? 芦田愛菜 back number 8 野球の試合結果は? 福山雅治 Official髭男dism 9 読売ジャイアンツは勝った? タモリ 藤井風 10 大谷翔平の結果は? トム・クルーズ あいみょん