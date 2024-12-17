【POP UP PARADE SP I：Pマスカレーナ／遊戯王カードゲームモンスターフィギュアコレクション】2025年7月 発売予定価格：9,800円予約期間：～2025年2月12日

グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「POP UP PARADE SP I：Pマスカレーナ／遊戯王カードゲームモンスターフィギュアコレクション」を2025年7月に発売する。価格は9,800円。予約受付期間は2025年2月12日まで。

大迫力のボリューム感に加え質感にもこだわった「POP UP PARADE SP」シリーズより「I：Pマスカレーナ」が立体化。躍動感あふれるポーズや得意げな表情など、I：Pマスカレーナのかわいらしさが魅力的に表現されている。また、クリア素材で再現されたシースルーのアウターやタイトな衣装の密着具合など、こだわりの造形が堪能できる。全高約230mm。

「POP UP PARADE SP I：Pマスカレーナ／遊戯王カードゲームモンスターフィギュアコレクション」

2025年7月 発売予定

価格：9,800円

予約期間：～2025年2月12日

【製品概要】

作品名：「遊戯王OCG」

仕様：プラスチック製 塗装済み完成品・ノンスケール・専用台座付属

全高：約230mm

原型制作：まーしー（マックスファクトリー）

彩色：かいばらえりこ

メーカー：マックスファクトリー

販売元：グッドスマイルカンパニー

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