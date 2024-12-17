「遊戯王OCG」より「I：Pマスカレーナ」が「POP UP PARADE SP」で登場！ 本日より予約開始
2025年7月 発売予定
価格：9,800円
予約期間：～2025年2月12日
グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「POP UP PARADE SP I：Pマスカレーナ／遊戯王カードゲームモンスターフィギュアコレクション」を2025年7月に発売する。価格は9,800円。予約受付期間は2025年2月12日まで。
大迫力のボリューム感に加え質感にもこだわった「POP UP PARADE SP」シリーズより「I：Pマスカレーナ」が立体化。躍動感あふれるポーズや得意げな表情など、I：Pマスカレーナのかわいらしさが魅力的に表現されている。また、クリア素材で再現されたシースルーのアウターやタイトな衣装の密着具合など、こだわりの造形が堪能できる。全高約230mm。
「POP UP PARADE SP I：Pマスカレーナ／遊戯王カードゲームモンスターフィギュアコレクション」
2025年7月 発売予定
価格：9,800円
予約期間：～2025年2月12日
【製品概要】
作品名：「遊戯王OCG」
仕様：プラスチック製 塗装済み完成品・ノンスケール・専用台座付属
全高：約230mm
原型制作：まーしー（マックスファクトリー）
彩色：かいばらえりこ
メーカー：マックスファクトリー
販売元：グッドスマイルカンパニー
◤ 新商品情報 ◢- グッドスマイルカンパニー【公式】 (@gsc_goodsmile) December 17, 2024
POP UP PARADE SP
I：Pマスカレーナ
遊戯王カードゲームモンスターフィギュアコレクション
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