【1/150 雪ミク電車2025バージョン(標準色用3300形付き)2両セット】2025年2月 発売予定価格:5,280円

フジミ模型は、「1/150 雪ミク電車2025バージョン(標準色用3300形付き)2両セット」を2025年2月に発売する。価格は5,280円。

本商品は、2025年の雪ミク電車1両と、通常塗装の3300形1両を組み立てられる2両セット。通常塗装の色調はユーザー塗装にて、雪ミク電車2025のラッピングは新規製作された、付属のデカールで再現できる。

車体はスライド金型による屋根を含めた一体成形パーツで、成形色はライトグレー。台車は側と車輪軸を別パーツ化し、車軸にはブレーキディスクを表現するなど立体的な形状としている。

また、ドア部分等の段差で貼付・追従性を考慮し、車体とドア部分で別体化した設計とすべて1面とした2種を収録、選択使用方式となっている。

Art by tokki / 雪ミク2025 (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net