フィギュア「Illustrator Collection Figure 『年下彼女』illustration by Nabi」が予約開始「年上彼女×年下彼女」をコンセプトとしたフィギュアシリーズ第4弾
【Illustrator Collection Figure 「年下彼女」illustration by Nabi】
2025年9月 発売予定
価格：27,500円
2025年9月 発売予定
2025年9月 発売予定
価格：27,500円
DMM Factoryは、フィギュア「Illustrator Collection Figure 『年下彼女』illustration by Nabi」を2025年9月に発売する。価格は27,500円。
本商品は「年上彼女×年下彼女」をコンセプトに著名イラストレーターのオリジナルイラストをフィギュア化したもので、第4弾ではイラストレーター・Nabi氏によるオリジナルイラストをもとに立体化。
可愛らしい年下の雰囲気が表現され、パールリボンが付いたグラデーションワンピースや微笑む表情も細かく造形されている。椅子や添えられた花も華やかさが添えられている。
Illustrator Collection Figure 「年下彼女」illustration by Nabi
2025年9月 発売予定
価格：27,500円
スケール：1/6
サイズ：全高約220mm
(C) Nabi